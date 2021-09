Recenze iPhone 13 Pro: Jak hodnotí zahraniční novináři žhavou novinku Applu

Recenze iPhone 13 Pro (Max) jsou necelý týden po jejich oficiální premiéře konečně tu. Dnes odpoledne totiž skončilo informační embargo, které rozvázalo novinářům a youtuberům, kterým Apple telefony zapůjčil, konečně ruce a ti tak mohli své pohledy na novinku zveřejnit.

Velkou pochvalu si Apple vysloužil od recenzenta Dietera Bohna z The Verge za ProMotion dislej. Ten totiž dle jeho slov funguje na řadě 13 Pro skutečně bravurně, jelikož obnovovací frekvenci mění mezi 10 a 120 Hz bezchybně a zároveň velmi přirozeně. Díky tomu si tak užijete plynulejší zobrazování pohyblivého obsahu a to samozřejmě i včetně scrolování textu na obrazovce a tak podobně. Vše působí jednak daleko přirozeněji a jednak při pohybování i mnohem čitelněji, jelikož je obraz za sekundu obnoven nikoliv maximálně 60x, ale až 120x, díky čemuž je na displeji zobrazován de facto detailněji. Poměrně zajímavé je pak to, že díky vyšší obnovovací frekvenci máte dle recenzenta pocit, jako by displej telefonu daleko lépe interagoval s prstem, kterým jej ovládáte. Lépe totiž reaguje na jeho pohyb.

To recenzentka Joanna Stern z Wall Street Journal vysekla Applu pochvalu za prodloužení výdrže baterie jeho telefonů. Dle jejích slov si totiž celá letošní modelová řada polepšila velmi slušně s tím, že počítat můžete při běžné činnosti minimálně s hodinou výdrže navíc ve srovnání s loňskem. Jakmile pak natvrdo vypnete 5G, je výdrž samozřejmě ještě mnohem lepší. Na druhou stranu ale recenzentka připouští, že pokud by měla být výdrž baterie tou jedinou věcí, která má přesvědčit k upgradu, měli byste se zamyslet spíše nad tím, zda nemá větší smysl vyměnit baterii ve vašem starším iPhonu, konkrétně 11 či 12. Až tak brutálního rozdílu ve výdrži se totiž přeci jen nedočkáte.

Patricku Hollandovi z CNETu zase vyrazil dech Cinematic Mode, který funguje dle jeho slov skvěle. Rozlišení 1080p při 30 fps sice není vyloženě hitparáda, ale softwarové rozostření předmětů ve videu je velmi věrohodné a díky tomu i působí dobře. Jen je potřeba myslet na to, že k co nejlepším záběrům je potřeba spousta světla s tím, že s jeho nedostatkem kvalita záznamu upadá. Jakmile je pak světla na Cinematic Mode nedostatek, vyzve vás telefon k aktivaci blesku. Tentýž recenzent potvrdil i dřívější zprávy o 10 až 15% nárůstu výkonu v porovnání s čipsetem A14 Bionic z loňských iPhonů. Přesně takový výkonnostní nárůst totiž zaznamenal i on ve svých recenzích.