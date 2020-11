Black Friday na iPouzdro.cz pokračuje: Do akce se dostávají bezdrátové produkty

Komerční sdělení: Na začátku týdne jsme vás informovali o právě probíhající akci Black Friday v internetovém obchodě iPouzdro.cz. V našem prvním článku jsme si vyzdvihli řadu nejrůznějšího příslušenství, které se hodí nejednomu jablíčkáři a mnohdy mu také dokáží usnadnit život. Tím to ale rozhodně ještě nekončí. Black Friday totiž pokračuje i nadále a do akce nově přináší skvělé bezdrátové produkty.

Bezdrátová sluchátka

iPouzdro.cz samozřejmě nezapomíná ani na milovníky bezdrátových sluchátek, které už unavuje soustavné rozmotávání kabelů. V rámci Black Friday jsou k dispozici náhlavní sluchátka Hoco W23 za pouhých 399 korun, jež pro připojení k telefonu či laptopu využívají rozhraní Bluetooth 5.0. Produkt jako takový podporuje všechny důležité protokoly přenosu, díky čemuž nabízí prvotřídní zvuk. Na levé mušli se dokonce nachází klasická tlačítka pro ovládání. Nesmíme ani zapomenout na výdrž baterie. Sluchátka svému uživateli dokáží nabídnout až 8 hodin poslechu či 200 hodin v pohotovostním režimu. Následné nabíjení poté zabere zhruba 2 hodiny. Produkt také nabízí i mikrofony pro telefonování.

Co když se ale řadíte mezi milovníky špuntových sluchátek? V takovém případě byste neměli přehlédnout akci na produkt Hoco ES38, které ne nadarmo připomínají jablečná Apple AirPods Pro. Poměrně drasticky se ale liší v cenovce, protože tento kousek vás vyjde na pouhých 999 korun. Jedná se o takzvaná True Wireless sluchátka s připojením skrze rozhraní Bluetooth 5.0, u kterých rozhodně oceníte jejich kompaktní rozměry, nízkou váhu a křišťálovou kvalitu zvuku. Samotná sluchátka se poté ukrývají v nabíjecím pouzdře, přičemž na jedno nabití nabídnou až tříhodinový poslech a následně je z pouzdra můžete až třikrát znovu dobít. Obrovskou výhodou je, že přes ně můžete ovládat i hlasovou asistentku Siri za pomocí příkazu Hey Siri.

Bezdrátové nabíječky

Budoucnost je bezesporu bezdrátová. Pokud vás už unavuje se otravovat s různými kabely a jejich rozmotáváním, tak byste si rozhodně neměli nechat ujít aktuální nabídku. Nenáročné uživatele určitě nadchne bezdrátová nabíječka Hoco CW6 Homey za 249 korun, s jejíž pomocí dokážete nabíjet iPhone 8 a novější bez nutnosti zmiňovaného kabelu. Produkt pro nabíjení konkrétně využívá standard Qi a je vyroben z odolného plastu. Nesmíme ale zapomenout ani na poměrně elegantní provedení, které tak zapadne do jakékoliv místnosti v domácnosti. Nabíječka se zapojuje za pomocí micro-USB kabelu.

Náročnější uživatele by poté mohla zaujmout bezdrátová nabíječka ESR Tidal, která je schopna zmiňované jablečné telefony nabíjet výkonem až 7,5 W a vyjde vás na 399 korun. Opět funguje na standardu Qi a po přiložení telefonu na 60 sekund aktivuje zelené LED světýlko, které slouží jakožto signalizace samotné inicializace napájení. Pro rychlejší nabíjení je však nutné použít adaptér s certifikací QuickCharge 2.0 nebo 3.0. Produkt je nadále vybaven řadou bezpečnostních prvků. Mezi ty se řadí například ochrana proti přehřátí, detekce cizích předmětů a ochrana proti přepětí. Díky tomu se nemusíte obávat, že by vám tato do stříbra zbarvená a elegantní nabíječka poškodila telefon.

Black Friday na iPouzdro.cz

Na iPouzdro.cz dorazila neuvěřitelná smršť slev. Veškeré zboží se ale poměrně rychle vyprodává, kvůli čemuž byste nad nákupem neměli příliš dlouze přemýšlet. Celková nabídka v rámci akce Black Friday obsahuje více než 180 extrémně zlevněných produktů, které rozhodně stojí za to.