Tahá nás Apple za nos? iPady dle něj mají být brzy dostupnější, nic tomu však nenasvědčuje

Jednou z nejzajímavějších informací, které Apple minulý týden při oznámení finančních výsledků za uplynulé čtvrtletí veřejnosti předal, byla ta týkající se dostupnosti jeho produktů. Právě problémy s ní se totiž podepsaly mimo jiné na tom že v segmentu iPadů prodejně meziročně jakožto v jediném svém prodejním segmentu klesl. Svůj nezdar nicméně obhajoval slovy, že nyní to již bude s dostupností mnohem lepší, jelikož se podařilo jeho dodavatelům zvýšit produkci a i on upravil výrobní strategii. Jak se však zdá, zřejmě svět těmito slovy tahal za nos.

Podle informací ze zákulisí měl kalifornský gigant pro zlepšení dostupnosti plánovat mimo jiné upravení poměru výroby iPadů vůči iPhonům. Právě tento poměr totiž kvůli extrémní poptávce po iPhonech 13 (Pro) před Vánoci nastavil tak, aby byl schopen dodávat co nejvíce iPhonů, což se na dostupnosti iPadů neblaze podepsalo. Zdroje z dodavatelského řetězce nicméně důvěryhodnému portálu Nikkei před pár desítkami hodin prozradily, že s výrobou svých produktů zatím Apple vůbec nezahýbal a nemají ani náznaky, že by zahýbat v brzké době měl. To by ve výsledku znamenalo, že dostupnost iPadů se pravděpodobně hned tak nezlepší, protože budou vyráběny stále méně než iPhony, o které zájem zatím neutichá.

Ačkoliv lze očekávat, že se dodávky iPadů s ohledem na to, že jsme již v povánočním období, mírně zlepší, nebude se takřka 100% jednat o žádné terno, jelikož bude zlepšení zapříčiněno “jen” nižším zájmem o ně. To ale neznamená, že se bavíme u některých modelů o zlepšení z řádu vyšších týdnů na dny, ale spíš o zlepšení z řádu vyšších na nižší týdny. Pokud tedy máte v plánu v brzké době kupovat iPad, nelze nic jiného než doporučit jej objednat co nejdříve a držet vám palce, ať se váš kousek podaří vyrobit co možná nejdříve.