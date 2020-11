Recenze MacBook Pro s M1: Jak hodnotí nový stroj zahraniční média?

Kromě nového MacBooku Air s M1 se dostaly včera do prodejů i nové 13” MacBooky Pro s M1, které v nabídce Applu nahrazují základní modely Intelu. A jelikož kalifornský gigant zapůjčil s předstihem médiím i tyto stroje, jejich přednosti i negativa už nejsou tajemstvím.

Stejně jako z MacBooku Air jsou zahraniční média nadšená z 13”MacBooku Pro. I ten totiž podává oslnivé výkony, které se shodují se sliby Applu z minulého týdne. Například jeho rychlost je podle Matthewa Panzarina z TechCrunche stejně jako v případě MacBooku Air naprosto brutální, jelikož je každá interakce v macOS naprosto okamžitá. Díky tomu se tak se strojem pracuje opravdu velmi dobře a produktivně.

Stejný názor zastává i Nilay Patel z The Verge, který se dál pochvaluje vynikající tepelný design stroje, jež pomáhá čipu M1 s maximálním odvodem tepla bez nutnosti chlazení ventilátory. Ty se pak díky tomu zapínají skutečně naprosto minimálně a to dle recenzenta i u procesů, u kterých měly co dělat i ventilátory 16” MacBooků Pro. Pokud tedy lačníte po skutečně tichém stroji, MacBook Pro s M1 vám v tomto směru zřejmě splní veškerá vaše přání.

Velmi dobrá je u stroje dle očekávání i výdrž jeho baterie. Na deset hodin se totiž Patel dostával skutečně hravě a to i při větší zátěži, při té nejbrutálnější pak byl schopný Mac vybít zhruba z 8 hodin, což je pořád skvělý výsledek. Pokud se pak Mac používá na jednodušší úkony, jeho výdrž baterie strmě roste a to až na hodnoty deklarované Applem.

I v tomto případě je nicméně obrovskou bolístkou novinky její skutečně nekvalitní webkamera. Například Patel doslova přiznává, že chtěl stroji dát 10 bodů z 10, ale kvůli tristní kamerce tak učinit nemůže. Na MacBooku Air se sice možná ještě určitá nekvalita tolerovat dá, na stroji cílícího na profesionální uživatele však nic takového udělat nelze. Jedná se o skutečně velkou škodu, jelikož Apple kvalitnějšími webkamerami již disponuje a do stroje je nenasadil velmi pravděpodobně jen kvůli snaze ušetřit, čímž jejich úroveň snížil.

