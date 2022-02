Vlhkost může způsobit nefunkčnost Touch ID. Jak se to stane a co dělat?

Jak jistě většina z vás ví, tak novější jablečné telefony jsou voděodolné. Oficiálně jsou voděodolné veškeré iPhony 7 a novější, určité prvky voděodolnosti jsme však mohli sledovat už i u starších zařízení. Na našem magazínu jsme se již několikrát voděodolnosti jablečných telefonů věnovali ve článcích, kde jsme si o ní řekli vše podstatné. Ve zkratce můžeme o všech novějších iPhonech říct, že sice jsou oficiálně voděodolné, avšak pokud se vám zařízení zničí v důsledku vniknutí vody do jeho útrob, tak s reklamací neuspějete. Takto to má Apple nastaveno, a pokud se nad tím zamyslíte, tak to ve skutečnosti dává smysl – jen těžko totiž servisní technik zjistí, zdali bylo zařízení ponořeno dva dny v padesátimetrové hloubce, anebo zdali vám jen zmoklo.

Voda, vlhkost a většina ostatních tekutin si s elektronikou příliš nerozumí. Pokud se voda v jakékoliv podobě dostane do útrob zařízení, tak to rozhodně nevěstí nic dobrého. Zařízení, jehož útroby byly v kontaktu s vodou, může přestat fungovat klidně během pár sekund. A pokud se stane, že zařízení vodu přežije, tak existuje velká pravděpodobnost toho, že tak jako tak po nějaké době fungovat přestane, a to především kvůli korozi, která se začne v útrobách tvořit. Některé z vás by mohlo zajímat, jakým způsobem lze poznat, že se do zařízení vlhkost či voda dostala. Uvnitř těla se nachází speciální papírky, které po kontaktu s vodou změní svou barvu z bílé na červenou. Kromě toho se ale velice často u iPhonu 7 a novějšího můžete setkat s tím, že přestane fungovat Touch ID.

Jak Touch ID přestane fungovat?

K tomu, aby Touch ID přestalo fungovat, stačí doopravdy jen málo. Vě většině případech každopádně Touch ID po kontaktu s vlhkostí nebo vodou nepřestane fungovat úplně – namísto toho otisk i funkce dosah funguje dál, pouze se nejste schopni přesunout na domovskou stránku a necítíte haptickou odezvu. Většina uživatelů v takovém případě samozřejmě začíná lehce panikařit. V případě, že totiž kompletně přijdete o Touch ID, tak pro klasické opraváře neexistuje možnost, pomocí které by ho bylo možné opravou či výměnou opět zprovoznit. Je totiž spárované se základní deskou, a pokud deska zjistí, že byl modul Touch ID vyměněn, tak deaktivuje jeho funkčnost, o čemž se mimo jiné dozvíte v notifikaci po startu zařízení.

Touch ID je na vlhkost opravdu velmi citlivé, takže stačí jen trocha a můžete se ocitnout ve výše uvedené situaci. Někteří z vás by však mohli namítat, že je iPhone voděodolný, a že by tedy měl zabránit tomu, aby se vlhkost do útrob dostala. Nutno však zmínit, že těsnění, které voděodolnost podporuje, ztrácí časem své těsnící schopnosti. Přesně kvůli tomu se může vlhkost do útrob zařízení dostat. Kromě toho, pokud své zařízení necháte někde opravit, tak servisní technik musí tovární těsnění narušit, čímž zařízení ztratí svou voděodolnost kompletně. Samozřejmě se při opravě těsnění aplikuje znova, avšak nikdy tohle druhé těsnění nebude plnit svou funkci stejně dobře jako těsnění z továrny. Navíc k tomu, mnoho amatérských opravářů při opravě těsnění ani znova neaplikuje, což je rozhodně špatně. Pokud to zjistíte, již nikdy byste dotyčnému neměli své zařízení na opravu předat.

Co dělat, když Touch ID vlivem vlhkosti přestane fungovat?

Po přečtení výše uvedeného odstavce již nejspíše víte, jakým způsobem se může vlhkost či voda do útrob vašeho zařízení dostat. Kromě toho ale může dojít k prosáknutí i výřezem v displeji pro Touch ID, popřípadě skrze Lightning konektor. V případě, že vám zařízení vyloženě nespadne do vody, tak k tomu, aby se do jeho útrob dostala vlhkost, stačí, abyste ho využívali třeba na dešti, popřípadě abyste něčím mokrým čistili Lightning konektor – problém v tomto případě způsobí i isopropylalkohol. Dobrou zprávou každopádně je, že ve většině případech můžete problém s nefunkčním Touch ID, u kterého konkrétně nefunguje přesun domů, relativně jednoduše vyřešit.

Přestane-li vám fungovat přesun domů u Touch ID, tak si přichystejte fén, popřípadě horkovzdušnou pistoli. Následně pomocí fénu či horkovzdušné pistole nahřejte spodní část zařízení, kde se nachází Touch ID. Nebojte se povrch nahřát opravdu pořádně, byť samozřejmě i v tomto případě s mírou. Nahřát jej můžete tak, až na něm sotva udržíte prst. Následně je nutné, abyste přešli do Nastavení → Obecné → Vypnout, kde poté přejeďte prstem po posuvníku. Tímto postupem provedete „speciální“ vypnutí iPhonu, které se od klasického vypnutí liší a nejedná se o to samé. Následně chvíli vyčkejte, a poté iPhone opětovně zapnete – Touch ID by mělo znova kompletně fungovat. V případě, že ne, tak je pravděpodobné, že problém bude někde jinde.