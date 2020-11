Recenze iPhone 12 mini: Jak se novinka líbí v zahraničí?

Minulý pátek odstartovaly ve světe předobjednávky na nový iPhone 12 mini a 12 Pro Max. Zatímco první běžní jablíčkáři si na tyto telefony dočkají až do pátku, několik vybraných zahraničních redakcí již je od Applu dostalo na testy nyní. Dnes pak skončilo na veškeré zprávy ohledně novinek přísné informační embargo, díky kterému se o nich můžeme dozvědět první zajímavé detaily v prvních “rychlorecenzích”. Pokud vás zajímá, jak si v nich menší z dvojice nových iPhonů vede, následující řádky odpoví na vaše otázky. Zanedlouho se pak na našem magazínu objeví i první hodnocení iPhonů 12 Pro Max.

Začneme slovy Chrise Vekazciho z Engadgetu. Ten je s 5,4” iPhonem velmi spokojený a říká o něm, že přestože je menší než iPhone SE 2. generace, díky velkému displeji působí ve výsledku větším dojmem. Pochvalu si telefon vysloužil zejména za svůj displej, který je sice z hlediska technických specifikací téměř stejný jako ten použitý u iPhonu 12, avšak nabízí vyšší hustotu pixelů, díky čemuž je o něco málo jemnější, což je na pohled rozhodně fajn. Obecně pak recenzent o telefonu říká, že přestože je malý, ve výsledku se za dobu jeho používání nedostal do situace, kdy by mu jeho obrazovka připadala příliš malá.

Spokojený je s telefonem i Dieter Bohn z The Verge, který si myslí, že bude tato novinka u mnoha jablíčkářů velmi oblíbená. Na druhou stranu od ní však nelze v žádném případě očekávat, že by se stala nejoblíbenějším iPhonem současnosti. Velký dojem udělalo na recenzenta to, do jak malého těla se Applu podařily zabalit prakticky všechny technologie použité v 6,1” iPhonech, které jsou přeci jen o poznání větší. Tento počin se dokonce recenzent nebál označit za úžasný. Není však vše zlato, co se na první pohled třpytí. Například taková výdrž baterie se totiž nezdá být u novinky dvakrát dobrá, kvůli čemuž se musí její uživatelé smířit s tím, že při aktivnějším využívání se nemusí dostat ani na jednodenní výdrž – nebude-li tedy nad svým využíváním telefonu určitým způsobem přemýšlet. Například při intenzivním hraní recenzent doslova uvedl, že procenta baterie klesají minutu po minutě, což rozhodně není nic pozitivního.

Fotogalerie iPhone 12 1 iPhone 12 2 iPhone 12 3 iPhone 12 4 +22 Fotek iPhone 12 5 iPhone 12 6 iPhone 12 7 iPhone 12 8 iPhone 12 9 iPhone 12 10 iPhone 12 11 iPhone 12 12 iPhone 12 13 iPhone 12 14 iPhone 12 15 iPhone 12 16 iPhone 12 17 iPhone 12 18 iPhone 12 19 iPhone 12 20 iPhone 12 21 iPhone 12 22 iPhone 12 23 iPhone 12 24 iPhone 12 25 Vstoupit do galerie

Pochvaly si telefon vysloužil i od Matthewa Panzarina z TechCrunche. Ten se nechal slyšet, že je telefon skutečně velmi příjemný a to i z hlediska své kompaktnosti, ve které si nezadá ani s iPhony 4 či 5. Oproti těmto telefonům je nicméně dle recenzenta o poznání dospělejší a to jak z hlediska celkového designu, tak i použitých technologií. Určitou kaňkou je však to, jak na něm zatím běží aplikace. Mnozí vývojáři si totiž budou ještě muset se svými softwary v App Store pohrát tak, aby byly pro displeje novinky přizpůsobenější, jelikož to v současnosti není dle recenzenta stoprocentní. Jedná se však samozřejmě primárně o aplikace třetích stran. Ty z dílny Applu jsou v tomto směru zcela dotažené.

Ani recenzenty z The Wall Street Journal telefon v žádném případě neurazil. Díky jeho malým rozměrům na něm totiž lze opět psát pohodlně jednou rukou, což považují za velmi příjemné “vylepšení” – tím spíš, když to psaním vše začíná. Jednou rukou lze totiž telefon bez jakéhokoliv problému skvěle ovládat, což se o větších iPhonech říci tak úplně nedá. Zkrátka a dobře, pokud člověk hledá skutečně kompaktní hračku, která se dobře ovládá za každé situace, je právě iPhone 12 mini velmi dobrou volbou.

Velmi zajímavé řádky přinesl i Raymond Wong z Input, který se zaměřil primárně na to, jak se telefon jeví uživateli zvyklému na větší telefony. Ten si dle recenzenta bude muset na iPhone 12 mini sice nějakou chvíli zvykat, ale nejedná se dle něj o nic až tak strašného, jelikož je displej telefonu pořád velmi slušně velký. Toto zvykání navíc hravě vykoupí kompaktnost telefonu, která je zkrátka fenomenální.