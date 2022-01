Nejlepší filmy na HBO GO roku 2021

Rok 2021 skončil a spolu s tím přišel také čas na bilancování. Pokud patříte mezi předplatitele streamovací služby HBO GO, možná vás zajímá, jaké filmy v letošním roce na této platformě nejvíce sledovali tuzemští diváci. Jak vypadá žebříček nejsledovanějších filmů na HBO GO za rok 2021 u nás?

Ava (Jessica Chastainová) je výjimečně dobrá nájemná vražedkyně, která pro tajnou organizaci likviduje zadané lidské cíle. Dostává ty nejvybranější úkoly – obvykle kravaťáky z vysokých kruhů byznysu. Po jedné zpackané akci se ale všechno nebezpečně změní. Organizace, pro kterou pracovala, potřebuje zahladit stopy. Oficiálně se má ukrýt, vzít si volno a dopřát si odpočinek. Neoficiálně ji šéf organizace Simon (Colin Farrell) chce poslat na odpočinek navěky a zcela bez soucitu vypíše Avu jako cíl k likvidaci. Ava, která netuší, že se z ní stal kontrakt a oběť na odstřel a na každém kroku ji může čekat jiný zabiják, je nucena bojovat o přežití.

V tomto válečném thrilleru, natočeném podle skutečných událostí, bojuje malá jednotka amerických vojáků na odlehlé bojové základně Keating, která se nachází hluboko v údolí tří hor v Afghánistánu, aby se ubránila drtivé přesile bojovníků Tálibánu během koordinovaného útoku. Bitva o Kamdesh byla nejkrvavějším americkým střetem ve válce v Afghánistánu v roce 2009 a jednotka Bravo 3-61 CAV se stala jednou z nejvíce vyznamenaných jednotek devatenáctiletého konfliktu. Snímek Základna je inspirován bestsellerem The New York Times, knihou Základna – Jedna z nejtěžších chvil Američanů v Afghánistánu od Jakea Tappera ze CNN.

Tajemná zpráva z minulosti zavádí Jamese Bonda (Daniel Craig) na odvážnou misi. Bond se infiltruje na tajnou schůzku a odhalí existenci nebezpečné organizace SPECTRE. Mezitím v Londýně nový šéf Centra pro národní bezpečnost Max Denbigh (Andrew Scott) zpochybňuje Bondovo působení i samotnou činnost MI6, řízenou M (Ralph Fiennes). Čím hlouběji proniká Bond do centra SPECTRE, tím více si uvědomuje děsivé spojení mezi sebou a nepřítelem (Christoph Waltz), kterého hledá.

Shrek, zelený obr s tykadly mimozemšťanů, žije sice docela sám, ale šťastně ve svém domku na samotě u lesa až do chvíle, kdy je doslova přepaden nekonečným zástupem známých i méně známých pohádkových postaviček, které byly vyhoštěny z království nevzhledného a zakyslého Lorda Farquaada. Ve snaze zjednat pořádek a hlavně vrátit klid do svého příbytku Shrek Farquaadovi slíbí, že vysvobodí ze zajetí obávaného draka krásnou princeznu Fionu a přivede mu ji, aby se stala jeho ženou. S pomocí mazaného oslíka, ochotného pro Shreka udělat cokoli, jen ne zmlknout aspoň na okamžik, obr svůj slib splní. Zachránit princeznu ze spárů draka chrlícího oheň je však úplná brnkačka proti tomu, co následuje, když Fiona odhalí své temné tajemství.

Ve filmu Wonder Woman 1984 je osud světa opět v ohrožení a zachránit jej může pouze Wonder Woman. V novém příběhu žije Diana Princeová nepozorovaně mezi obyčejnými smrtelníky v zábavných 80. letech minulého století – v čase hojnosti a nevázaného konzumu. Ačkoli plně rozvinula své schopnosti, nevystavuje se na veřejnosti, ale věnuje se sbírce starověkých artefaktů a hrdinské činy provádí pouze tajně. Diana však brzy bude muset shromáždit veškerou svou sílu, moudrost a odvahu, když se ocitne tváří v tvář Maxwellu Lordovi a Cheetah, která oplývá nadlidskou silou a obratností.

Poprvé po 17 letech se hvězdy oblíbeného seriálu Přátelé znovu vrací do kultovní haly č. 24 filmového studia Warner Bros, aby oslavili tento televizní hit. Jennifer Anistonová, Courteney Coxová, Lisa Kudrowová, Matt LeBlanc, Matthew Perry a David Schwimmer se ve speciální epizodě, která je poctou legendárnímu sitkomu, jenž i dnes odráží ducha doby, ohlíží za natáčením nejpamátnějších momentů. Užijte si večer plný jedinečného humoru, smíchu a slz. V pořadu se objeví i řada speciálních hostů jako jsou David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawfordová, Cara Delevingneová, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kalingová, Thomas Lennon, Christina Picklesová, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheelerová, Reese Witherspoonová a Malála Júsufzajová.

John David Washington exceluje v akční sci-fi filmového vizionáře Christophera Nolana (Temný rytíř, Počátek, Interstellar, Dunkerk aj.). Protagonistovou nejmocnější zbraní je jediné slovo, tenet. V temném podsvětí mezinárodní špionáže bojuje o záchranu celého světa. Vydává se na extrémně komplikovanou misi, která se bude odehrávat mimo reálný čas. Nejde o cestování v čase, ale o inverzi.

Z bestselleru J. K. Rowlingové Harry Potter a Kámen mudrců vzniklo úžasné filmové kouzlo z dílny Chrise Columba. Na své jedenácté narozeniny se Harry Potter (Daniel Radcliffe), vychovávaný u své tety a strýce v nouzi a nelásce, dozví od obra Hagrida (Robbie Coltrane), že je osiřelým synem mocných čarodějů. Je pozván, aby opustil nevlídnou realitu lidského světa a nastoupil jako žák do Školy čar a kouzel v Bradavicích, určené čarodějům z říše kouzel a fantazie. Získává si přátele i nepřátele a potýká se se svým nezvyklým postavením. Objevuje totiž, že jeho rodiče zahynuli, když ho bránili před zlým lordem Voldemortem, a že účty stále ještě nejsou vyrovnány.

Bruce Wayne (Ben Affleck) je odhodlaný postarat se o to, aby Supermanova (Henry Cavill) oběť nepřišla nazmar. V Lize spravedlnosti Zacka Snydera spojí síly s Dianou Prince (Gal Gadotová) a společně sestaví tým superhrdinů, jehož posláním je zachránit svět před blížící se hrozbou katastrofických rozměrů. Tento úkol je však mnohem obtížnější, než si Bruce představoval, neboť každý z nováčků čelí vlastním démonům, které musí porazit, aby mohli dát dohromady jedinečnou ligu superhrdinů. Batman (Ben Affleck), Wonder Woman (Gal Gadotová), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) a Flash (Ezra Miller) doufají, že na záchranu planety před zloduchy jako jsou Steppenwolf, DeSaad a Darkseid ještě není příliš pozdě.

Koná se závod Adventure Bay 500! Tlapky jsou připravené jako tým v depu pro svého závodního hrdinu Whooshe! Když legendrání závodník není schopen zúčastnit se závodu, povolá Marshalla, aby si sedl za volant a zastoupil ho.