Recenze MagSafe Duo: Jak boduje v zahraničí líbí jedna z nejdražších bezdrátových nabíječek světa?

Po prvních recenzích iPhonů 12 mini a 12 Pro Max se v průběhu dnešního podvečera na internetu objevila i první recenze na novou bezdrátovou nabíječku z dílny Applu – tedy konkrétně MagSafe Duo. Jak se novinka zatím v zahraničí jeví?

Zatímco iPhony 12 mini a 12 Pro Max dostalo k dispozici relativně velké množství zahraničních redakcí a youtuberů, nabíječku MagSafe Duo má k dispozici jen TechCrunch. S tím totiž Apple dlouhodobě úzce spolupracuje, takže asi nepřekvapí, že právě jemu poskytl privilegium ve formě exkluzivních prvních dojmů na jednu z jeho nejkontroverznějších novinek letošního roku – tedy alespoň z hlediska ceny. Ostatně, právě ta svým způsobem rezonovala celou recenzí, o kterou se postaral Matthew Panzarino. Ten se nechal slyšet, že funguje zkrátka tak, jak Apple popisoval a to bez problémů – tedy dokáže nabíjet iPhone a Apple Watch současně. Dle jeho slov se jedná o velmi pohodlný způsob nabíjení a to i díky MagSafe magnetům, které jsou schopné iPhone na nabíječce nasměrovat tak, že díky nim využije její plný potenciál. Co se pak týče nabíjecího docku pro Apple Watch, ten funguje naprosto standardně.

Fotogalerie magsafe duo 1 magsafe duo 2 magsafe duo 3 magsafe duo 4 +3 Fotek magsafe duo 5 magsafe duo 6 Vstoupit do galerie

U nabíječky je příjemné, že jí lze využívat jak se sklopeným dockem pro Apple Watch, tak i s dockem vysunutým, díky čemuž si na své přijde prakticky každý majitel chytrých hodinek z dílny Applu. Na druhou stranu se však nejedná o nic, z čeho by si měl svět vyloženě sednout na zadek. Totéž v bledě modrém se pak dá říci i o materiálech, kterých je tělo nabíječky vyrobeno. Jednat by se mělo o jakousi poddajnou gumu, který sice nepůsobí nikterak nekvalitně, ale na druhou stranu z ní neměl recenzent ani dojem prémiovosti. O gumovém propojovacím můstku mezi MagSafe pro iPhone a druhou polovinou nabíječky s dockem pro Apple Watch pak dokonce řekl, že se mu jeví spíš jako levné řešení od výrobců třetích stran a nikoliv Applu.

Ve výsledku tak recenzent hodnotí nabíječku jako poměrně povedený produkt, který dokáže zařízení nabít pohodlně víceméně za každé situace, avšak její cena se mu zdá přemrštěná. Její cena by se totiž dle něj měla pohybovat zhruba kolem 70 dolarů, jelikož za ty by dávala smysl daleko víc – tím spíš, když k ní Apple nepřibaluje napájecí adaptér. Za 129 dolarů nebo chcete-li 3990 korun však smysl každému dávat nebude.