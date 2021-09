Recenze iPad (2021): Jak se libí nejlevnější tablet Applu v zahraničí?

Po prvních recenzích iPhonů 13 (Pro) a iPadů mini došla konečně řada i na základní iPad 9. generace, který si taktéž odbyl minulé úterý svou premiéru. Jaká tedy tato nenápadná, ale i přesto poměrně zajímavá novinka v praxi je?

Začneme recenzí Caitlin McGarry z portálu Gizmodo. Tu u novinky zaujal primárně přední fotoaparát, který se dočkal oproti předešlé generaci obřího vylepšení. Z 1,2MPx širokoúhlého objektivu totiž “vyrostl” na 12MPx ultraširokoúhlý objektiv, přičemž už to značí, že bude rozdíl velký – a to také je. Přední kamera předešlých modelů působila podle Caitlin jako kousek z roku 2004, který zrní a zkrátka nevypadá v dnešní době vůbec dobře. Oproti tomu 12MPx ultraširokoúhlý objektiv dostal iPad v tomto směru de facto na profesionální úroveň, jelikož je jeho záznam velmi ostrý a v kombinaci s funkcí Center Stage, která vás udržuje při videohovorech vždy v hledáčku zařízení, si člověk nemá na co stěžovat. Jedinou výtku měla recenzentka. k umístění objektivu, které je dle ní nedomyšlené. Při používání iPadu naležato se totiž může uživatel přespříliš soustředit na sledování jedné strany zařízení, což nemusí u protistrany vypadat nejlépe. Jedná se ale o detail.

Spokojený je s novým iPadem i Scott Sein z CNETu. Ten si pochvaluje primárně výkon, který u tabletu zajišťuje čipset Apple A13 Bionic. Jeho rychlost je i přesto, že jej svět poprvé spatřil “již” v roce 2019 velmi dobrá a proto se Scott neobává, že by běžným uživatelům výkonnostně nestačil. Bez jakéhokoliv problému totiž zvládá multitasking, hry či náročnější aplikace.

Ani recenzenti z Ars Technica nejsou z novinky v žádném případě zklamáni. Apple chválí zejména za jeho rozhodnutí zvýšit základní úložiště ze 32 GB, které již v dnešní době tak úplně nedostačují, na zajímavějších 64 GB, čímž se tak tablet stává pro mnohé uživatele o poznání atraktivnějším kouskem. Recenzenti jsou sice přesvědčeni, že vzhledem k povaze zařízení by dávalo větší smysl si vždy koupit model s vyšším úložištěm, nicméně pro uživatele, kteří mají hlouběji do kapsy bude i základ naprosto super.