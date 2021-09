Recenze ESR HaloLock Magnetic: Elegantní držák a MagSafe nabíječka do auta

S příchodem iPhonu 12 jsme se dočkali představení zbrusu nové funkce, která si prakticky ihned získala přízeň samotných jablíčkářů. Řeč je samozřejmě o MagSafe, tedy soustavě magnetů v zádech telefonů, díky kterým vznikl prostor pro zcela nový ekosystém doplňků – ty se k telefonu jednoduše přicvaknou, případně jej mohou nabíjet. Jedním z těchto produktů je i ESR HaloLock Magnetic. Jedná se o nesmírně praktický držák do auta, který zároveň díky MagSafe dokáže jablečný telefon napájet. Jak ale funguje v praxi?

Technické specifikace

Ještě předtím, než se pustíme do samotného testování, se podíváme na oficiální technické specifikace udávané výrobcem. Jak již bylo zmíněno výše, ačkoliv jde na první pohled o obyčejný držák do auta, je nutné počítat s tím, že každý telefon si s ním rozumět nebude. Zkrátka a jednoduše – jedná se o MagSafe nabíječku, která je pochopitelně kompatibilní jen s telefony vybavenými technologií MagSafe. V současnosti tedy pouze iPhone 12 (Pro) a brzy i iPhone 13 (Pro). Co se pak týče výstupu, tak nabíječka dokáže nabídnout pouze 5 W, 7,5 W a 10 W, což bohužel na schopnosti originálních MagSafe nabíječek nedosahuje. Připojení do sítě následně probíhá prostřednictvím USB-C/USB-A kabelu, který je součástí balení. Adaptér do auta je ale potřeba přikoupit zvlášť.

Balení, design a zpracování

ESR HaloLock Magnetic je zabalena v poměrně přívětivé krabičce. Na přední straně ihned vidíme logo společnosti, v tomto případě ESR, název produktu a jeho podobu. Vespod se ještě nachází tři ikonky informující o magnetickém uchycení, až 10W výkonu a přítomnosti USB-C portu. Když se následně podíváme dovnitř, uvidíme již samotný produkt. Ten se nachází v plastovém obalu a celkově se skládá ze tří částí – tedy z MagSafe nabíjecí podložky, držáku do mřížky ventilace a již zmiňované USB-C/USB-A kabelu.

Nyní se pojďme přesunout k tomu hlavnímu, tedy k samotné MagSafe nabíječce. Ta je vyrobena z poměrně odolného plastu, který na první pohled působí robustně. Když navíc tento kus vezmu do ruky, mám v něj vcelku důvěru. Samozřejmě jeho váha ale není úplně vysoká, jelikož v takovém případě by držák pochopitelně nemusel držet v mřížce ventilace. Kdybych měl zhodnotit zpracování s pohledem na cenu zařízení, tak musím bezesporu hodnotit kladně.

Osobní zkušenost

Zpočátku jsem měl obavy, že iPhone nebude na nabíječce dostatečně držet a při ostřejší jízdě zkrátka spadne. Opak byl naštěstí pravdou, a ačkoliv na první pohled nevypadá, že by telefon skutečně dostatečně držel, tak jsem ani jednou nenarazil na sebemenší potíže. Zároveň mě potěšilo i spodní rameno na samotném držáku, který se uchycuje do mřížky ventilace. Po připnutí totiž stačí dané rameno vysunout a opřít o spodní část mřížky, čímž je zajištěna podstatně vyšší celková stabilita.

Co se mi však nejvíce líbí, je pochopitelně samotná technologie MagSafe. V minulosti jsem pro držení telefonu při jízdě používal klasické magnetické držáky, kvůli kterým je potřeba mít na zádech telefonu umístěný magnet. Ten je ale potřeba buďto nalepit, anebo jej hlídat pod pouzdrem, což je pochopitelně (zbytečná) starost navíc. V tomto případě není absolutně co řešit – stačí telefon přiložit a drží. Samozřejmě podmínkou je mít iPhone 12 a novější, tedy model vybavený MagSafe.

Nadále se ještě můžeme podívat na rychlost nabíjení. Nutno podotknout, že ta až tak převratná není. V případě iPhonů je totiž nutné počítat s výstupem 7,5 W, což je každopádně stále více, než v případě použití staršího 5W adaptéru v kombinaci s Lightning/USB-A kabelem. Je nutné každopádně počítat s tím, že se nejedná o nabíječku, kterou budete používat k standardnímu nabíjení. Tento produkt naopak slouží k tomu, aby udržel iPhone „při životě“ během jízdy, a zároveň jej dostatečně nabil. Z tohoto pohledu je 7,5W výkon více než dostačující a perfektně poslouží.

Resumé – Vyplatí se?

Sečteno podtrženo, MagSafe držák a nabíječka do auta ESR HaloLock Magnetic je skvělým doplňkem a má rozhodně co nabídnout. Jestliže vlastníte iPhone s MagSafe a častokrát jezdíte autem, ať už v rámci zaměstnání či pro zábavu, tak by vám podobná vychytávka rozhodně neměla chybět. Produkt totiž jednak poslouží jakožto praktický držák telefonu, přičemž zároveň se postará o dostatečně výkonné nabíjení telefonu. Nemůže se proto stát, že by vám v polovině cesty došla baterie na telefonu a vy kvůli tomu přišli například o přístup k navigaci. Aktuálně je produkt navíc k dostání za zvýhodněnou cenu. Pořídit si jej můžete již za pouhých 749 korun namísto původních 899 korun.

