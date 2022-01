PS5 rozšíření uložiště: Jak snadno a rychle zvýšit kapacitu PS5

PS5 považuji za jednu z nejlepších technologických vychytávek, které jsem si za posledních pár let pořídil. Díky rychlosti, se kterou se načítají hry, si ji můžete zapnout i na pouhých pár minut a přesto se vám to vyplatí. Právě proto, že mám svoji PS5 vážně rád jsem se rozhodle, že když budu řešit jedinou věc, která mi na konzoli trošku vadila, tak se o ni podělím s našimi čtenáři. Vím, že to nesouvisí s Applem a věřím, že mi bude odpuštěno. Tou jedinou věcí, co mi na PS5 vadilo je její kapacita. Konzole je dostupná jen s jednou jedinou variantou interní paměti a to je 825 GB, z čehož ovšem pouze 667 GB v PS5 je určeno pro uživatele. Bohužel pokud si nainstalujete například poslední CoD včetně Warzone a High Resulution textur, rázem zjistíte, že z původního místa vám nezbývá ani polovina. Naštěstí je konzoli možné zcela jednoduše a bez ztráty záruky rozšířit o M.2 SSD paměť, kterou vložíte přímo do PS5 a tím zvýšíte její kapacitu.

Jaký disk do PS5 přidat a proč vlastně?

Disk M.2 vám po přidání do PS5 umožňuje instalovat na něj hry určené pro PS5 (samozřejmě i pro PS4) a spouštět je a hrát přímo z tohoto disku. Jedná se o interní uložiště, které se po přidání do PS5 stane v podstatě dalším sektorem na interním uložišti. Sice jej vidíte zvlášť, ovšem je zcela jedno, co nainstalujete na interní původní disk a co na nové uložiště. Samozřejmostí u PS5 je pak možnost také připojit externí disk přes USB, ovšem v tomto případě, jste schopni na externí disk instalovat a psouštět výhradně hry určené pro PS4. Pokud tedy chcete instalovat více her pro PS5 a nestačí vám integrovaná paměť, jediný způsob jak rozšířit uložiště je pomocí Disk M.2. Je důležité, aby disk splňoval následující požadavky, které na něj Sony a její systém v PS5 má. Jedná se o to, aby byl disk PCI-Express Gen4x4 podporující M.2 NVMe SSD (Key M), měl fyzickou velikost do šířky až 25 mm, do délky 30/40/60/80/110 mm a tloušťku včetně chladiče až 11,25 mm (až 8 mm nad deskou, až 2,45 mm pod deskou). Kapacita disku pak může být od 250GB až po 4TB. Minimální rychlost čtení dat je pak 5500MB/s a samozřejmě se musí jednat o disk pro patici Socket 3 (Key M).

Instalace uložiště do PS5

Já jsem sáhl konkrétně po WD_BLACK SN850 včetně integrovaného chladiče a to ve verzi s kapacitou 500GB. Rychlost tohoto disku při čtení dat je až 7000MB/s a jak už bylo zmíněno, jedná se o jeden sz disků, které jsou přímo určeny pro PS5 a splňují, tedy dokonce přesahují všechy požadavky, které Sony na disky pro PS5 má. Navíc je již z výroby vybaven integrovaným pasivním chladičem, který je také jednou z podmínek, aby mohl být disk používán v PS5. Přímo Sony vyžaduje, abyste spolu s uložištěm SSD M.2 použili buď předem nainstalovaný nebo vlastní chladič. V případě WD tedy máme kompletní disk včetně chladiče. Vzhledem k integrovanému chladiči, který je přimontován k disku již z výroby, stačí otevřít konzoli a vložit do ni paměť. Konzole je na instalaci dalšího uložiště připravena a vložením disku neztrácíte záruku. Zároveň je přidání uložiště skvělou příležitostí, jak si po více než roce používání vyčistit PS5 od prachu. Pojďme se do toho pustit.

Samotná instalace je opravdu velmi jednoduchá. Stačí odpojit konzoli od kabelů, předem ji samozřejmě vypnout a poté už jen stačí odstranit bočnice, což nejstandneji uděláte podle oficiálního videa od Sony. Poté již jen odšroubujete kryt pro přidání interní paměti a vložíte SSD paměť včetně chladiče. Je opravdu důležité i když koupíte disk bez chladiče, abyste si dokoupili chladič a samo Sony uvádí v návodu, že chladič je nutné vždy použít. Poté již jen jediným šroubkem připevníte paměť do slotu a zašroubujete opět krytku paměti. Tím celá sranda co se hardware týká. Při té příležitosti je dobré očistit všechen prach a zkontrolovat, zda vše vypadá vizuálně v pořádku nebo se objevil nějaký problém. Jakmile jste hotovi stačí zacvaknout plastové kryty a připojit konzoli zpět k televizoru.

Jakmile konzoli znovu zapnete, objeví se ihned při bootování informace o tom, že jste přidali nové uložiště M.2 SSD a to je nutné pro používání naformátovat. Jakmile jej naformátujete ,proběhne ještě ověření rychlosti čtení z disku, aby vás PS5 informoval o tom, že vše pojede jak má. Stejně se však pro jistotu objeví hláška, že pokud vám hry nepojedou co se načítání týká tak rychle jak jste zvyklí, máte je nainstalovat na interní uložiště, které máte v PS5 od výroby. Následně už jen v nastavneích zvolíte, kam chcete hry instalovat a můžete si u každé hry dále vybírat, jak má být nainstalována. Zkoušel jsem na nové uložiště M.2 SSD nainstalovat F1 2021, NBA 2022, CoD Cold War a pár dalších her a musím říct, že se mi zdá, že se hry načítají ještě rychleji než dřív. To je asi nesmysl, ovšem chci tím říct, že rozdíl mezi pamětí co v PS5 je od výroby a kvalitním uložištěm jako je WD Black rozhodně nepoznáte. Vše funguje jak má a v PS5 je najednou dvojnásobně víc místa. Mě to bohatě stačí, ale pokud někomu ne, pak může sáhnout po větší kapacitě uložiště.

Dvojnásobek paměti v PS5 za pár minut

Jak jsem psal již v úvodu, pokud je něco, co mi na PS5 vadilo, pak je to právě malé uložiště, díky kterému jsem měl možnost mít nainstalováno v podstatě jen pár verzí Call of Duty s vysokými texturami a tím veškeré hraní končilo. Vzhledem k tomu, že jsem přiležitostný hráč a u konzole trávím týdně skutečně jen pár hodin, nemám chuť pokaždé řešit, jakou hru si chci zrovna nainstalovat a co musím smazat, abych si mohl zahrát něco dalšího. Nyní jsem tento jediný neduh vyřešil a rozdíl mezi tím, kde je hra nainstalována je nemožné jakýmoli způsobem poznat. Jediná změna je tedy v tom, že mám v PS5 najednou dvojnásobek místa na hry. Pokud vás tedy trápí stejný problém, pak je instalace M.2 SSD do PS5 velmi jednoduchá, rychlá a upřímně řečeno i poměrně levná záležitost. Pokud si vystačíte stejně jako já s 500GB pamětí, pak si stačí připravit lehce přes 3000 korun, což vzhledem k tomu, že se již nebudete muset příliš omezovat považuji za zcela adekvátní částku.

