Recenze iPad Air 4: Jak se novinka líbí v zahraničí?

Po včerejších zahraničních recenzích vybraných novinářů na nové iPhony 12 a 12 Pro se začaly dnes odpoledne objevovat i recenze na nové iPady Air 4. generace. Ty si sice odbyly svou premiéru už v září, Apple však se spuštěním jejich předobjednávek vyčkával až na iPhony 12. Jak se tedy novinky líbí v zahraničí?

Zdá se, že na rozdíl od iPhonů 12 a 12 Pro se Apple rozhodl nový iPad Air zapůjčit jen hrstce zahraničních médií. Pravdou totiž je, že obsáhlejší textové recenze vyšly od konce informačního embarga, který připadal na dnešní 15. hodinu, pouze tří – konkrétně z pera The Verge, Engadgetu a Six Colors. Začneme první zmiňovanou recenzí, o kterou se postaral uznávaný Dieter Bohn. Ten z nového iPadu absolutně neskrýval své nadšení a nebál se jej dokonce označit tou nejlepší volbou současnosti při koupi iPadu. Tablet si totiž vzal to nejlepší z iPadu Pro ve formě moderního designu a spojil to s velmi dobrým procesorem a krásným displejem, díky kterému se na něm pracuje mnohem lépe než například na jeho loňském předchůdci. Ten byl sice levnější, avšak novinka si zvýšení ceny dokáže s ohledem na spoustu vylepšení obhájit.

Slovy chvály nešetřil ani Dana Wollman z Engadgetu, který též vnímá novinku jako zřejmě nejlepší iPad současnosti a to nikoliv jen pohledem cena/ výkon, ale celkově. Novinku by se tedy nebál doporučit ani nejnáročnějším uživatelům, jelikož i ty by měla nadchnout více než iPady Pro 4. generace. Recenzent však jedním dechem dodává, že toto doporučení bude platit jen do chvíle, než se Apple vytasí s novou generací iPadů Pro, které nabídnou stejný nebo vyšší výkon než iPad Air v kombinaci s kvalitnějším displejem, který se na něj podle všech dostupných spekulací chystá. Zkrátka a dobře, nový Air je v současnosti pro jakéhokoliv uživatele s dostatečnými financemi trefou do černého.

Ani recenze Jasona Snella ze Six Colors ve výsledku nikterak nevybočuje z rétoriky dvou předešlých recenzí. I on je totiž z novinky skutečně nadšený, byť zdůrazňuje, že její cena není oproti základní ceně iPadu Pro až to tolik nižší a to i přestože nabízí Air výrazně nižší základní úložiště, Touch ID a horší displej. Na druhou stranu, procesor hraje novince do karet skutečně výrazně.

Nově představené Apple produkty bude možné zakoupit kromě Apple.com například na Alze, Mobil Pohotovosti či u iStores

Podívejte se na první recenze na YouTube: