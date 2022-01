KODI: Výlet za hranici morálky i pohodlí

Čím dál tím víc lidí v mém okolí začalo v posledních měsících mluvit o službě Kodi, která jim umožňuje sledovat filmy a seriály a to za velmi nízké měsíční poplatky atakující dvě eura měsíčně. Musím se narovinu přiznat, že jsem se s fenoménem Kodi setkal skutečně až v posledních měsících a to jen díky přátelům, kteří o něm mluvili čím dál tím víc. Začalo mě zajímat, jak to vlastně funguje a co mi dokáže služba samotná nabídnout a proto jsem si pořídil krabičku na Kodi, jak tomu všichni říkají, a vyzkoušel, co to vlastně je a hlavně, co to umí.

V jednoduchosti řečeno je Kodi aplikace, kterou dokážete nainstalovat na drtivou většinu zařízení s libovolným operačním systémem. Pokud ji chcete používat v rámci vaší televize, pak stačí mít televizor s Androidem a podporou Kodi nebo si můžete koupit nějakou „chytrou“ krabičku, kterou pomocí HDMI připojíte do televizoru. Jde v podstatě o obdobu Apple TV, ovšem s operačním systémem Android. Mezi ty nejoblíbenější patří například Xiaomi Mi TV box. Jakmile máte zařízení s podporou Kodi, stačí samotnou aplikaci nainstalovat a poté nainstalovat a nastavit takzvaný Plugin, který vám umožní sledovat obsah. Přesto, že v ČR je výklad práva takový, že pokud sami sledujete film nebo seriál pro svou potřebu, nepácháte tím defakto žádný zločin, je to pro mě osobně za hranou morálky a proto upozorňuji, že sledovat film v den premiéry v kině přes Kodi zkrátka není v pořádku i přesto, že vám za to nehrozí trest.

Rozumím tomu, že neplatíte přímo za daný obsah, ale za plugin, který vám umožňuje se na tento obsah dívat. Ovšem pokud se na to podíváte tak jako většina lidí, pak berete plugin do Kodi v podstatě jako předplatné, díky kterému se můžete dívat na nějaký obsah. I kdyby vám tedy z nějakého divného důvodu nevadilo dívat se na obsah nelegálně, pak alespoň mě osobně přijde divné za to ještě platit. Osobně tak jedinou výhodu v Kodi vidím v tom, že máte možnost sledovat seriály a filmy, ke kterým se zkrátka jinak nelze dostat. Ani nevíte, jak rád bych si zaplatil za možnost legálně sledovat Dva a půl chlapa nebo například Simpsonovi, ale bohužel v ČR/SR je to nemožné. Proto do jisté míry chápu, proč je někdo schopný si pluginy pro Kodi platit a sledovat věci, ke kterým se nelze žádným jiným způsobem dostat. Ovšem pokud někdo používá danou službu k tomu, aby se díval na filmy a seriály, které jsou dostupné na Netflixu, HBO GO nebo YouTube, jen aby nemusel za tyto streamovací služby platit, pak to skutečně příliš pochopit nedokážu.

Je pravda, že v rámci Kodi a jeho Pluginů pro CZ/SK najdete skutečně vše, co vás jen napadne a máte možnost se dívat na cokoli, ovšem pokud roky používáte Apple TV a například zmíněný Netflix nebo HBO GO, pak jste zvyklí na nějaký standard uživatelského rozhraní, rychlosti, vyhledávání a konstantní kvality. V rámci Kodi se vám zkrátka tento standard nedostává a i když je vše přizpůsobeno tomu, aby i vaše maminka uměla přes Kodi pustit film nebo seriál, je to stále ve srovnání s čímkoli výše zmíněným vzhledově takový pirátský underground. Poté co vyhledáte daný film nebo seriál, nastává možnost zvolit si z několika streamů, respektive torrentů, ze kterých se bude obsah přehrávat. Ty jsou v různé kvalitě, různém datovém toku a také často v různém dabingu. Už jen toto je pro člověka zvyklého na klasické streamovací služby celkem zajímavá a nemohu říct, že zrovna pozitivní zkušenost. Netušíte totiž, zda je film, který si pustíte skutečně natočen v té kvalitě, ve které jej vidíte, nebo je problém v torrentu, případně v datovém toku a tak dále. Pokud navíc máte nějaký novější, kvalitní televizor a pouštíte si filmy na Netflixu v 4K, pak zjistíte, že ani to, co se na první pohled na Kodi tváří jako 4K, tak nějak 4K skutečně není.

Asi je to věkem, finančními možnostmi a nebo celkově jiným pohledem na svět, ale osobně zůstávám i nadále věrný tomu, že si budu platit HBO Go, Netflix, YouTube Premium a Spotify. Jednou za čas si nějaký ten novější film nebo film, který chci mít navždy možnost si kdykoli pustit koupím na iTunes Movies. Na druhou stranu rozumím lidem, kteří si zkrátka za pluginy na Kodi ochotně platí a jsou s touto službou spokojeni, protože i když dáte za vše, co jsem uvedl výše měsíčně téměř 50€, ani tak nemáte přístup k takovému množství obsahu, jaké najdete na Kodi za úplně jinou cenu. Díky různým akcím, které pluginy mají, se lze dostat bez větších problémů na cenu okolo 50€ za rok předplatného, což je opravdu nesrovnatelné s výše uvedenými streamovacími službami. Pro mě osobně to však není a to jak díky nějakým morálním zásadám, tak hlavně díky tomu, že jsem si zvykl na pohodlí, které mi legální streamovací platformy dostupné v ČR/SR nabízejí.