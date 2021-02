Jak si přivydělat hraním her na iPhone

Hry už dávno nejsou záležitostí pouze specializovaných konzolí nebo počítačů. Technologie se naštěstí neustále vyvíjí, díky čemuž tady máme každým rokem nové chytré telefony, které se posouvají raketovým tempem kupředu. Přesně díky tomu si na našich iPhonech již nyní dokážeme zahrát skvělé hry s perfektní grafikou. Výhodou je také bezesporu možnost připojení herního ovladače, který nám herní zážitek dokáže parádním způsobem prohloubit. Dnešní doba nám navíc poskytuje notnou dávku nejrůznějších titulů a je už jen na nás, zdali si chceme zahrát kupříkladu RPG s parádním příběhem, střílečku, anebo třeba logickou hru, která vám zavaří hlavu. Pojďme se ještě podívat na nejnovější možnosti hraní, jejíchž popularita v poslední době neustále vzrůstá.

Apple Arcade

V březnu roku 2019 Apple představil svou novou službu s názvem Apple Arcade. Ve zkratce by se dalo říct, že se jedná o herní platformu s exkluzivními tituly. Za měsíční poplatek si tedy odemkne přístup ke stovkám parádních her, které jsou přímo optimalizované pro jablečné platformy a zahrát si je můžete například na iPhonu, iPadu, Apple TV a Macu. Určitě musíme zdůraznit exkluzivitu těchto titulů. Apple chce svým hráčům poskytnout co možná nejlepší hry, které si jinde zahrát zkrátka nemohou, díky čemuž je kvalita těchto kousků poměrně vysoká. Skvělým benefitem je taktéž absence reklam a jakýchkoliv mikrotransakcí.

Herní streamovací platformy

Zmiňovaná služba Apple Arcade byla každopádně poměrně zastíněna příchodem herních streamovacích platforem. Aktuálně se na trhu nacházejí tři giganti, kteří se chystají hráčům poskytnout co možná nejlepší zážitek. Řeč je samozřejmě o Nvidii s GeForce NOW, Microsoftu s xCloud a Googlu se Stadia. A co vlastně ty streamovací platformy jsou? Tato možnost umožní hraní i těch nejnáročnějších titulů na slabších počítačích, kdy se o kompletní zpracování hry stará počítač v cloudu a vám jen posílá obraz. Vy naopak odesíláte svůj pohyb. Potřebujete tedy jen dostatečné internetové připojení.

Pro příklad si můžeme vzít třeba službu GeForce NOW. Ta měla být původně pro takřka všechna zařízení, tedy pro klasický PC, Mac i chytré telefony s Androidem a iOS. Loni konečně došlo ke spuštění této platformy, s jejíž pomocí můžete proměnit například i obyčejný MacBook v herní stroj. Problém je ale v případě iPhonů. Podmínky App Storu totiž neumožňují vstup takovéto aplikace, která by zprostředkovávala přístup k jiným hrám, jež ani nejsou v jablečném obchodě a neprošly tak kontrolou. To ale Nvidia dokázala obejít pomocí hraní přes prohlížeč Safari, což se naštěstí posléze ukázalo jako dobrý krok, kterým se nyní snaží inspirovat i konkurence.

Lze si hraním her na iPhonu přivydělat?

Pojďme se nyní konečně dostat k samotnému tématu. Je vůbec vydělávání hraním her možné? Poslední roky ukazují, že hraním především na počítačích a konzolích si můžete přijít na skvělé peníze, obzvláště tedy v případech, kdy se řadíte mezi nejlepší hráče světa, nebo máte dostatečně velkou fanouškovskou základnu. Skvělým fenoménem dnešní doby je takzvané streamování her neboli živý přenos vás, jak hrajete danou hru. Tento model lze samozřejmě aplikovat i v případě mobilních titulů. Jak jsme již zmínili výše, jejich kvalita neustále vzrůstá a je jen otázkou času, kdy hry na telefonech budou plně srovnatelné s takzvanými AAA tituly. Přivydělat si prostřednictvím hraní na iPhonu můžete taktéž v rámci on-line kasín, kde je ale potřeba být obezřetným, jinak můžete v okamžiku přijít o hromadu peněz.

Jako nejbezpečnější možnost přivýdělku hraním her na iPhonu se tedy jeví zmiňované streamování. V takovém případě ale musíte publikum něčím zaujmout natolik, aby se na vás vydrželi koukat i několik hodin denně. Mezi další možnosti se ještě řadí testování mobilních titulů, o čemž následně můžete psát recenze a nejrůznější články s tipy. U testování ještě chvíli zůstaneme. Každý produkt totiž musí být poctivě otestován, a to platí doslova u všeho – v případě kapesníků, nářadí a samozřejmě také her. V takovém případě si můžete přivydělat přímo jako tester pro danou hru. Nabídka práce je ale v této oblasti slabší. Je taktéž důležité si uvědomit, že dnešní doba internetu nám nabízí skutečně rozsáhlé možnosti, kdy můžeme přivýdělek na internetu najít v rámci minut.