5 filmů na iTunes, které tento víkend získáte se slevou (4. 2. 2022 – 6. 2. 2022)

Služba iTunes čas od času zlevňuje vybrané tituly – v dnešním článku se podíváme na pětici filmů, které si na iTunes můžete o víkendu pořidit zvýhodněně. Může se však stát, že filmy na iTunes opět podraží a k zakoupení tak budou za jinou cenu, než uvádíme ve článku. My to bohužel nemůžeme ničím ovlivnit, avšak ujišťujeme vás, že v době psaní článku byly ceny na českém iTunes takové, jaké uvádíme.

Král Artuš: Legenda o meči

Uznávaný filmař Guy Ritchie přidává akčnímu fantasy dobrodružství „Král Artuš: Legenda o meči“ svůj pověstný dynamický styl. V titulní roli se představí Charlie Hunnam, který se v tomto mýty bourajícím příběhu musí jako Arthur propracovat z ulice až na trůn. Po smrti otce se totiž koruny zmocní jeho strýc Vortigern (Jude Law). Arthur netuší, kým doopravdy je, a vyrůstá na ulici. Jakmile ale vytáhne z kamene zaseknutý meč, život se mu převrátí vzhůru nohama a musí se postavit svému skutečnému odkazu… ať už se mu to líbí nebo ne.

129,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Film Král Artuš: Legenda o meči pořídíte zde.

The Escort

Novinář závislý na sexu se při zoufalém hledání dobrého námětu na článek ponoří do světa luxusních profesionálních společnic, kde objeví a začne sledovat prostitutku s luxusním vzděláním.

79,- vypůjčení, 99,- zakoupení

Angličtina, české titulky

Film The Escort pořídíte zde.

Terminál

Příběh Viktora Navorského, který přijíždí do New Yorku. Netuší, že během dlouhého letu proběhl v jeho zemi vojenský převrat. Nesmí vstoupit na území USA. Bezprizorní, s pasem neexistující země, musí Viktor Navorski strávit nějakou dobu v tranzitní části Kennedyho letiště a čekat, až v jeho zemi skončí občanská válka. Týdny a měsíce jsou čím dál tím delší. Viktor pomalu objevuje labyrint terminálu – zhuštěný svět plný absurdit, velkorysosti, ctižádosti, zábavy, společenského postavení, ale i romantiky, kterou pozná s překrásnou letuškou Amelií. Pro Viktora však ještě neskončilo uvítání letištním úředníkem Frankem Dixonem, který ho bere jako poruchu v byrokratickém systému, jako problém, který nemůže vyřešit a kterého se zoufale snaží zbavit.

59,- vypůjčení, 49,- zakoupení

Angličtina, české titulky

Film Terminál pořídíte zde.

Amistad

Amistad je jméno lodě převážející v roce 1839 otroky z Kuby do USA. Na cestě se africký kmenový náčelník Cinque postaví do čela vzpoury a zmocní se lodi. Pokračují v plavbě a doufají, že najdou cestu zpět do Afriky. Zvolí ale špatný směr a když doplují do Spojených států, jsou uvězněni jako uprchlí otroci a zdá se, že je čeká smrt za vraždu jejich věznitelů. Pak se ale jistý právník, který je přesvědčený abolicionista, rozhodne, že se jejich případu ujme. Argumentuje tím, že to jsou svobodní občané jiné země, nikoli otroci. Případ se dostane až k nejvyššímu soudu, kde John Quincy Adams přednese plamennou výzvu k jejich propuštění.

59,- vypůjčení, 79,- zakoupení

Angličtina, české titulky

Film Amistad pořídíte zde.

Čarodějnice

Zemeckisův vizuálně inovativní film, který přetváří milovaný příběh Dahla pro moderní publikum, vypráví temně humorný a potěšující příběh mladého osiřelého chlapce (Jahzir Bruno), který na konci roku 1967 žije se svou milující babičkou (Octavia Spencer) ve venkovském městě Alabama v Demopolis. Když chlapec a jeho babička narazí na klamně okouzlující, ale velmi ďábelské čarodějnice, babička moudře odvede našeho mladého hrdinu do bohatého přímořského letoviska. Bohužel dorazí přesně ve stejnou dobu, kdy Nejvyšší čarodějnice (Anne Hathaway) shromáždila své přátele z celého světa – v utajení – aby uskutečnila své hanebné plány.

59,- vypůjčení, 79,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Film Čarodějnice pořídíte zde.