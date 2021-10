Jak natáčet podcasty ve dvou na dálku aneb netradiční recenze RODE Wireless GO II

Možnost nahrávání hovorů mi na iPhonech ještě před pár měsíci absolutně nechyběla a to i přesto, že značnou část mého pracovního dne strávím s telefonem u ucha při vyřizování telefonátů. Suverénně nejvíce pak volám s kolegou Romanem, se kterým jsme si za poslední více než čtyři roky vytvořili malou tradici ve formě ranních zhruba 1,5hodinových telefonátů zaměřených jak na chod firmy a organizaci webů, tak osobní život. A jelikož jsme oba srdcem jablíčkáři, nechybí v našich rozhovorech i témata točící se kolem Applu, o kterých máme vzhledem k naší práci oba co říci. Jednoho dne nás napadlo, že bychom mohli toto “tlachání” dopřát i našim čtenářům skrze uvolněné podcasty, ve kterých by se dozvěděli jak o novinkách ze světa Applu a technologií celkově, tak i o našich pohledech na ně. A právě zde začal náš problém.

Fotogalerie Rode Wireless GO II 9 Rode Wireless GO II 8 Rode Wireless GO II 6 Rode Wireless GO II 5 +2 Fotek Rode Wireless GO II 4 Vstoupit do galerie

Protože s Romanem v současnosti nesedíme v jedné kanceláři, ale jsme od sebe reálně nějakých 180 kilometrů daleko (já žiji v Boskovicích, Roman pak v Bratislavě), bylo nutné vymyslet způsob, jak v dostatečné kvalitě naše hlasy pro podcast zachytit. Člověk by si asi řekl, že na tom nic v dnešní době není. Ve světě Apple produktů však bohužel je. Hovory přes FaceTime, který ke komunikaci primárně využíváme, totiž zkrátka nenatočíte a abychom volali přes nějaké pofidérní aplikace, na to nás opravdu neužije. Nezbylo nám proto nic jiného, než začít přemýšlet o nějakém fajn externím zařízení, které naše hlasy zachytí a my je následně v postprodukci spojíme a vytvoříme z nich náš podcast. Jelikož nejsme žádní audio experti, poprosili jsme o pomoci našeho partnera DISK Multimedia, s.r.o, který si však naštěstí na rozdíl od nás rady věděl. Do redakce nám zapůjčil konkrétně mikrofonní systém RODE Wireless GO II, který jsme na podcasty začali používat a se kterým vás v následujících řádcích seznámíme blíže. Jak už ale asi tušíte, o klasický test využití se jednat nebude.

Pár technických detailů na úvod

Jak jsem již zmínil v předešlém odstavci, RODE Wireless GO II je bezdrátový dvoukanálový mikrofonní systém, který se skládá z dvoukanálového přijímače a dvou vysílačů nebo chcete-li mikrofonů. Ty by pak měly být v ideálním stavu bezdrátově propojené s přijímačem, do kterého by “posílaly” svůj záznam a ten by v něm byl následně spojován. Touto cestou jsme ale my jít nemohli, protože dosah 180 kilometrů vysílače a přijímače nečekaně nemají. Vydali jsme se proto svým způsobem nouzovou cestou ve formě možnosti zaznamenávat naše hlasy do vnitřní paměti vysílačů. Tu sice RODE nasadilo primárně jako zálohu v případě, že by se uživatel setkal například s výpadkem signálu mezi vysílačem a přijímačem, pro naše účely však bylo toto řešení naprosto ideální. Ostatně, aby taky ne, když na tuto zálohu nahrajete více než 24 hodin audio záznamu a její výdrž na jedno nabití je pak parádních 7 hodin, což naše podcasty rozhodně nemají. Co se pak týče mikrofonů ve vysílačích, ty jsou konkrétně všesměrové kondenzátorové a alespoň podle slov výrobce v broadcastové kvalitě. Pro naše účely tedy naprosto ideální.

Pokud by vás pak zajímaly další technické specifikace setu, počítat u něj můžete třeba s digitálním přenosem řady IV 2,4GHz se 128bitovým šifrováním, dosahem až 200 metrů mezi vysílačem a přijímačem, optimalizaci pro extrémně stabilní provoz v hustém prostředí RF, podporu mono i stereofonního nahrávání (v závislosti na připojených vysílačích) či 3,5 mm TRS vstupy pro externí lavalier mikrofony u vysílačů. Kromě něj pak disponuje USB-C portem, který slouží pro synchronizaci s počítačem či smartphonem. Nás jakožto jablíčkáře pak potěšila certifikace MFi zajišťující plnou kompatibilitu s iOS (a potažmo ostatními Apple) zařízeními. Pokud by vás pak zajímala cena setu, který obsahuje kromě vysílačů a přijímače i protivětrné ochrany, kabeláž či manuály, ta je v současnosti na eshopu DISKu 7790 Kč. Jasně, není to málo, avšak vezmeme-li v potaz to, že za tuto cenu vybavíte de facto dva podcastery super nahrávacím setem, myslím si, že už se dá akceptovat.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

I když komplikovaněji, přesto v cíli

Z předešlých řádků asi vypadá náš styl používání setu Wireless GO II dost kostrbatě a složitě a abych byl upřímný, přesně tyto myšlenky jsem měl zprvu i já. Po několika dílech našeho podcastu, které jsme vypustili na veřejnost, a pár dalších kouscích, kde jsme si mikrofony testovali pro naše účely, ale musím říci, že i naše cesta k cíli ve formě přirozeně znějícího rozhovoru dvou lidí je více než schůdná. Jediným neduhem našeho stylu používání setu je totiž nutnost můj a Romanův záznam spojit v postprodukci do jednoho, což však naštěstí není nic složitého. Fajn je na to třeba aplikace DaVinci Resolve, ve které jsme schopni naše snažení sestříhat zpravidla do několika málo minut tak, že jsme s výsledkem už spokojeni. Jen bez střihačské aplikace se ale samozřejmě neobejdete. Abyste zaznamenané zvuky z vysílačů dostali, je třeba si do počítače či iPhonu stáhnout aplikaci RODE Central, kterou využijete kromě exportu záznamů (které si můžete vyexportovat ve formátu, který vám vyhovuje – na výběr je WAV a MP3) i pro donastavení vysílačů z hlediska úkonů, které mají udělat po stisku tlačítka na nich. Vysílač totiž ovládáte jen přes jedno jediné tlačítko, takže u něj počítejte s aktivací nejrůznějších věcí za pomocí různého stylu stisknutí. Veškerá tato nastavení jsou však naštěstí naprosto primitivní záležitostí.

Kdybychom měli s kolegou dohromady zhodnotit kvalitu zaznamenávaného zvuku vysílači, tu vnímáme jako velmi zdařilou. Naše hlasy jsou zaznamenávány velmi čistě a přirozeně a to i přesto, že nesedíme v akusticky dokonalých studiích, ale ve svých kancelářích, obývacích pokojích či jsme dokonce venku na terasách našich domácností. U kvality zvuku vás tedy bota tlačit určitě nebude, o čemž se ostatně můžete přesvědčit i vy sami u některého z našich podcastů. Jen je prosím skutečně berte jako bezstarostný pokec o Applu dvou nadšenců, kteří si moc nepotrpí na přemíru učesanosti a nepřirozenou plastičnost, na kterou v podcastech v poslední době dost narážíme.

Co se týče našich dalších postřehů z Wireless GO II, moc se nám u nich líbí i dosah jejich snímání zvuku. Přestože mají vysílače klip, kterým si je připínáme k oblečení, není problém nahrávat i tím stylem, že si je zkrátka položíte před sebe na stůl a mluvíte od nich dobrého půl metru. I tak je totiž hlas zaznamenán velmi dobře, což se rozhodně hodí. Velmi kladně musíme zhodnotit i zpracování vysílačů jako takových. Jedná se o opravdu designově povedené kousky, které navíc působí v ruce více než kvalitním dojmem. Jedinou výtku u designu máme k jejich lesklé přední straně, která je lapačem na otisky a různé jiné šmouhy.

Pokud vás pak zajímá, zda se záznam zvuku do interní paměti vysílačů nějak po určitém čase kouskuje, odpověď je ano. Audio nahrávky jsou vždy vytvářeny v maximální délce 30 minut s tím, že jakmile je tato doba překročena, začne se tvořit záznam další. Nemusíte se však bát, že by zvuk při přechodu z prvního na druhý záznam vypadl či cokoliv podobného – absolutně ničeho si totiž nevšimnete, což je zrovna u podcastů určitě fajn zpráva.

Fotogalerie Rode Wireless GO II 1 Rode Wireless GO II 2 Rode Wireless GO II 3 Rode Wireless GO II 10 Vstoupit do galerie

Resumé

Za sebe i za kolegu můžu s čistým svědomím říci, že lepší řešení pro natáčení našich podcastů na dálku než RODE Wireless GO II jsme si asi ani přát nemohli. Produkt totiž splňuje přesně to, co jsme od něj potřebovali a není vlastně nic (až na vyšší cenu), co bychom mu měli vyloženě chuť vytknout. Jasně, někdo by mohl namítat, že by bylo fajn, kdyby vysílače disponovaly například samostatným displejem informujícím o stavu baterie, kapacitě paměti a tak podobně, ale na to je potřeba říci, že přesně tímto prvkem disponuje přijímač a je tedy hloupost jej požadovat i na vysílačích. Set je přeci jen určen k trochu jinému stylu použití než který “jedeme” my. Jste-li tedy v podobné situaci jako my a hledáte řešení, jak z ní ven, je RODE Wireless GO II tou správnou (a asi i nejkvalitnější a nejlepší) cestou.

RODE Wireless GO II můžete zakoupit zde