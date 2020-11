Nejlepší vánoční dárky pro majitele AirPods

Chtěli byste letos o Vánocích udělat radost někomu, kdo vlastní jablečná bezdrátová sluchátka AirPods? Možností je více, než si možná myslíte. V dnešním článku vám přineseme hned deset zajímavých tipů, kterými jistě potěšíte každého majitele AirPodů.

Pouzdro s karabinou AirPods Silicone

Chystáte se letos o Vánocích obdarovat majitele AirPods, o kterém shodou okolností víte, že si vždy a za všech okolností potrpí na dokonale sladěný outfit? Pak se jako ideální dárek jeví silikonové pouzdro AirPods Silicon. Krabičku s AirPody spolehlivě ochrání před škrábanci a odřeninami, a díky skvělé nízké ceně můžete dotyčnému udělat celou kolekci pouzder, takže vždy najde tu správnou barvu, ladící s jeho aktuálním outfitem.

Fotogalerie AirPods Silicone 1 AirPods Silicone 2 AirPods Silicone 3 AirPods Silicone 4 Vstoupit do galerie

Elago AirPods Earhook

Vybrat finančně nenáročný dárek, který bude dobře vypadat a zároveň bude také praktický nemusí být vždy nadlidský úkon. Příkladem dobře vypadajícího, praktického dárku, který vás rozhodně nezruinuje, je doplněk s názvem Elago AirPods Earhook. Tyto úchytky jistě nadchnou každého aktivního majitele AirPods, ať už se jedná o tanečníka, nebo třeba nadšeného běžce či cyklistu. Spolehlivě udrží jablečná bezdrátová sluchátka na uchu, jednoduše se nasazují a jsou vyrobené z pohodlného a odolného TPU.

Fotogalerie Elago Earhook 1 Elago Earhook 2 Elago Earhook 4 Vstoupit do galerie

Nabíjecí pouzdro Nillkin

Nabíjecí pouzdro na AirPody nemusí mít nutně typický „applovský“ vzhled. V případě, že byste svého blízkého chtěli obdarovat originálním, užitečným a zároveň cenově dostupným doplňkem pro jeho bezdrátová jablečná sluchátka, můžete určitě zvolit nabíjecí pouzdro Nillkin. Kromě toho, že vypadá opravdu elegantně a stylově, je pouzdro Nillkin vybavené také nejnovějšími čipy rychlého dobíjení Qualcomm QC3.0 a 45W PD, a poskytuje AirPodům ochranu navíc.

Fotogalerie Nillkin pouzdro AirPods Nillkin pouzdro AirPods 2 Nillkin pouzdro AirPods 3 Nillkin pouzdro AirPods 4 +2 Fotek Nillkin pouzdro AirPods 5 Vstoupit do galerie

Pouzdro Catalyst Waterproof Case

Chystáte se obdarovat dobrodruha, který si své milované AirPody často bere na místa, kde to pro ně není zrovna nejbezpečnější? Pak by ideálním dárkem mohlo být toto superodolné pouzdro s názvem Catalyst Waterproof Case – co se pobytu v přírodě i ve městě týče, vydrží opravdu hodně. Je voděodolné, krabičku s AirPody dokonale ochrání před poškrábáním, oděrkami a dalšími nepříjemnostmi (splňuje drop normy MIL-STD 810G) a jeho součástí je i odolná karabina, díky které ho můžete připnout kamkoliv.

Fotogalerie Catalyst Waterproof Case Catalyst Waterproof Case Catalyst Waterproof Case Catalyst Waterproof Case 2 +3 Fotek Catalyst Waterproof Case Catalyst Waterproof Case 1 Vstoupit do galerie

Powerbanka ASUS Zen Power Pro

Pokud něco dokáže na cestách opravdu naštvat, je to okamžik, kdy elektronickému zařízení dojde „šťáva“. Tato nepříjemná komplikace může potkat nejenom bezdrátová sluchátka, ale také jiná zařízení, jako je třeba iPhone, iPod nebo iPad. Pokud se rozhodnete někoho obdarovat výkonnou a multifunkční powerbanku ASUS Zen Power Pro. Tato powerbanka nabízí kapacitu 10050 mAh, je vybavená nejen několika USB porty, ale také LED světlem s možností nastavení intenzity.

Fotogalerie Asus Zenpower Pro 1 Asus Zenpower Pro 2 Asus Zenpower Pro 3 Vstoupit do galerie

Desinfekční sterilizér UNIQ LYFRO BEAM UVC

Vzpomínáte si na film Muži v černém z devadesátých let? Tajní agenti v něm za pomoci zařízení, připomínajícího hůlku nebo tužku, mazali lidem paměť. Desinfekční sterilizér UNIQ LYFRO BEAM UVC je vlastně podobná frajeřinka, jen místo paměti dokáže „vymazat“ různé nečistoty a další nepříjemnosti, které mohou ulpět nejen na povrchu AirPodů nebo jejich pouzdra. Zařízení se navíc pohodlně vejde do kapsy, takže ho dotyčný může nosit všude s sebou.

Fotogalerie UNIQ LYFRO BEAM UVC 1 UNIQ LYFRO BEAM UVC 2 UNIQ LYFRO BEAM UVC 3 UNIQ LYFRO BEAM UVC Vstoupit do galerie

Nabíjecí stojánek Fixed Powerstation

Nabíjení je nedílnou součástí našich životů s osobní elektronikou. Většina z nás nabíjí svá zařízení převážně v noci, když jde spát. Pokud tomu tak je i u osoby, kterou se letos chystáte obdarovat k Vánocům, můžete dotyčnému pořídit nabíjecí stojánek, který bude skutečnou ozdobou jeho nočního stolku. Nabíjecí stojánek Fixed Powerstation se spolehlivě postará o přísun energie nejen do AirPodů, ale i do iPhonu s podporou bezdrátového nabíjení nebo do Apple Watch.

Fotogalerie Fixed Powerstation 1 Fixed Powerstation 2 Fixed Powerstation 3 Fixed Powerstation 4 Vstoupit do galerie

Bezdrátové nabíjecí pouzdro pro AirPods

Víte, že by si vámi obdarovaný přál kvůli možnosti bezdrátového nabíjení AirPody druhé generace, vy si je ale tak úplně nemůžete dovolit? Pokud jste si jisti, že dotyčný vlastní již „jedničky“, můžete mu alespoň dopřát zážitek z bezdrátového nabíjení. Originální bezdrátové nabíjecí pouzdro pro AirPods lze nabíjet na kompatibilních podložkách pro bezdrátové nabíjení, můžete ho ale také klasicky napojit na Lightning kabel.

Fotogalerie Apple AirPods pouzdro 1 Apple AirPods pouzdro 2 Apple AirPods pouzdro 3 Vstoupit do galerie

Luxusní pouzdro Pitaka AirPal Mini Fine Grained

Pokud vámi obdarovaná osoba své AirPody skutečně miluje, je jasné, že jim bude chtít dopřát opravdový luxus. Ten rozhodně představuje pouzdro Pitaka AirPal Mini Fine Grained. Pouzdro je vyrobené z exkluzivního aramidu, který krabičku AirPodů spolehlivě ochrání před nejrůznějšími drobnými nehodami. Výrobcům je jasné, že jednou z nejdůležitějších věcí při používání AirPodů je výdrž baterie – s pouzdrem Pitaka odpadá nutnost kontrolovat stav baterie při nabíjení otevřením krabičky v blízkosti iPhonu. Pouzdro je totiž vybavené i indikátorem nabíjení.

Fotogalerie Pitaka AirPal 1 Pitaka AirPal 1 Pitaka AirPal 2 Pitaka AirPal 4 +3 Fotek Pitaka AirPal 5¨ Pitaka AirPal 6 Vstoupit do galerie

Nabíjecí stojánek Satechi Trio

Nabíjení, nabíjení a zase nabíjení. Stejně jako nás v moderní době většinu času doprovázejí různé prvky osobní spotřební elektroniky, doprovází nás také neustálá nutnost tyto drobnosti nabíjet. Pokud víte, že vámi obdarovaný jedinec vlastní kromě AirPodů ještě také Apple Watch či iPhone, můžete mu umožnit nabíjet všechny své milované jablečné produkty naráz, a mít je na jednom místě. Nabíjecí stojánek Satechi Trio se navíc bude skvěle vyjímat opravdu na každém nočním stolku.