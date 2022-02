Jak vyhrát na automatech online

Komerční sdělení: Automaty jsou známé pod různými jmény po celém světě; od „strojů na ovoce“ ve Spojeném království po „pokies“ v Austrálii. Ale ať už se nazývají jakkoli, tyto hry zůstávají hlavním zdrojem příjmů pro téměř všechna kamenná a online kasina, jako je přihlášení k PlayAmo login. V tomto článku se podíváme, jak funguje moderní automat, nejvýznamnější výrobce her a vždy nepřekonatelné procento návratnosti.

Jak funguje slot

Je to hlavní prvek moderního hracího automatu: generátor stellfeldových čísel. Jakmile je automat aktivován, funkce začne generovat náhodná čísla surrealistickou rychlostí (obvykle ukazuje stovky za sekundu).

Ve chvíli, kdy hráč stiskne tlačítko pro otočení na automatu, generátor čísel stellfeld (nebo „RNG“) vezme poslední sérii číslic a použije ji k určení výsledku. Zatímco symboly roztočení navozují iluzi, že konečný výsledek je určen jeden válec po druhém, ve skutečnosti je to již, jakmile se hráč rozhodne stisknout tlačítko. Výherní automaty by samozřejmě ztratily velkou část své přitažlivosti, kdyby se výsledná bela okamžitě projevila.

Zatímco výherní symboly jsou vybírány náhodně, některé jsou naprogramovány tak, aby se objevovaly častěji než jiné. V opačném případě by divoké a bonusové symboly vycházely mnohem častěji a vedly by k výraznému skate na domě.

Kurz a % hodu

Pokud jde o výherní automat, dnes existuje tolik variant, že je téměř nemožné zjistit svůj kurz. Místo toho jsou kurzy na hracích automatech vyjádřeny v procentech návratnosti. Jako hráč musíte zkoumat hry, které vám poskytují nejvyšší procento návratnosti, jaké můžete najít, a toto procento online by mělo být alespoň 99 % nebo lepší.

Říká se, že některá kamenná kasina mají dokonce některé volné sloty, které platí až přes 100 %. Kasina údajně umísťují tyto hry do oblastí s vysokou návštěvností, aby více zákazníků mohlo dosvědčit, že jackpot našel někdo jiný. Žádná z těchto bezplatných her online není, ale průměrná návratnost online je vyšší než průměr, který najdete v běžném kasinu.

Ve hře na automatech v kamenném kasinu je průměrné procento návratnosti 92,5 %. Výherní automaty běžící na mincích 0,25 $ platí v průměru 94,1 %, automaty s 1 dólar em 95,9 % a automaty s vysokými sázkami 5 USD plati 98,4 %. Online režie je mnohem nižší než ve skutečném kasinu, takže procenta návratnosti mohou být vyšší, aniž by dům měl nějaké potíže.

Strategie hracího automatu

Pokud vám někdo nabídne, že vám prozradí strategii automatů, připravte se na to, že vás zarazí dezinformační nesmysly. Neexistuje žádný systém nebo trik, jak vyhrát automaty, a každý, kdo tvrdí opak, se buď mýlí, nebo se vám snaží něco prodat.

Pravdou je, že moderní hrací automaty jsou vybaveny technologií známou jako generátor náhodných čísel. To zajišťuje, že všechna zatočení jsou na sobě nezávislá, takže nelze předvídat, které symboly se na válcích objeví.

Je to také procento návratnosti, číslo, které je naprogramováno v automatu, aby řídilo částku, kterou musí automat během používání zaplatit. I když jde o velkorysé číslo jako 97 %, v dlouhodobém horizontu by to stále mělo vést ke ztrátě 3 % hry.

V tomto článku se podíváme na některé z nejpopulárnějších mýtů o automatech a objasníme, proč jsou falešné. Chystáme se také identifikovat některé pochybné osoby, které mají v úmyslu prodávat systémy hracích automatů.