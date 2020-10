Recenze iPhone 12: Jak se novinka líbí zahraničním recenzentům?

Úderem dnešní 15. hodiny skončilo pro zahraniční média informační embargo týkající se minulý týden představených iPhonů 12 a 12 Pro, díky čemuž se začínají na internetu objevovat jejich první dojmy z těchto telefonů. Jak tedy zahraniční novináři hodnotí levnější iPhone 12? To se dozvíte v následujících řádcích, které budou za pár minut následovat i první zahraniční dojmy z iPhonů 12 Pro.

Pro portál The Verge sepsal jako již tradičně své dojmy novinář Dieter Bohn, kterému se iPhone 12 opravdu libí. Dle jeho slov se jedná o výchozí volbu pro obrovské množství uživatelů, kteří mohou být šťastní, že je právě jejich výchozí volba natolik dobrá. Na druhou stranu Bohn připouští, že majitele starších, spolehlivě fungujících iPhonů nemusí novinka k upgradu přesvědčit, jelikož nedisponuje funkcemi, které by toho byly tak úplně schopné.

Pochvalu si od Bohna odneslo 5G připojení, které dle jeho testování funguje stejně či v některých případech dokonce o poznání lépe než je tomu u telefonů s Androidem. Rychlost připojení je totiž skvělá a totéž lze říci i o příjmu signálu. Je nicméně potřeba počítat s tím, že se telefony při využívání 5G zahřívají a především je pak u nich znát kratší výdrž baterie. Recenzent však věří, že se tyto neduhy mohou podařit Applu vychytat skrze softwarové updaty.

To redaktor CNETu z 5G připojení tak nadšený nebyl, jelikož při svém testování zaznamenal velmi nekonzistentní výsledky a to i přestože zkoušel hned dva operátory. Zde je však potřeba říci, že se nejednalo o problém iPhonu, ale spíše pokrytí 5G sítě jako takové, což se však logicky následně odráží právě na hodnocení samotného iPhonu. Je tedy určitě potřeba, aby si operátoři s podporou 5G sítí ještě vyhráli a dotáhli ji k dokonalosti.

Poměrně chladnou nechává 5G i Joannu Stern z The Wall Street Journalu, která je přesvědčena o tom, že tuto funkci stejně většina lidí s ohledem na pokrytí sítěmi využívat nebude. Co je však dle ní u telefonů skvělé, je jejich design, který je prý nejlepší za poslední roky. Co se pak týče fotoaparátů, ty jsou dle ní naprosto skvělé.

Recenzent Inputu se ve svých řádcích zaměřil primárně na výkon telefonu, který je zajišťován čipsetem A14 Bionic. Ten je dle něj tak dobrý, že se mu androidí konkurence nemůže v žádném případě rovnat. Recenzent je nicméně přesvědčen o tom, že obrovskou roli ve svižnosti telefonu hraje i dokonale vyladěný iOS 14, díky kterému je uživatel schopen velmi rychle otevírat aplikace, které mají navíc i v případě těch náročnějších velmi krátké načítání. Problém není ani s ořezávání fotek či úpravou 4K videí – se vším si telefon poradí hravě.

Jako další tu máme pohled portálu Pocket-Lint, který je zaměřen primárně na fotoaparát. Ten je dle recenzenta velmi kvalitní a to zejména díky možnosti na kterémkoliv objektivu zaktivovat noční režim či režim portrét. Díky tou jsou dne něj fotky zachycené na nový iPhone 12 opravdu velmi působivé. Telefon totiž dokáže zachytit perfektní barvy spolu s objektiv se spoustou detailů. Drobnou výtku měl nicméně k portrétnímu režimu, který zatím není úplně dokonalý z hlediska rozpoznání hran objektu.

Poslední pohled na iPhony 12 nám poskytl portál Engadget, který je též z tohoto telefonu skutečně nadšený. Dle jeho prvotních dojmů ne dokonce upgrade z iPhonu 11 na 12 daleko větším skokem než upgrade z iPhonu 11 Pro na 12 Pro a to jak díky vynikajícímu displeji, tak i zmenšení těla či snížení hmotnosti. Zkrátka a dobře, iPhone 12 se Applu i v očích Engadgetu neuvěřitelně povedl.

