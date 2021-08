Tim Cook chce před svým odchodem z Applu vytvořit novou kategorii produktů

Tim Cook působí na pozici generálního ředitele společnosti Apple již deset let. V poslední době se ale stále více spekuluje o tom, kdo by jej mohl v jeho funkci nahradit. Ani samotný Cook nezastává názor, že by setrval u kormidla jablečné společnosti ještě další dekádu, a debatám o svém případném nástupci se nijak výrazně nebránil. Teoretický konec Cookovy kariéry ve vedení Applu se nedávno stal také tématem newsletteru analytika společnosti Bloomberg Marka Gurmana.

Mark Gurman se v nejnovějším vydání svého newsletteru s názvem Power On mimo jiné vyjadřuje také k budoucnosti Tima Cooka na pozici generálního ředitele společnosti Apple. Gurman v této souvislosti uvádí, že Tim Cook bude chtít téměř stoprocentně dohlédnout na vznik nové významné kategorie produktů, než svou vedoucí pozici nadobro opustí. Tim Cook se podle Marka Gurmana v současné chvíli soustředí zejména na brýle pro rozšířenou realitu, které by měly v dohledné budoucnosti vzejít z dílny společnosti Apple. Právě hardware, určený pro rozšířenou a virtuální realitu by podle Gurmana mohl představovat onu novou produktovou kategorii, na kterou chce Cook před svým odchodem dohlédnout. V souvislosti s budoucími produkty od Applu se mluví také o autonomním elektromobilu, jeho případné vydání je ale výrazně vzdálenější, než vydání AR / VR hardwaru.

Brýle pro smíšenou realitu by podle Gurmana mohly být představeny již v průběhu příštího roku, o něco později by pak Apple měl vydat headset, který bude určen výhradně pro rozšířenou realitu. Gurman ve svém newsletteru dále uvádí, že vedení společnosti ze Silicon Valley bývá obvykle vyhrazeno spíše mladším osobám, proto by se podle něj mohl Tim Cook odebrat do důchodu již mezi lety 2025 a 2028.