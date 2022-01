Jak se hazardní hry staly legálními v České republice

Komerční sdělení: Pracujte, spěte, jezte a opakujte. Kruh života, že? Ale co nám má připomínat, že tu nejsme jen proto, abychom přispívali společnosti, ale abychom zažili nějaký shon, nějakou zábavu, našli místo pro odpočinek, abychom si užili? Mnoho lidí nachází vzrušení v hazardních hrách – začalo to před věky, kdy si lidé uvědomili, jak zábavné je riskovat nějaké peníze nebo zboží výměnou za pocit vzrušení z čekání a očekávání odměn. Hazardní hry jsou přítomny po celém světě, ale ne vždy legální cestou.

Červené a šedé oblasti sázení

Spojené arabské emiráty? Ani na to nemyslete, můžete skončit na roky ve vězení! Hazardní hry jsou ve Spojených arabských emirátech přísně zakázány v jakékoli formě, stejně jako téměř ve všech islámských zemích. Jsou některá místa, kde je hazard v jakési šedé zóně; není to úplně zakázané, ale není to dobrý nápad cvičit. Například v Libanonu jsou online hazardní hry povoleny pouze v určených online kasinech, zatímco jediným legálním kamenným kasinem je Casino du Liban v Jounieh.

Situace v oblasti hazardních her v Evropě

Je těžké zobecnit situaci v Evropě, když vezmeme v úvahu, že každá země má na hazard jiný pohled. Většina zemí EU však umožňuje svým občanům účastnit se nějaké formy online sázení; v některých zemích můžete hrát pouze poker, někde můžete sázet pouze na sporty, zatímco v některých otevřených místech můžete mít vše – stolní hry, automaty, sázkové kanceláře, co si jen vzpomenete! Poslední dobré zprávy přicházející z nejstaršího kontinentu ukazují pokrok; rostoucí počet evropských republik umožňuje nabízet služby na trhu více operátorům. Jde o velký krok kupředu k tomu, aby bylo hazardní hraní možné v celé Evropě, a to ve všech podobách.

Co na to čeští hráči?

Zdá se, že Česká republika je k hazardu dost tolerantní. V této středoevropské zemi to není považováno za tabu. Hazardní hráči se mohou v posledních třiceti letech účastnit všech druhů her založených na štěstí; Loterijní zákon reguloval činnosti související s hazardními hrami již v roce 1990 a Ministerstvo financí uděluje licence a ukládá daně. V tuto chvíli může legálně působit pět kamenných provozoven a od roku 2009 mohou nabízet sázení na sport i kamenná kasina.

Online hraní v České republice

Situace online her se vyvíjela pomaleji. Zatímco kamenná kasina se stala legální již v roce 1990, online kasina nebyla regulována až do roku 2012, kdy se začal používat druhý zákon o loterii z roku 2021. Nedlouho poté byl představen čerstvě sestavený interaktivní návrh zákona; zákon, který doplňuje stávající loterijní zákon a ukládá provozovatelům legální přítomnost na území České republiky.

Brzy přišly potíže; Malta se postavila proti návrhu zákona, který byl nakonec v roce 2013 odvolán. O rok později, v roce 2014, však ministerstvo financí návrh zákona pozměnilo, což umožnilo offshore společnostem získat licence na základě regulace, ale se zvýšenými daňovými sazbami. Neustále se objevovaly nové nápady, jak regulovat hazardní hry v zemi, což přineslo online provozovatelům různé druhy zákonů. V lednu 2020 byla konečně uvedena do praxe základní pravidla o hazardních hrách v České republice; Znovu se zvýšily daně, zavedlo sebevyloučení a zkrachovalí hráči byli automaticky zapsáni do systému státu.

Co se děje?

Věci jsou konečně tam, kde by měly být, po letech brainstormingu, jak vytvořit zákony, které hráčům nabídnou dostatek online zábavy v zemi a zároveň udrží operátory daleko od stinných podniků jako vyhýbání se daním nebo nabízení nezákonného obsahu. Nyní mohou v češtině fungovat jak místní, tak mezinárodní online kasina. Mohou nabízet jiný druh obsahu hazardních her; Čeští hráči si mohou užít automaty, stolní hry, loterie, vše kromě her s živými dealery a obsahu, který zahrnuje progresivní jackpoty. Všichni operátoři jsou povinni pravidelně platit daně, zatímco mezinárodní společnosti mají zakázáno inzerovat.

Nové společnosti vstupující na trh

Jednou z posledních značek, která vstoupila na český hazardní trh, je CT Interactive. Majitel portfolia mobilního obsahu A1 dostupného na zařízeních Android i iOS , a poskytovatel řešení white-label se spojil s místním českým poskytovatelem Fortuna Entertainment. Díky této dohodě získali hráči v této středoevropské zemi více hratelného obsahu, zatímco bulharská společnost CT Interactive získala nové publikum a celkově lepší pozici na evropském trhu.

Společnost EGT Interactive podepsala smlouvu se společností Synottip a vstoupila na českou scénu online kasin v roce 2021. Bulharská značka je specialistou na poskytování klasických kasinových her, které obohatí vzrušující nabídku na českém online trhu.