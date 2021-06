K bezpečnějšímu domovu vám pomůže i váš iPhone

Komerční sdělení: Nejnovější technické vychytávky lidi stále baví, ale často nevěnují pozornost novinkám, které zabezpečí jejich domov a mohou jim zachránit i život. Navíc vám se zabezpečením může pomoci i váš iPhone, který informace dokáže zpracovat za vás. Podívejte se s námi, jak na to.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Jak vytvořit bezpečnější domov?

Pokud se rozhodnete pro zabezpečení vašeho domova, ochrana zdraví má vždy přednost před majetkem, což by mělo být samozřejmé. Některá rizika si lidé vybaví sami a docela rychle, jiné je naopak jen tak nenapadnou.

Pro ochranu zdraví můžete ve vašem domově použít rozličná čidla. Všechny mají své nezastupitelné funkce a jistě se hodí do většiny domácností.

Požární hlásiče

Požární hlásiče ve formě detektorů kouře je vhodné umístit do místností se zvýšeným rizikem vzniku požáru a zejména pak do dětského pokoje. Současné chytré požární hlásiče, spustí nejen velmi hlasitou sirénu, která vzbudí i jedince s velmi tvrdým spánkem, ale zároveň odešle notifikaci i na váš iPhone. O možném požáru se tak dozvíte, i když jste mimo domov. V případě, že se vám požární hlásič spustí třeba po drobné nehodě v kuchyni, můžete jej ručně ztlumit. Chytré požární hlásiče fungují na baterie s extra dlouhou životností a jejich funkčnost si můžete ověřit jednoduše skrze mobilní aplikaci ve vašem iPhonu.

Detektory CO2

S hladinou oxidu uhličitého ve vaší domácnosti je to poněkud složitější. K přímému ohrožení zdraví sice dochází zřídka, protože tento plyn se ve vzduchu a půdě objevuje běžně, ale se stoupající koncentrací, začnete pociťovat únavu, nesoustředěnost, bolest hlavy apod. V extrémních případech, které se však běžně nevyskytují, samozřejmě hrozí smrt. Hlásiče CO2, se tedy zaměřují především na kvalitu vzduchu v místnosti a upozorní vás, že je byste měli vyvětrat. Toto upozornění pak můžete u chytrých mobilů opět dostat i do svého iPhonu, aniž byste museli kontrolovat displej hlásiče.

Detektory plynu

Detektory plynu, konkrétně oxidu uhelnatého (CO) by neměly chybět v žádné domácnosti, která vytápí tuhými palivy či plynem. Tento bezbarvý plyn totiž vzniká při spalování a je bez zápachu. Bohužel otrava CO je stále častou příčinou úmrtí v domácnostech a ročně na životě ohrožuje stovky lidí. Přitom dnešní detektory plynu nejen spustí hlasitý alarm a odešlou notifikaci do vašeho telefonu, ale mají i příznivou pořizovací cenu.