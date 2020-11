Recenze Mac mini s M1: Takto vidí novinku v zahraničí

Kromě dvou nových laptopů s M1 začal včera Apple prodávat i svůj první desktop s čipem Apple Silicon ve formě drobného Macu mini. Ačkoliv se u něj sice dá očekávat menší zájem uživatelů než o MacBooky Air či Pro, jedná se bezesporu o stroj, který si svou pozornost zaslouží – tím spíš, když je po celém světě prodáván za skvělou cenu a nabízí nyní více než dobrý výkon. Jaký tedy nový Mac mini podle prvních zahraničních recenzí je?

Asi vás nepřekvapí, že stejně jako z MacBooků Air a Pro s M1 jsou recenzenti z Maců mini s M1 doslova nadšení. Oproti modelům s Intely totiž udělaly stroje velká krok vpřed a to jak z hlediska rychlosti, tak i chlazení – respektive práci s teplotou. Na tu se ve své recenzi poměrně důkladně zaměřil Chris Welch z The Verge. Ten provedl dle svých slov s Macem mini velké množství nejrůznějších testů zaměřených na prozkoumání výkonu s tím, že ze všech vyšel stroj nejen jako skutečně brutálně výkonný, ale i doslova chladný. Ani při těch nejtvrdších zkouškách se totiž jakkoliv výrazně nezahřál a co víc- dokonce nemusel pro udržení své teploty ani spustit ventilátory.

S prakticky stejným výsledkem přichází ve své recenzi i John Burek z PC Magu, kterému vynikající odvádění tepla v kombinaci s jeho velmi malým množstvím doslova vyrazilo dech. Díky tomu proto věří, že se Apple už nikdy nebude potýkat s jakýmkoliv omezováním výkonu čipu kvůli přehřátí, které nebylo u Intelu ničím výjimečným. Poměrně zajímavé je však podle recenzenta to, že přestože by měl být procesor méně energeticky náročný, je pro jeho napájení minimálně v Macu mini používán stejný napájecí zdroj jako u jeho předešlé iterace – tedy přesněji 150W.

Zatímco v pochvalách výkonu a nízkých teplot se recenzenti shodnou, v ideální portové výbavě nikoliv. Welch se totiž přesvědčen o tom, že odebrání dvou USB-C/Thunderbolt 3 portů z Macu mini bylo velkou chybou, která se výrazně podepíše na jeho využitelnosti. Vše se dá sice vyřešit pořízením hubu, ale toto řešení nelze ani zdaleka označit za tak pohodlné jako interní porty. S těmito slovy nicméně nesouhlasí Burek, podle kterého jsou dva Tuhnderbolt 3 porty naprosto dostačující a to pro téměř všechny uživatele tohoto stroje. Hlavu si tedy z tohoto okleštění alespoň dle něj nemá určitě smysl dělat.

Nit suchou nenechal naopak Burek na interním reproduktoru stroje, který je dle jeho slov opravdu špatný. Jedná se dle něj dokonce o tak špatný reproduktor, že jej většina uživatelů nebude chtít vůbec používat. V porovnání s reproduktory u 16” MacBooku Pro totiž dle něj zní skoro až trapně, což je svým způsobem vzhledem ke snaze Applu dostat zvukový projev svých produktů na vysokou úroveň zvláštní. Pokud nicméně tuto věc Macu mini odpustíte, budete s ním pravděpodobně velmi spokojeni.

