Nejlepší vánoční dárky pro jablíčkáře sportovce

Máte ve svém okolí sportovní nadšence? Kdo by neměl. Sport se pro mnohé z nás v současnosti stal únikem ze stresující doby, a i když jsme omezováni vládními nařízeními, můžeme si vzácné chvíle pohybu vylepšit alespoň nákupem něčeho hezkého, co nám pomůže být rychlejší, silnější či přesnější. Přinášíme vám proto seznam pár tipů na dárky pro jablíčkáře sportovce.

Apple Watch

Náš výběr dárků pro sportovce nelze začít zcela určitě ničím jiným než chytrými hodinkami. A jelikož čtete magazín o Applu, doporučit samozřejmě nemůžeme jiné než Apple Watch. Právě ty jsou totiž pro sportovce vzhledem ke svým pokročilým funkcím jak pro sportování, tak pro sledování zdraví jako stvořené. Pokud tedy chcete mít o svých aktivitách a potažmo i o sobě samém dokonalý přehled, jsou Apple Watch naprosto parádní volbou.

Apple Watch můžete zakoupit zde

Fotogalerie apple watch series 5 2 apple watch series 5 1 apple watch s3 2 apple watch s3 3 +2 Fotek apple watch s3 1 Vstoupit do galerie

Sluchátka Apple AirPods

Drátová sluchátka jsou už dávno pasé, dvakrát tolik to platí pro sportovce. Otravné pletení drátů odpadá s výběrem bezdrátových sluchátek. A jaký jiný model zvolit než AirPods od Applu, která de facto celou éru bezdrátového poslechu mezi veřejností odstartovala. Tato sluchátka potěší jak velmi solidním zvukovým projevem, tak i parádní výdrží baterie nebo třeba jednoduchou ovladatelností.

Apple AirPods 2 můžete za 4490 korun zakoupit zde.

Elektrická koloběžka Xiaomi Mi Electric Scooter 1S EU

Elektrické koloběžky jsou skvělým dopravním prostředkem do měst. Pokud se vám nechce šlapat do pedálů kola a chcete přenosný prostředek, který se nevybije po projížďce z domu do práce, je produkt od Xiaomi pro vás jako dělaný. Koloběžka má uváděný dojezd až 30 kilometrů a maximální rychlost 25 kilometrů za hodinu. Přitom váží pouhých 12,5 kilogramu.

Xiaomi Mi Electric Scooter 1S EU můžete za 8999 korun zakoupit zde.

Chytrý náramek Honor Band 5

Pokud vaši blízcí úplně neupotřebí vyspělé chytré hodinky, ale chcete jim stále dát nějakého chytrého sportovního pomocníka, skvělou volbou je chytrý náramek Honor Band 5. Ten na první pohled zaujme špičkovým AMOLED displejem a množstvím užitečných funkcí. Náramek dokáže nepřetržitě monitorovat srdeční tep, program analyzující kvalitu vašeho spánku nebo inteligentní záznam plavecké aktivity.

Honor Band 5 můžete za 990 korun zakoupit zde.

Cyklotaška / brašna na kolo s otvorem na mobilní telefon – WildMan, Sakwa L Black

Všem cyklistům se bude určitě hodit držák na kolo, ve kterém budou mít krásný výhled na obrazovku svého iPhonu. Produkt od firmy WildMan takové nároky určitě splňuje. Navíc na rozdíl od ostatních držáků funguje i jako malá brašna, do které si sportovci můžou vložit spoustu různých drobností.

WildMan, Sakwa můžete za 599 korun zakoupit zde.

Držák FIXED Bikee na kolo

Pokud někdo z vašich blízký potřebuje držák na kolo, ale obejde se bez přídavného úložného prostoru, určitě neprohloupíte s koupí držáku od společnosti FIXED. Ten nabízí nepřekonatelnou ergonomii a jednoduchý design. Kromě kola lze držák připevnit i na motocykl. Silikonová poutka udrží telefon v bezpečí i při divoké jízdě.

FIXED Bikee můžete za 299 korun zakoupit zde.

Chytrá osobní váha iHealth FIT HS2

Převést sportovní výsledky do srozumitelných čísel jde mnoha způsoby. Někdo cílí na zvýšení rychlosti, zkrácení času nebo maximalizaci zvednuté váhy. Pro hlídání tělesné hmotnosti je ideální si pořídit chytrou osobní váhu. Ta od výrobce iHealth vám kromě toho, jak moc vás gravitace táhne k zemi, poví i složení vašeho těla a dokáže rozlišit až mezi osmi různými uživateli.

iHealth FIT HS2 můžete za 1399 korun zakoupit zde.

Chytrá láhev Equa Smart

Internet věcí se rozrůstá neustále. Proč tak nevyužít pokročilých technologií a nehlídat pomocí chytrých přístrojů i svůj pitný režim? Ten spousta lidí přesně nedodržuje. Pokud máte takového člověka i ve svém okolí, bude pro něj chytrá láhev Equa Smart ideálním dárkem. Láhev dokáže připomenout, kdy je třeba se napít a dokáže sama o sobě udržet ve správné teplotě studený i teplý nápoj.

Equa Smart můžete za 1999 korun zakoupit zde.

Zápěstní tlakoměr iHealth Push

Pro ty, co potřebují mít absolutní přehled o svých tělesných funkcích, je ideálním dárkem zápěstní tlakoměr iHealth Push. Pomocí zabudovaného Bluetoothu dokáže přenášet data do mobilního zařízení. Tlakoměr je malý a přenosný, ideálním dárkem není jen pro sportovce, ale také pro vaše starší blízké, kteří si musí hlídat tlak.

iHealth Push můžete za 949 korun zakoupit zde.