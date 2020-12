Dárky na poslední chvíli? iPouzdro.cz si poradí s doručením do Vánoc

Komerční sdělení: Vánoce se nezadržitelně blíží a od Štědrého dne nás dělí pouze 8 dní. Přesně proto bychom nic neměli nechat náhodě. V tomto směru vám naštěstí parádně dokáže pomoci internetový obchod iPouzdro.cz, který nemá jediný problém s doručením zboží do zmiňovaných Vánoc. Výhodou také je, že nabídka je skutečně rozsáhlá, díky čemuž zde najdete dárky doslova pro každého.

Příslušenství pro každého

Co se ale vlastně v samotné nabídce nachází? Narazit můžete na příslušenství všeho druhu, a to nejen pro iPhone, ale i iPad, MacBook, AirPods, Apple Watch a podobně. Vybrat si tak můžete z řady nejrůznějších a parádních krytů, bezdrátových sluchátek, bezdrátových nabíječek, selfie tyčí, objektivů, klávesnic, pouzder a řady dalších.

CellularLine Sensation

V současné situaci navíc na iPouzdro.cz narazíte na právě probíhající výprodej, ve kterém se nachází zboží s neuvěřitelnou slevou. Pro příklad si můžeme uvést ochranný kryt pro iPhone 11 Pro od společnosti CellularLine, který je k dostání se 77% slevou za pouhých 139 korun. Majitele jablečných laptopů poté bezesporu potěšíte pořádným polykarbonátovým pouzdrem pro zajištění co možná nejvyšší odolnosti. Zde můžeme doporučit oblíbený kousek od značky Comma, jenž si můžete pořídit s 50% slevou za 249 korun.

Comma Hard Jacket

Obrovské popularitě se také těší velice oblíbené dotykové pero ESR Digital Stylus. Na to jsme si dokonce posvítili v naší recenzi a musíme uznat, že se jedná o parádní alternativu k Apple Pencil, která je ale na rozdíl podstatně levnější.

Fotogalerie ESR Digital Stylus 1 ESR Digital Stylus 6 ESR Digital Stylus 5 ESR Digital Stylus 4 +3 Fotek ESR Digital Stylus 3 ESR Digital Stylus 2 Vstoupit do galerie

Stačí si vybrat

Jak jsme již zmínili výše, nabídka je skutečně rozsáhlá, a proto si už jen stačí vybrat. S nákupem byste ale neměli příliš dlouze otálet, protože byste se mohli setkat s tím, že se váš favorit následně vyprodá. Jako způsob doručení vám musíme doporučit Zásilkovnu, která totiž slibuje doručení do Vánoc včas. Zde ale platí jedna podmínka – musíte objednávku vytvořit nejpozději do pátku 18. prosince do 13 hodin.

