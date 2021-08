5 tipů experta pro výběr toho nejlepšího online kasina

Najít ta nejlepší možná online kasina pro svá hráčská dobrodružství v rámci hazardních her v online prostoru je často složitým úkolem také pro zaběhlé hráče. Představujeme vám proto 5 expertních tipů od odborníků na https://www.svetovakasinaonline.cz/. Tyto vám výběr vašeho prvního nebo naopak nového internetového portálu pro hraní online her na internetu výrazně usnadní a zároveň vás tento přístup k výběru může výrazně ochránit. Podívejme se na jednotlivé tipy.

Tip 1: Vybírejte kasino s licencí

Česká Republika je zemí s širokou popularitou hraní hazardních her, a bylo tomu tak již za dob monarchie. Není tedy překvapením, že ani v moderních dobách je zde široký výběr portálů a kamenných kasin (např. casino kartac, kings casino, casino victory), kterých je možné využít. Mezi výrazně oblíbená online kasina patří například Sazka Games, Betor Casino, SYNOT TIP, Tipsport, Chance, iFortuna a další.

Opravdu kvalitní kasina bez vkladu se však rozeznají disponováním tzv. licencí. Jedná se o speciální povolení v ČR vydávané Ministerstvem Financí, jakožto dozorčím a regulačním orgánem pro kasina, v online prostoru nebo v rámci kamenného provozu. Kasino, které disponuje licencí je považováno za výrazně bezpečnější v porovnání s kasiny bez licencí nebo s povolením od offshore entity.

Tip 2: Dobrý herní katalog

Dalším bodem je kvalitní herní katalog her, které můžete jednoduše hrat na vybraném portále v Červnu 2021. Herní katalog by měl poskytovat nejen dobrý výběr herních poskytovatelů (od těch nejslavnějších po více nezávislé poskytovatele softwarů), ale také dobrý výběr samotných her. Důležité je také RTP her, katalog by měl disponovat hrami s hodnotou alespoň 96 %.

Hry mohou mít hned několik kategorií a čím více kasino poskytuje, tím více se můžete zabavit, ale také využít šnací na nabízených jackpotech nebo v případných turnajích. Velká kasina samozřejmě vždy nabídnou větší počet her, každý herní katalog by však měl čítat několik stovek her, jak potvrzuje Ondřej Lón, hlavní Šéfredaktor pro portál SvetovaKasinaOnline. Mezi kategorie her dostupných na dobrém online portále patří:

Slot hry (hrací automaty)

Stolní hry (nař. ruleta nebo baccarat)

Karetní hry (např. Blackjack nebo Poker)

Další hry (např. kostky a bingo)

Live casino (hraní her v reálném čase)

Tip 3: Bonusové nabídky pro hráče

Autor Ondřej Lón dále v rozhovoru pro náš portál potvrzuje, že základním pilířem nabídek online kasin je jejich bonus program pro hráče v České republice. Bonusy jsou speciální nabídkou od kasina a zároveň hlavním marketingovým tahem pro jednotlivé portály, jak nalákat nové hráče k registraci právě na jejich portále. Mezi nejčastější a top bonusové nabídky patří zejména následující:

Uvítací bonus

Bonus bez vkladu

Bonus za vklad

Spiny zdarma

Speciální bonusové nabídky

VIP program

Tip 4: Výběry, vklady a registrace s hladkostí

Základem výběru portálu je registrace. Ta by měla být plně digitální a proveditelná během maximálně 5 minut. Po registraci následuje samotné ověření účtu, u většiny kasin toto probíhá prostřednictvím registrů státní správy, u některých však postačí například ověření e-mailové adresy a věku.

Vklady a výběry jsou základem každého herního účtu. Aby bylo možné jednoduše financovat herní účty, je zapotřebí, aby kvalitní kasino nabízelo dostatek kvalitních platebních metod, které jsou bezpečné a dostupné pro vklad měn Kč a euro, mimo jiné. Mezi oblíbené platební metody poté patří například:

EcoPayz

PayPal

Trustly

Paysafe Card

Skrill

Neteller

Visa, MasterCard

Bankovní převody

Tip 5: Zodpovědné hraní

Nakonec je nutné myslet na zodpovědné hraní hazardních her na cz kasinech. Správné kasino je si vědomo možných nebezpečí vzniku závislosti na gamblingu a hráčům poskytuje nejrůznější nástroje, jakými se mohou vyvarovat možnému vzniku nebezpečné závislosti. V ČR jsou dostupná také řešení pro již vzniklé problémy, například v rámci http://www.sananim.cz/ a dalších poskytovatelů.

Kasina dále podporují zodpovědné hraní možností limitů na CZK/EUR vklady, prohrané částky, maximální čas pro session hraní a další možnosti.

Závěrem

Výběr online kasina není radno podceňovat, prostřednictvím těchto speciální rad od zkušených expertů na hazardní prostor na internetu však můžete vybrat své příští kasino jednoduše, bezpečně a bez dlouhého hledání.