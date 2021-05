Recenze Apple TV 4K (2021): Jak se novinka líbí v zahraničí?

Po úterním uvolnění recenzí na nové iMacy M1 a včerejším uvolnění recenzí na iPady Pro M1 došla dnes – tedy den před startem prodejů – řada i na poslední nedávno představenou novinku z dílny Applu. Řeč je konkrétně o Apple TV 4K (2021) a jejím přepracovaném ovladači Siri Remote, který se nyní daleko více podobá standardním televizním ovladačům než tomu bylo u předešlých verzí. Jak si tedy novinka v recenzích vede?

Zatímco iMacy a iPady Pro rozpůjčoval Apple ve velkém, nové Apple TV 4K zřejmě i s ohledem na to, že tento produkt až tak netáhne rozdal v zahraničí v poměrně malé míře. Textová recenze proto zatím vyšla jen jedna jediná a ani videorecenzí není tolik jako u předešlých produktů. Co se týče textové recenze, o tu se postaral recenzent z CNN. Tomu se na novince suverénně nejvíce zamlouvá nový ovladač, který je dle něj daleko intuitivnější nejen než předešlá verze Siri Remote, ale dokonce prakticky vše, co doposud testoval. Ovládání televize je s ním extrémně jednoduché, přívětivé a celkově příjemné a to dokonce tak moc, že dle recenzenta stojí za koupi i samostatně – tedy alespoň v případě, že jste se svou současnou Apple TV spokojení.

Ostatně, uživatelé asi ani příliš důvodů k nespokojenosti mít nebudou. Nová Apple TV s čipem A12 Bionic je totiž podle recenzenta z hlediska rychlosti jen mírně lepší než starší model, kvůli čemuž by tak přechod právě za účelem větší svižnosti smysl příliš nedávalo. Co naopak k přechodu přimět může je HDMI 2.1 a podpora HDR při vyšší snímkové frekvenci (60fps a výš), což právě novější typ HDMI umožňuje. Je nicméně potřeba dodat, že aby byla tato vychytávka využitelná, je potřeba mít novou Apple TV jednak připojenou ke kompatibilní televizi (tedy televizi s HDMI 2.1) a jednak sledovat obsah, který potenciál HDMI využije. Pokud tedy přes Apple TV koukáte například na standardní vysílání, HDMI 2.1 neoceníte.

Recenzent hodnotí celkově novou Apple TV jako svým způsobem rozporuplné zařízení, které je sice minimálně z hlediska ovladače skvělé a díky podpoře HDMI 2.1 či výkonnému čipu využitelné dlouhodobě, ale zato oproti konkurenci zkrátka příliš drahé. Je proto otázkou, zda má Apple šanci prodeje tohoto produktu novou generací vůbec rozdmýchat, nebo bude i nadále paběrkovat, jako tomu bylo doposud. O revoluci se tedy zkrátka nejedná, byť o špatnou koupi také ne.

Podívejte se i na videorecenze: