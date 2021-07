Windows 11 je zdarma! Připravte se na upgrade koupí Windows 10 pouze za 7,99 €

Komerční sdělení: Microsoft již oficiálně odhalil novou generaci svého operačního systému, který nese název Windows 11. Ten byl představen prostřednictvím online konference 24. června 2021, tedy 6 let poté, co se světu ukázala oblíbená „desítka.“ Hlavní změny spočívají v uživatelském prostředí, obchodu s aplikacemi, ve výkonu ve hrách, tabletovém režimu a dalších. Určitě také nezapomeňte, že Windows 11 vůbec poprvé přináší podporu pro Android aplikace.

Co se pak týče vzhledu, Windows 11 se pyšní spíše zakulacenými rohy, předělaným tlačítkem Start, které je nyní uprostřed na spodní straně obrazovky. Nový systém má také nové styly pro ikony, lépe pracuje s průhledností, přináší nové motivy a vylepšuje světlý i tmavý režim. Co se pak týče zmiňovaných Android aplikací, uživatelé si je budou moci stáhnout prostřednictvím Amazon obchodu. Microsoft zároveň oznámil, že přepracoval jejich ikonický Microsoft Store a umožní tak uživatelům, aby snadněji hledali aplikace, hry a filmy. Z hlediska her přichází důležitá vylepšení. Společnost oznámila funkci Auto-HDR pro zlepšení zážitku.

Microsoft zároveň vsadil na poměrně zajímavou hrací kartu – uživatelé budou moci aktualizovat systém Windows 10 na novou verzi 11 zcela zdarma. Stejně tak tomu bylo i minule. Zároveň budete potřebovat počítač, který splňuje minimální hardwarové požadavky. Bezplatná aktualizace se objeví v období vánočních svátků a bude pokračovat i v roce 2022.

Godeal24 nabízí speciální ceny na vybrané produkty Microsoft. Pokud tedy potřebujete aktualizovat operační systém, určitě byste neměli promeškat současnou nabídku, kdy Windows 10 pořídíte již za pouhých 7,99 €, a to aniž byste museli používat slevové kódy. Godeal24 zároveň nabízí další parádní software a prvotřídní zákaznickou podporu.

Godeal24 zároveň nabízí prvotřídní zákaznickou podporu a podporuje hned několik platebních metod, a to včetně PayPalu či platební karty. Ihned po objednání licence obdržíte prostřednictvím e-mailu.

Pokud byste ale měli nějaký dotaz, případně byste narazili na problém, můžete se doslova kdykoliv obrátit na nepřetržitou zákaznickou podporu zasláním e-mailu na adresu service@godeal24.com. Vzápětí se vám bude někdo věnovat.