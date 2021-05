První recenze a unboxingy iMaců M1 jsou tu. Co na ně v zahraničí říkají?

Nové iMacy vstoupí do prodeje již tento pátek, což znamená pro svět Applu jediné – začínají se objevovat první recenze a unboxingy z dílny zahraničních médií a youtuberů, kterým Apple novinku s předstihem zapůjčil. Jak si tedy iMac M1 zatím vede?

Z hlediska výkonu recenze de facto nic zajímavého nepřináší. Novinky jsou totiž osazeny stejnými čipy i RAM pamětmi jako M1 MacBooky Air, Pro či Macy mini. To jinými slovy znamená, že úkony, které zvládnete na těchto strojích, zvládnete hravě i na iMacích M1. To ostatně potvrdil i recenzent z The Verge. “Co zvládnete na M1 MacBooku Proč i Macu mini, to zvládnete i na novém iMacu. Na své testovací jednotce jsem otestoval snad všechny druhy každodenních úkonů od e-mailů přes YouTube až po práci s fotografiemi. Problém mi nedělalo ani skákat mezi více než 25 kartami Google Chrome na pozadí či práce v Cinebench – to vše zvládal iMac bez problému. Pokud si tedy kupujete tento stroj pro podobné účely, nedokážu si představit, že se nějak často setkáte se sekáním.”

To Engadget se pustil rovnou do hodnocení nového designu počítače. K dispozici měl konkrétně oranžovou variantu, která je dle něj lehce narůžovělá. Poměrně zajímavé je pak to, že nová poměrně odvážná barevná varianta stroji na jeho eleganci dle recenzenta vůbec neubrala, ba právě naopak. Novinka totiž vypadá díky světlým rámečkům v kombinaci s hravými barvami velmi pěkně Velmi podobně hodnotí design i recenzent Six Colors, dle kterého nejsou světlé rámečky minimálně při používání světlého režimu či aplikací se světlým pozadí tak rušivé jako doposud využívané černé. Na druhou stranu je ale samozřejmě nutné počítat s tím, že Dark Mode u nich tak dobře vypadat nemusí, byť je to samozřejmě na uživatelských preferencích.

Hodnocení neunikla ani nová Magic Keyboard s Touch ID, která je dle recenzenta CNBC opravdu skvělá a to zejména při používání více uživatelských účtu na iMacu. Stačí totiž, aby si každý jeden majitel účtu nahrál do Macu svůj otisk prstu a počítač jej pak už přihlásí při návratu na úvodní obrazovku přesně tam, kam patří. Celkově se tedy jedná o zajímavé zefektivnění přihlašovacího procesu. Naopak druhá periferie dodávaná k iMacům ve formě Magic Keyboard to od recenzentů – konkrétně pak těch z Wall Street Journal – vcelku schytala. Recenzentům se totiž zdá skoro až neuvěřitelné, že jí je i nadále nutné při jejím nabíjení otáče “na záda”, jelikož jej její port umístěn zespodu.

Podívejte se na videorecenze: