Recenze SleekStrip: Kvalitní stojan a držák v jednom, který si zamilujete

Čas od času se na internetu, a občas také na našem magazínu, objeví zprávy o nějakém skvělém produktu, který se objevil například na Indiegogo či na jakémkoliv jiném crowdfundingovém portálu. Crowdfunding jako takový funguje naprosto jednoduchým způsobem – jedinec či skupina lidí přihlásí svůj projekt a od ostatních lidí poté přes portály sbírají finance, aby bylo možné projekt zrealizovat. Pokud se vybere předem určená částka peněz, tak projekt ve většině případech vzniká. Bohužel však pro nás, do České republiky se většina skvělých produktů z crowdfundingových portálů nedostane. Existují však prodejci, kteří zboží z crowdfundingových kampaní získávají, a poté je v Česku prodávají. Jedním z těchto prodejců je Milica, od které jsme na recenzi dostali produkt s názvem SleekStrip.

Určitě jste se někdy dostali do situace, kdy jste potřebovali váš iPhone nějakým způsobem položit na stůl tak, abyste se například mohli dívat na film či nějaké video, anebo abyste mohli vést video hovor bez nutnosti držet zařízení v ruce. V tomto případě můžete iPhone o něco opřít, každopádně prakticky nikdy nebude zařízení na takovém místě, na jakém byste chtěli, navíc k tomu zařízení často z provizorního držáku spadne. Nejen tyto situace řeší již zmíněný SleekStrip, který tedy slouží jakožto stojan a zároveň držák vašeho iPhonu. Pojďme se společně na produkt SleekStrip podívat blíže v rámci této recenze.

Kvalitní balení…

Pokud se rozhodnete pro zakoupení SleeStripu, tak si prvně musíte zvolit, v jakém barevném provedení jej vlastně chcete. K dispozici je hned několik různých zbarvení, od klasické černé, až po texturu světlého mramoru, kterou ocení především něžné pohlaví. Jakmile vám SleekStrip přijde domů, tak se můžete těšit na kvalitně zhotovenou krabičku. Přední strana krabičky je průhledná, díky čemuž můžete ihned vidět barvu vašeho SleekStripu. Na boční straně krabičky se poté nachází branding a na zadní straně se pak nachází vyobrazené situace, ve kterých lze SleekStrip využít. Po otevření balení z něj stačí vytáhnout samotnou krabičku se SleekStripem, který jednoduše vyloupněte. Nezapomeňte poté ještě nadzvednout plastovou přenosku, pod kterou najdete speciální nástroj pro instalaci SleekStripu na vaše zařízení, alkoholové hadříky pro očištění styčné plochy, náhradní lepení, speciální vrstva pro lepení na sklo a samozřejmě manuál.

…a také provedení

SleekStrip jako takový je vyroben z prémiových materiálů a využívá skvělého konceptu. V „klidovém stavu“, tedy když je SleekStrip zastrčený, tak je jeho tloušťka pouze 2,9 milimetrů, což je oproti klasickým pop-socketům a podobným vychytávkám několikanásobně méně. Co se týče samotných materiálů, tak na povrchu samotné „nohy“ se nachází kvalitní a na dotek příjemný silikon, zmíněná noha je poté zhotovena z oceli. Samotné tělo, které tvoří pro nohu jakýsi „domov“, je poté zhotoveno z litého kovu, na zádech tohoto těla se poté nachází lepící 3M vrstva.

Jak to vlastně celé funguje?

Určitě vás zajímá, jakým způsobem tedy SleekStrip funguje. Vše se ovládá jediným prstem, kdy stačí zmíněnou nohu zatlačit směrem nahoru tak, aby se kovový plíšek zahákl za tyčinku. Tímto se samotná noha prohne a dojde k pevnému zaháknutí. V tomto stavu lze SleekStrip využít jakožto držák namísto pop-socketu a popřípadě také stojan. Pro opětovné složení nohy poté stačí, abyste zatlačili na vyznačené body. Po zatlačení se noha SleekStripu vrátí do své klidové polohy a příjemně u toho cvakne. Upozorňují vás, že prvních pár minut po instalaci si budete se SleekStripem hrát a budete se neustále dívat, jak to všechno vlastně funguje a zároveň si budete užívat zmíněného příjemného zvuku, který můžete slyšet po zaklapnutí. Celý proces vytažení a opětovného zatažení nohy je opravdu velmi jednoduchý a provádí se posunutím pomocí jediného prstu.

Jak SleekStrip nainstalovat?

Instalace SleekStripu je doopravdy velmi jednoduchá. V odstavci výše, který byl věnován balení, jsem zmínil speciální instalační nástroj – pomocí něj lze SleekStrip upevnit na okraj vašeho zařízení, kde se podle výrobce nachází na nejlepším místě. Díky tomuto nástroji máte mimo jiné jistotu, že bude SleekStrip nalepen rovně. Tak jako tak si ale SleekStrip ve finále můžete nalepit prakticky kamkoliv, klidně doprostřed zařízení, což se samozřejmě nedoporučuje, a to jak z důvodu praktičnosti, tak z důvodu znemožnění bezdrátového nabíjení. Rozhodně tedy doporučuji, abyste nástroje pro instalaci zajisté využili. Tento nástroj stačí jednoduše zaháknout za okraj vašeho zařízení, do otvoru vložit samotný SleekStrip s odtrhnutou ochrannou vrstvou lepení a pevně přitisknout. Pokud se chystáte SleekStrip nalepit na sklo či na silikonový povrch, tak je nutné před nalepením využít zmíněnou průhlednou vrstvu jakožto „mezikus“. Po nalepení byste SleekStrip první den neměli prozatím používat, aby mohlo lepení kompletně přilnout, a aby nedošlo k možnému odlepení. Během 20 minut od nalepení má lepení 50% sílu, po 24 hodinách 90% sílu a po třech dnech už je síla 100% a SleekStrip poté můžete využívat naplno.

Ani případné sundání není problém

Pokud byste se v budoucnu rozhodli pro odstranění SleekStripu z vašeho zařízení, například kvůli tomu, že jste si zakoupili nové zařízení, popřípadě pokud SleekStrip chcete nalepit na jiný obal, tak k tomu můžete využít kreditní kartu, kterou pomaličku a polehoučku zastrčte mezi tělo zařízení (obal) a samotný SleekStrip. Rozhodně pro odstranění nepoužívejte žádné ostré předměty, například nože či žiletky – kromě SleekStripu byste si totiž mohli poškodit také zařízení. S odstraňováním pomocí karty, ideálně té, které nepoužíváte, si rozhodně dejte na čas, abyste omylem nezpůsobili nějakou škodu. Na závěr tohoto odstavce bych ještě rád zmínil, že SleekStrip samozřejmě nelze nalepit na kryty s látkou či jinými podobnými materiály.

Osobní zkušenost

Osobně jsem si SleekStrip vyzkoušel po dobu hned několika dní a mohu říci, že se na něj rozhodně velmi jednoduše zvyká. Přiznám se, že jsem nikdy žádný pop-socket ani jiný držák na tělo mého iPhonu nenalepil. Zcela upřímně to považuji za zbytečnost, která prostě a jednoduše hyzdí luxusní vzhled telefonu. Navíc k tomu je mi proti srsti vůbec něco na skleněná záda iPhonu lepit. U SleekStripu jsem ale udělal výjimku, jelikož se mi prostě a jednoduše líbil celkový koncept s nápadem. Navíc k tomu mi tohle řešení přišlo elegantní, a to jak vzhledem, tak použitými materiály. Před prvním použitím jsem samozřejmě dle návodu vyčkal jeden den, aby došlo ke pevnému spojení SleekStripu s tělem zařízení.

Během týdne nošení se mě hned několik lidí ptalo, co to na zádech iPhonu vlastně mám, a když jsem SleekStrip dotyčným přiblížil, tak se mnou sdíleli názor, že se doopravdy jedná o malý a jednoduchý doplněk, který dokáže svým způsobem kompletně změnit styl, jakým používáte váš chytrý telefon – a nemusí být samozřejmě jablečný. Ne nadarmo se říká v jednoduchosti je krása a věřte, že u SleekStripu to platí dvojnásob. Problém poté nebyl ani při sundávání, které jsem chtěl kvůli recenze vyzkoušet. Použil jsem plastovou věrnostní kartu k nejmenovanému obchodu a během pár minut byl SleekStrip dole. Tak jako tak jsem ale využil náhradní lepení a po chvilce jsem SleekStrip opět znova nalepil, jelikož jsem zjistil, že jsem si na něj zvykl a chybí mi.

Resumé

V dnešní době je na poli držáků mobilních zařízení velmi oblíbený pop-socket. Co si ale budeme nalhávat, tohle řešení rozhodně není ani ideální, ani elegantní. Osobně si nedovedu představit, že bych měl na zařízení nalepený monstrózní pop-socket, se kterým bych někam chodil. Celkově takovým pop-socketem či laciným stojanem kompletně narušíte perfektní design jablečného telefonu, což asi nechce nikdo z nás. Pokud tedy hledáte naprosto elegantní a chytré řešení držáku a stojánku v jednom, tak jste právě narazili na to pravé ořechové – SleekStrip. Tento produkt kombinuje kvalitní materiály s jednoduchým, avšak velmi mazaným nápadem, který vás rozhodně překvapí. Pokud byste se chtěli zeptat, zdali bych vám SleekStrip mohl doporučit, tak vám s naprosto klidnou hlavou mohu říci, že ano. Navíc k tomu, ani cenovka 389 korun za tento produkt není vůbec vysoká, když vezmeme v potaz kvalitní provedení a stylové balení. SleekStripu jsem zprvu vůbec nevěřil, nakonec mě ale více než příjemně překvapil.