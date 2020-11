Pouzdro pro vaše sluchátka AirPods nyní zakoupíte s 15% slevou

Komerční sdělení: Budoucnost je bezdrátová. Přesně tohle se potvrdilo i s příchodem jablečných sluchátek Apple AirPods, které se prakticky okamžitě staly bestsellerem. Sluchátka jsou sama o sobě ukryta v nabíjecím pouzdru. Právě to se ale může poměrně snadno poškrábat, čemuž můžete zamezit použitím praktického pouzdra. Ve spolupráci s naším partnerem iPouzdro.cz jsme pro naše čtenáře připravili exkluzivní akci, díky které můžete na nákupu zmiňovaných pouzdrech ušetřit 15 %. Jednoduše vám v košíku stačí zadat kód lsa1911 a cena se automaticky sníží. S nákupem byste ale neměli otálet. Akce je totiž platná pouze do 21. listopadu, nebo do vyprodání zásob.

Zkopírovat