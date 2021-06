Sviťte chytře s chytrým pomocníkem

Komerční sdělení: Ovládání světel hlasem by v nás dříve vyvolalo možná spíše zděšení, ale dnes jsou právě kouzla s osvětlením základem chytré domácnosti. Tento pojem může ožít i u vás doma. Co všechno můžete správným světlem změnit a proč ovládat světla na dálku?

SmartHome vychytávka, která vám rozjasní obzory

Philips Hue, chytrý systém osvětlení, může pro domácnost znamenat víc, než to na první pohled vypadá. Atmosféra, kterou vytvoří 16 milionů barev, vám ale rychle dokáže, že tahle hračka není krokem vedle. Osvětlení prostoru je bezesporu důležitým aspektem k tomu, aby se v místnosti dobře žilo, spalo či pracovalo. S tím si poradí základna Philips Hue Bridge, kterou můžete ovládat pomocí vašeho telefonu a zařídit tak, aby v místnostech svítilo takové světlo, které je zrovna na místě. Šikovný pomocník tak odbourá problémy s přemírou modrého záření, kterému byste se měli vyhnout ve večerních hodinách a ráno vás v určený čas probudí příjemným denním světlem.

Umělá inteligence místo vypínače

Hlasoví asistenti se stávají běžnou součástí našich životů, a to ať už doma, v autě či v práci. Ani Philips Hue není výjimkou a s pomocí aplikace a reproduktoru mu můžete vyprávět o tom, jaké světlo má zůstat svítit a které si přejete vypnout. Rafinované jsou i možnosti vypínání či rozsvícení světel na dálku. Snadno tak při odjezdu na dovolenou můžete předstírat, že jste doma, a nebát se tak nezvaných hostů, kteří by si z vašeho domu chtěli něco odnést. S Hue si ale můžete užít především legraci – zvládá totiž rozsvítit či rozblikat zvolená světla třeba jen v případě, kdy vám přijde e-mail nebo zmeškáte volání. Nařídit můžete chytrému systému ale i změnu barvy či její tlumení za určitých podmínek, tedy například hned poté, co začne pršet nebo zapadne slunce.Philips Hue zkrátka vytváří společně s Bridgem a množstvím kompatibilních žárovek, LED pásků či jiných vychytávek světelné efekty, které podtrhnou atmosféru celého prostoru. V neposlední řadě je osvětlení energeticky úsporné, čímž Philips podtrhuje systém k dokonalosti.