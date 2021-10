Triumf českých startupů: Projekty Tatum a Readmio na SWCSummitu ovládly regionální soutěž i celoevropské finále

Středeční evropské finále globální startupové soutěže Startup World Cup, které se uskutečnilo v rámci pražského Startup World Cup & Summitu, si zcela podmanily české projekty Tatum a Readmio. První nabízí platformu, která revolučním způsobem zjednodušuje vytváření blockchainů. Druhý prostřednictvím mobilní aplikace zatraktivňuje čtení pro děti tím, že v reálném čase doplňuje vyprávění příběhů zvukovými efekty. Startup Tatum si odnesl hlavní cenu poroty a s ní titul evropského šampiona. Readmio na základě hlasování získalo hlavní cenu diváků.

Oba projekty navázaly na svůj úspěch z předchozího dne, kdy kralovaly i regionální soutěži pro oblast Visegrádské čtyřky. Tím získaly vstupenku do kontinentálního finále, kam se z dalších regionálních kol a přidružených startupových soutěží probojovalo celkem devět startupů z celé Evropy. Každý projekt měl čtyři minuty na svou prezentaci, poté následovaly další čtyři minuty dotazů od porotců.

Pětičlenná porota tentokrát při určování vítěze hledala shodu poměrně složitě. „V rámci regionálního kola V4 bylo vítězství projektu Tatum zcela jednoznačné. V kontinentálním finále jsme však do poslední chvíle zvažovali i jiné kandidáty – například z oblasti medicíny. Ve výsledku ale rozhodla pragmatická investorská úvaha, který projekt má největší potenciál zhodnotit naši případnou investici. Tatum je v tomto ohledu nejdál, ostatní zajímavé projekty musí ještě trochu dozrát,“ vysvětlil porotce Václav Pavlečka ze společnosti Air Ventures, která společně s další pořadatelskou společností UP21 nabídne vítězi možnost okamžité investice ve výši půl milionu dolarů.

„Možnost investice je lákavá, nicméně i kdybychom se na ní nakonec nedohodli, je pro nás vítězství ohromně cenné. Blockchainové technologie se doteď pohybovaly na okraji zájmu, takže to, že jsme porazili ostatní finalisty, je po letech intenzivní práce zadostiučinění nejen pro náš třicetičlenný tým, ale i pro celý obor,“ zhodnotil úspěch dojatý ředitel projektu Tatum Jiří Kobelka.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Steve Wozniak odhalil své byznysové plány

Na programu Startup World Cup & Summitu zdaleka nebyla jen startupová soutěž. Během dne na akci vystoupila celá řada zajímavých řečníků, panelistů a mentorů. Jednou z hlavních osobností, která si podmanila publikum, byla novinářka a pedagožka Esther Wojcicki – často přezdívaná jako „kmotra Silicon Valley“. Autorka bestselleru o výchově úspěšných lidí mimo jiné mluvila o tom, jak kdysi mentorovala dceru Steva Jobse a jak právě Steve Jobs sám často navštěvoval její hodiny.

Další zářnou osobností byl Kyle Corbitt, prezident Y Combinatoru – jednoho z největších startupových inkubátorů na světě, a autor softwarového řešení, které na způsob Tinderu dokáže propojovat ideální spoluzakladatele startupů. Kyle posléze zasedl i v soutěžní porotě.

Zdaleka nejzářivější hvězdou celého dne však byl spoluzakladatel společnosti Apple Steve Wozniak.

V neobvykle otevřeném videorozhovoru zavzpomínal na dávné začátky Applu, a posléze vůbec poprvé podrobněji odhalil i své plány s nově založenou společností Privateer Space. Jejím prostřednictvím by se rád věnoval úklidu „nepořádku“ ve vesmírném prostoru.

„Pokud to jen trochu půjde, rádi bychom s Wozem spolupracovali i příští rok. Letos ještě kvůli pandemii musel být online, ale pokud to jen trochu půjde, chceme ho do Prahy přivézt i fyzicky,“ uzavřel ředitel SWCSummitu Tomáš Cironis.

Akce se letos kvůli přetrvávající pandemii konala v hybridním formátu. Diváci, kteří se nedostali fyzicky do pražské Stromovky, mohli celý den sledovat živý online přenos z hlavního pódia. Na Youtube kanálu SWCSummitu je možné si záznam prohlédnout i zpětně.