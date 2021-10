Nové operační systémy, konkrétně iOS a iPadOS 15, macOS 12 Monterey, watchOS 8 a tvOS 15, které Apple představil již před několika měsíci, přichází s nespočtem nových funkcí a vylepšení. Až donedávna bylo možné si všechny tyto zmíněné systémy vyzkoušet pouze v rámci beta verzí, tedy v případě, pokud se řadíte mezi vývojáře či testery. Na našem magazínu se všem vylepšením neustále věnujeme, a to nejen v naší návodní sekci, ale také v ostatních článcích. Pokud se tedy chcete naučit využívat veškeré funkce ma maximum, tak nás rozhodně čtěte i nadále. V tomto návodu se společně podíváme na další možnost z iOS 15.

Jak na iPhone v Soustředění deaktivovat zobrazování oznámení na uzamčené obrazovce

Co se týče nových funkcí v iOS 15, tak mezi nejvýznamnější patří přepracovaný FaceTime a Safari či třeba zbrusu nové režimy Soustředění. V rámci těchto režimů si můžete jednoduše vytvořit hned několik různých režimů, které si následně upravíte podle svého gusta. Vybrat si můžete například to, které aplikace vám budou moci odesílat oznámení, popřípadě které kontakty se vám budou moci dovolat. Předvoleb je každopádně k dispozici o mnoho více – kromě zmíněného existuje možnost pro sdílení stavu oznámení v aplikaci Zprávy, popřípadě si můžete upravit plochu či uzamčenou obrazovku. Mnohým těmto předvolbám jsme se již věnovali a nyní se podíváme na to, jak v Soustředění deaktivovat zobrazování oznámení na uzamčené obrazovce. Postupujte následovně:

Prvně je nutné, abyste se na iPhonu s iOS 15 přešli do Nastavení.

Jakmile tak učiníte, tak o kousek níže rozklikněte kolonku Soustředění.

rozklikněte kolonku Následně si vyberte režim, se kterým chcete pracovat, a klepněte na něj.

na něj. V předvolbách nyní sjeďte níže ke kategorii Volby a otevřete sekci Zamknutá obrazovka.

Zde už jen stačí, abyste pomocí přepínače deaktivovali možnost Zobrazit na zamčené obrazovce.

Prostřednictvím výše uvedeného způsobu si tedy můžete nastavit, aby se na iPhonu při aktivním režimu Soustředění na uzamčené obrazovce nezobrazovala oznámení. Samozřejmě ale berte v potaz, že se budou zobrazovat oznámení z povolených aplikací. Díky této funkci si tedy můžete být jistí tím, že vás notifikace nebudou na uzamčené obrazovce rozptylovat. Kromě toho si můžete nastavit také ztlumení uzamčené obrazovky, což se může hodit například ve spánkovém režimu.