Přes elektromobily Tesla lze těžit kryptoměny

Tesla Model 3 má mnohé využití. Tedy alespoň podle Američana Siraje Ravala, který začal svou Teslu využívat zajímavým způsobem v období, kdy jen stojí v garáži. Do zástrčky ve středové části vozu zapojil Mac mini s M1 a přes přední kufr připojil několik výkonných grafických karet. Možná ztráta záruky se prý vyplatí, jelikož za měsíc tímto způsobem prý vydělal asi 800 dolarů díky těžbě etherea.

Podobný nápad měl už před čtyřmi lety Chris Allessi, jenž ve svém volném čase elektromobily dokonce staví. I on se pokusil změnit svou Teslu (v tomto případě Model S) na stroj, který je určen k těžbě kryptoměn. Tento muž připojil k Tesle dokonce těžební zařízení speciálně používané k těžbě bitcoinu v podobě Bitmain Antminer S9, a to přímo k baterii. Allessi k procesu dokonce využil firmware vozu. Vestavěný počítač a obrazovku použil k navigaci na web, který k těžbě vytvořil. Je ale třeba se ptát, zda se něco takového vůbec oplatí dělat. Allessi tvrdí, že v roce 2018 během 60 hodin vydělal bitcoiny zhruba za 10 dolarů. Dnes je to něco mezi jedním a dvěma dolary. Kryptoměna monero se ukázala tímto způsobem ukázala jako podobně nevýnosná. Raval si však postup těžby Teslou pochvaluje, neboť tvrdí, že jeho elektromobil ujede na jedno nabití za 10 až 15 dolarů 320 mil. Nabíjí zhruba každý týden a půl, takže měsíčně za nabíjení utratí 30 až 60 dolarů. Dále odhaduje, že na své baterii těží zhruba 20 hodin denně a tvrdí, že se mu to vyplatí, i když cena kryptoměn je proměnlivá. Důvodem je také fakt, že vytěžené ethereum vkládá do investiční platformy pro kryptoměny, kde má roční výnos 23 %.