Recenze batohu Tigernu T-B3599: Vynikající společník na cesty

Když se mi do rukou dostal na první pohled obyčejný a nepříliš výrazný městský batoh Tigernu T-B3599, příliš jsem od tohoto kousku nečekal. Přece jen, podobných batohů se na trhu najde celá řada a jen těžko by se v dnešní době našlo něco, čím dokáže podobný praktický doplněk překvapit. O to větší bylo mé překvapení, když jsem se s mým novým společníkem rychle sžil, a stejně tak i můj notebook. Vezměme si to však popořadě a podívejme se nejprve na přední aspekty, které rozhodně ocení i zběhlí cestovatelé, jenž by si typický pracovní či studijní den nedokázali bez batohu na zádech představit.

Nenápadný, ale přesto okouzlující

Zatímco většina produktů se snaží na první pohled zalíbit, upoutat a především dotyčného zákazníka zlákat, batoh z dílny Tigernu se pokouší o pravý opak. Díky svému nenápadnému designu a jednotné konstrukci si sice ze začátku budete říkat, že je jeho nevýraznosti škoda, ale ve finále za tento aspekt budete vděční. Značka totiž hraje především na eleganci, jednoduchost a minimalismus, což se podepisuje nejen na vzhledu, ale i na samotném zpracování. Kromě moderní šedivé, nebo černé barvy tak na vás čeká i precizně zpracovaný materiál, díky němuž se nebudete muset o batoh kvůli mírně nešetrnému zacházení obávat. Je totiž robustní, pevný a především mírně zdrsněný, což jen nahrává tomu, že si tento kus můžete vzít i do drsnějších podmínek.

Třešničkou na dortu je pak i voděodolnost. Do vody bych pochopitelně batoh potápět nedoporučil, ale pokud cestujete často a nalehko, jistě vám tato funkce přijde vhod. Pakliže vás tak po cestě stihne déšť a vy se nebudete mít kde ukrýt, díky nepromokavosti se nebudete muset bát ani o zvlhnutí zavadla, ani o přenášené věci jako je například notebook. Právě ten si totiž můžete uložit do zadní, vypolstrované kapsy z lehkého a prodyšného mteriálu, kam se vám vejde až 15.6palcový model. Ten samozřejmě můžete upevnit ještě páskou na suchý zip a do několika malých postranních kapes ukrýt třeba powerbanku nebo sluchátka. Nechybí ani standardní přední kapsa, kam se vám bez větších obtíží vejdou doklady, potřebné dokumenty nebo další příslušenství.

USB port u batohu? V praxi šikovná vychytávka

Pokud v něčem Tigernu T-B3599 naprosto exceluje, jsou to právě nadstandardní funkce, které u ostatních značek jen tak nenajdete. Tou nejprůlomovější je pak zabudovaný USB port s 3.5mm jackem na sluchátka, který najdete po levé boční straně. Právě díky USB portu si tak můžete „za pochodu“ nabíjet své zařízení a bez problému ho po cestě používat, ani byste museli tahat powerbanku v kapse. Díky několika integrovaným a šikovně propleteným kabelům tak stačí jen obě zařízení propojit, kdy port slouží jako jakýsi rozbočovač, a jen si užívat tuto parádní vychytávku. Ačkoliv by se na papíře mohlo zdát, že se jedná o poněkud nevyužitelnou záležitost, opak je pravdou. Přistihl jsem se, že této možnosti využívám nadmíru často, a to především kvůli pohodlnosti.

A pakliže vás ani moderní pojetí batohu nezlákalo, za zmínku stojí zmínit i dva bezpečnostní prvky, díky nimž se šance na případnou krádež minimalizují. Tím prvním jsou šasy překrývající zip hlavní kapsy, a slouží tak nejen k zamaskování zipů, ale zároveň vám poskytují jistotu, že se vám někdo nepokusí otevřít batoh zatímco stojíte například v metru. Druhým příjemným prvkem je možnost pořídit TSA klíč, který je batohem nativně podporován a díky dvěma samostatným zipům si lze hlavní kapsu s drahým zařízením pojistit i takto. Pokud s sebou tedy kromě notebooku nosíte i důležitá pracovní zařízení nebo dokumenty, o něž zkrátka nemůžete přijít, přijde podobná možnost vhod.

Za hubičku výrazně předčí veškerá očekávání

Jistě si kladete otázka, zda za to tedy městský batoh od Tigernu stojí. Konec konců, značek je mnoho, každá nabízí trochu něco jiného a vyznat se v tom všem může být místy poněkud obtížné. Můžu vás však bezpečně ujistit, že model T-B3599 výrazně předčil má očekávání. Kromě designu, který se neokouká a naopak lahodí vašemu oku každým dnem více a více, si totiž rychle zvyknete i na jednotlivé funkce a celkovou praktičnost, jíž se žádná jiná značka jen tak nevyrovná. Celková konstrukce je pak jen pozlátkem, které potěší a zároveň zajistí dlouhodobé používání, které pochopitelně nebude vždy v rukavičkách.

Pokud si tedy vybíráte nějaký městský batoh, který budete denně tahat do práce či do školy a zpět, využívat ho na maximum a především v něm přenášet i drahá zařízení, o něž byste neradi přišli, není lepší volba. Díky hmotnosti 0.95 kilogramu a objemu 22 litrů navíc batoh nabízí dokonalý poměr a dokáže se rovnat i mnohem dražším kouskům. Tak či onak, za něco málo přes tisíc korun se vám do rukou dostane poměrně věrný společník, který vám vydrží pěkně dlouhou dobu a rád si vámi přežije i déšť. Díky externímu příslušenství od značky Tigernu si navíc můžete dokoupit celou řadu vychytávek, které vám celkový zážitek ještě zlepší.

