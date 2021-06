Recenze řemínků Nomad Modern pro Apple Watch: Luxus na vašem zápěstí

V dnešní recenzi se podíváme na skutečný klenot mezi řemínky pro Apple Watch. Do redakce nám dorazily dva kousky z řady Modern od předního výrobce příslušenství Nomad. Jste-li tedy stejně jako já velkými fanoušky líbivých řemínků pro Apple Watch, při čtení následujících řádků budete zřejmě ve svém živlu. Řemínky jsem totiž v posledních několika týdnech poctivě testoval a nyní vám konečně můžu přinést své hodnocení. Pojďme tedy na to.

Balení

Pokud se pro koupi kožených řemínků Nomad Modern rozhodnete, těšit se můžete na jejich doručení v líbivé pevné krabičce, která je potištěna obrázky i brandingem výrobce poměrně citlivě. To asi proto, že skrývá skoro až extrémně minimalistický kousek a byla by tudíž velká chyba pokazit dojem z něj nepovedeným balením. V tom pak nenaleznete kromě řemínků už nic zajímavého, což však ve výsledku nikoho nemůže urazit. Co taky v balení s řemínky čekat, že?

Zpracování a design

Patřím mezi ty uživatele, kteří si na zbytečnosti ve formě potisku, vyražených log, nejrůznějších ozdobných stehů a celkově těchto “rušivých prvků” nikdy příliš nepotrpěli. Už s ohledem na to je tak zřejmě těm z vás, kteří o řemíncích Nomad Moder něco ví, zcela jasné, jak nadšený jsem z jejich designu byl a vlastně i pořád jsem – už zde rád prozradím, že loučit se mi s nimi po recenzi bude stěží. Řemínky jsou totiž vytvořené s maximálním důrazem na jednoduchost, díky čemuž působí skoro až extrémně minimalistickým dojmem. Žádné zbytečné vyražení log či jiných nápisů na viditelných místech a dokonce ani žádné prošití. Řemínky jsou zkrátka a dobře jen jeden velmi přesně vyříznutý kus kůže s otvory pro přezku na upínání a úchytem pro zasunutí do Apple Watch. K dispozici jsou navíc v jen v černé a tmavě hnědé – tedy v přirozených barvách, které působí velmi elegantně.

Když jsem řemínky poprvé vytáhl z jejich krabičky, užil jsem si tradiční vůni kůže, kterou mám osobně opravdu rád. Tento materiál je totiž v mých očích stále jakousi “prémiovkou”, ke které jeho typická vůně zkrátka patří. Kdyby vás pak zajímalo, z jaké kůže jsou řemínky vyrobeny, jedná se konkrétně o hovězí Horween, o jejíž výrobu se stará americká firma s více než stoletou tradicí využívající i v dnešní době ruční postupy. Díky tomu se tak tato kůže těší obrovskému věhlasu po celém světě a je obecně považována za jednu z nejkvalitnějších, ke které se dá dostat. Už s ohledem na tyto informace je vám tak asi jasné, že pídit se po nějakých vadách na ní nemá smysl. Dělal jsem to samozřejmě i já a nenarazil jsem na absolutně nic, co by mě byť jen trošičku vyvedlo z míry.

Ruku v ruce s použitým materiálem jde nicméně i patina – tedy postupná změna povrchu způsobená dlouhodobým vystavení vlivu okolního světa. To jinými slovy znamená, že zatímco řemínky dojdou jako nové v polomatném stavu, postupem času se začnou zřejmě čím dál víc lesknout, budou tmavnout a celkově budou vypadat trochu jinak než na začátku. V mých očích se jedná o fajn prvek, který ke kůži patří a která je díky němu časem hezčí. Pokud ale chcete řemínek, který si zachová dlouhé roky naprosto stejný design, zde nepochodíte.

Co se týče upínání řemínku a potažmo i jeho uchycení k hodinkám, o to se starají kovové přezky – jak u černé, tak hnědé verze v černé barvě. I ty jsou vyrobeny s důrazem na minimalistický design a to jak z hlediska vzhledu, tak vlastně i rozměrů. Nejedná se tedy o žádná monstra, která by vás na ruce vyloženě štvala – ba právě naopak. Štvát vás pak nebude ani přečuhující řemínek – ten si totiž lze připevnit klasicky skrze očka k zápěstí.

Testování

Pokud používáte například kožené pásky ke kalhotám či věci, určitě víte, že je kůže ze začátku používání vždy poměrně tvrdá. S tím je samozřejmě nutné počítat i u těchto řemínků, byť musím říci, že mi rukama prošly už i kožené řemínky o poznání tvrdší. Tuhost kousků od Nomadu však vzala po pár dnech na ruce a patřičném zahřátí a rozhýbání za své, díky čemuž se tak staly řemínky na zápěstí rázem mnohem příjemnější. Ne, že by předtím nebyly, ale člověk zvyklý na měkké řemínky k Apple Watch například ze silikonu či nylonu o nich zkrátka věděl.

Super je, že jsou řemínky Modern na ruce velmi lehké, takže o nich člověk prakticky neví, dokud je večer před spaním či před sprchou nerozepne. Zatímco v prvním případě tak učinit nemusíte, ve druhém byste už měli – brát kůži do vody totiž dobrý nápad určitě není, což vám ale říkat zřejmě nemusím.

Další velmi pozitivní věcí na kožených řemíncích od Nomadu je velké množství děr na přezku v nich, díky čemuž je není problém nosit jak na hubeném zápěstí drobného muže či ženy, tak i na širším zápěstí nějakého hromotluka. Pro lepší představu – osobně používám u Apple Watch silikonové řemínky S/M a to stažené na čtvrtou nejmenší velikost a neměl jsem s kousky od Nomadu stejně jako kamarád, který nosí Watch s řemínky M/L dost na volno.

Máte-li citlivější kůže, věřím, že vás potěší, že jsem se po zhruba dvoutýdenním nošení řemínků nesetkal s žádnými nepříjemnými ekzémy a tak podobně, které jsem si už s pár řemínky v minulosti užil. Je ale fakt, že jsem se snažil udržovat zápěstí pod řemínkem skoro až v extrémní čistotě a suchu, protože jsem řemínky testoval zrovna v extrémních vedrech a bylo mi jasné, že zapocená nedýchající pokožka pod řemínkem je pro ekzém jako stvořená. S určitou péčí ale přežijete bez něj.

Právě s nižším dýcháním pokožky pod řemínkem je ostatně vzhledem k materiálu, ze kterého je vyrobený, potřeba počítat co nejvíce zeširoka. Jinými slovy, na Nomad Modern rozhodně nenahlížejte jako na univerzální řemínek typu silikonový sportovní od Applu. Na sport totiž kůže ideální opravdu není, stejně jako na nějaké větší túry a tak podobně. Jako stylovka do města či do práce se ale jedná o super kousek, který svou úlohu reprezentativního doplňku šponujícího celkový design Apple Watch vzhůru nekompromisně splní.

Resumé

Řemínky Nomad Modern se mi hodnotí svým způsobem extrémně jednoduše. Jedná se totiž v mých očích o mistrovské kousky, které chcete mít na zápěstí. Jak z hlediska designu a zpracování, tak i nošení jsou extrémně povedené a nedokážu si proto moc představit, že s nimi někdo nebude po pořízení spokojený. Nemáte-li tedy vůči koženým výrobkům averzi a zároveň fandíte krásným řemínkům k Apple Watch, tyto kousky by ve vaší sbírce rozhodně neměly chybět. Budou totiž slavit úspěch jak ve vašich očích, tak zcela určitě i ve společnosti, kterou jimi uchvátíte.