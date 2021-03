Dokument V síti je nyní ke zhlédnutí online zcela zdarma. Pokud jste tedy tento počin Víta Klusáka a Barbory Chalupové ještě neviděli, nyní máte konečně možnost. A že by byl hřích jí nevyužít. Dokument je totiž těžko uvěřitelným zrcadlem dnešní internetové doby a toho, co na síti číhá za nebezpečí (nejen) na mladistvé. Celý děj se točí konkrétně kolem zneužívání dětí na internetu, které je bohužel v našich luzích a hájích velmi časté. Podle statistik totiž například třetina českých dětí na vlastní kůži zažila, že před nimi přes webkameru někdo masturboval. Společnost si však toto riziko doposud přespříliš neuvědomovala, jelikož se o něm zkrátka a dobře nahlas nemluvilo. A právě to se rozhodl Klusák s Chalupovou spolu se třemi dospělými herečkami hrající malé holčičky změnit.

Dokument má celkem 101 minut a svou premiéru si odbyl teprve loni s tím, že byla po jeho ohlášení velmi očekávaná prakticky celou Českou republikou. Vstup filmu do kin a jeho větší rozmach v nich však dost pošramotila pandemie koronaviru, která od loňského jara Česko decimuje a to mimo jiné právě zavřením kin. Možná i proto se o V síti rok od jeho premiéry nemluví tak, jak by mnozí včetně naší redakce čekali, že se mluvit bude. A právě s tím se nyní rozhodl zatočit jeden z hlavních partnerů filmů – Česká televize. Ta jej totiž včera večer odvysílala v hlavním vysílacím času na svém vlajkovém programu ČT1 a zároveň jej rovnou i přidala do své videotéky iVysílání, díky čemuž si jej tak může zdarma přehrát nyní prakticky kdokoliv s přístupem k internetu.

Dokument V síti můžete zdarma zhlédnout zde