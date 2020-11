Recenze HomePod mini: Jak se novinka líbí v zahraničí?

Již příští pondělí dorazí na pulty obchodů ve vybraných zemích nedávno představený HomePod mini. Některým zahraničním novinářům a youtuberům se však dostal do rukou už před pár dny, díky čemuž si o něm můžeme udělat obrázek pěkně s předstihem. Jak tedy novinka dopadá v prvních zahraničních recenzích?

Hlavní devízou klasického HomePodu je jeho zvuk a jak se zdá, u HomePodu mini tomu nebude jinak. Vyplývá to alespoň z recenze TechCrunch, který je zvukovým projevem produktu doslova ohromen. Dle jeho recenzenta je to zejména díky 360stupňovému zvuku, který vám zajistí velmi kvalitní poslech prakticky v jakékoliv pozici oproti HomePodu. Celkově je pak zvukový projev dle jeho slov skutečně hutný a jasný a to i přesto, že jej zajišťuje velmi malý reproduktor. Kombinace dvou HomePodů mini pro vytvoření sterea pak bude dle recenzenta skutečně skvělá. Nadšen z kvality zvuku je i Engadget. I ten naráží na to, že není pro HomePod mini žádným limitem jeho miniaturní tělo, byť například z hlediska hlasitosti by dle něj mohl být ještě o trochu lepší.

Ne všechny recenze nicméně vnímaly zvuk jako skvělý. Například The Verge je totiž přesvědčeno o tom, že zvukový projev novinky není tak kvalitní, jako tomu je u konkurenčních reproduktorů v podobné cenové výši. Za příklad pak recenzent uvedl Nest Audio, na který údajně HomePod mini vyloženě nemá. Totéž pak platí i u Amazonu Echo, na který ztrácí HomePod z hlediska basové složky. Na druhou stranu se však stále jedná o kvalitně hrající reproduktor, který rozhodně neurazí.

To CNBC se ve své recenzi nezaměřovalo ani tak na zvuk, jako spíš na chytré funkce, které reproduktor zvládá. Jednou z těch nejlepších je dle recenzentů Handoff, který umožňuje velmi jednoduše přenášet hudbu z iPhonů právě do reproduktorů pouhými dotykem. V následujících měsících by navíc měl Apple vydat updaty, které tyto přenosy hudby ještě zpříjemní, díky čemuž se stanou uživatelsky zajímavějšími. Velmi podobně jako CNBC hodnotil Handoff i CNET, kterému se přenášení hudby z telefonu do reproduktoru velmi líbí. Totéž pak platí i o jeho dalších chytrých funkcích v čele s možností jeho využití jakožto domácí centrálou pro ovládání HomeKit příslušenství na dálku.

Na první videorecenze se můžete podívat níže: