Recenze iPhone 12 Pro Max: První zahraniční hodnocení nové vlajkové lodi Applu jsou tu

Zhruba před hodinou jste si na našem magazínu mohli přečíst první recenze z iPhonů 12 mini, které Apple stihl před spuštěním jejich prodejů zapůjčit prvním zahraničním redakcím. Kromě nich mají někteří recenzenti k dispozici už i nové iPhony 12 Pro Max, díky čemuž si o nich můžeme udělat solidní obrázek již nyní – tedy zhruba pět dní před startem jejich prodejů Jaké tedy jsou?

Zdá se vám už iPhone 12 Pro Max příliš velký? Nejste sami. Že je skutečně na pomyslné hraně snesitelné velikostí totiž potvrzuje i recenzent z The Verge Nilay Patel. Ten do své recenze doslova napsal, že je pro příjemné používání telefonu vyloženě potřeba používat k němu i pouzdro, jelikož jen tak se drží skutečně příjemně. Kombinace velikosti a plochých hran totiž na komfortu z hlediska úchopu rozhodně nepřidává, s čímž by měli jeho budoucí uživatelé rozhodně počítat. Až nepříjemná velikost je nicméně vykoupena vynikajícím fotoaparátem, který je podle recenzentů vůbec nejlepším fotoaparátem ve smartphonech současnosti. Obrovskou pochvalu zaslouží zejména užasné barevné fotky plné detailů, které není v tomto měřítku žádný jiný smartphone zatím schopný zachytit.

Nadšený byl z fotoaparátu i Chris Velazco z Engadgetu, podle kterého je dokonce tento prvek natolik dobrý, že díky němu stojí za příplatek 100 dolarů oproti iPhonu 12 Pro. Větší snímač, kterým 12 Pro Max disponuje, sice na papíře vypadá prakticky stejně jako snímač z iPhone 12 Pro, ale je oproti němu o něco málo napřed. Když k tomu navíc redaktor přičte i vynikající stabilizaci, která je z tohoto modelu zajištěna posunem čipu, dostane skutečně vynikající fotomobil, který uspokojí i ty nejnáročnější uživatele. I dle Velazca je nicméně opět brát v potaz to, že je telefon skutečně velmi velký, což může být pro některé uživatele velmi omezující.

Jen kolem fotoaparátu se však první recenze netočí. Například Jacob Krol z CNN Underscored si posvítil na výdrž baterie. I ta se ale ve výsledku jeví jako naprosto bombastická. Redaktor jej podrobil konkrétně testu spočívajícím v přehrávání 4K videa ve smyčce při nastaveném 50% jasu displeje, 30% hlasitosti a režimu letadla, přičemž takto zatížený telefon dokázal vydržet velmi slušných 16 hodin. Je tedy jasné, že celodenní používání nebude u novinky problém a co víc – při střídmějším využívání se člověk zřejmě bez větších omezení dostane i na dva dny. To vše samozřejmě díky velikosti, která Applu umožnila nasadit velkou baterii.

Ne všechny recenze však telefon vychválily do nebes. Například ta od Joanna Sterna z The Wall Street Journal je vcelku kritická, byť se svým způsobem telefonu týká jen okrajově. Recenzent totiž poukazuje na to, že ačkoliv se Apple letos opět rozhodl zvětšit displej, absolutně odignoroval veškeré softwarové možnosti, která mu tato změna nabízí. Jakýkoliv pokročilejší multitasking známý z iPadů či jiných smartphonů totiž u iPhonu 12 Pro Max stále chybí, což je naprosto nepochopitelné a svým způsobem i smutné. Telefon je na to přitom velký už opravdu dostatečně a i hardwarová výbava by na složitější multitasking hravě stačila.