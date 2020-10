Nejlepší widgety pro počasí na iPhone

V iOS 14 jsme se dočkali hned několika nových a skvělých funkcí. Mezi jednu z těch, kterých si všimnete ihned po prvním prohlédnutí systému, jsou kompletně přepracované a zmodernizované widgety. Kromě jednoduššího vzhledu majitele iPhonů potěší také fakt, že si je mohou umístit přímo na stránky mezi aplikace. Bohužel se nám ale v redakci tak nějak zdá, že Apple přechod na nové widgety úplně nezvládl. Zapomněl totiž do systému přidat nejpopulárnější widget s oblíbenými kontakty, na což si stěžuje nespočet uživatelů. Naštěstí ale tohle řeší widgety z aplikací třetí strany, kterých už je k dispozici nespočet. Pojďme se společně v tomto článku podívat na 5 nejlepších widgetů pro počasí na iPhone, zítra se poté podíváme na nejlepší widgety pro zobrazení hodin.

ClimaCell Weather Assistant

S příchodem nových widgetů v iOS 14 začal aplikace s počasím dělat kde kdo. K čemu vám je ale nějaká aplikace určená k předpovědi počasí, když předpověď a informace nejsou přesné. V tomto případě ClimaCell Weather Assistant vyčnívá z davu, jelikož nabízí velmi přesné předpovědi, upozornění na sníh či déšť, mapu se zobrazením kvality ovzduší a popřípadě také s rychlostí větru. V rámci aplikace si dále můžete nastavit lokaci doma a v práci, podle čehož se budou měnit zobrazené informace. Zobrazit si můžete předpověď počasí pro déšť či sníh, společně s podrobnou hodinovou předpovědí. Dobrou zprávou je, že ClimaCell Weather Assistant perfektně funguje s tmavým režimem, takže vám v noci nebude bít do očí. Kromě toho aplikace nabízí integraci s Google Kalendářem.

CARROT Weather

Pokud jste někdy v minulosti hledali nějakou aplikaci, která je určená k předpovědi počasí, tak jste snad v každém žebříčku narazili na CARROT Weather. Jedná se o jednu z nejlepších (ne-li nejlepší) aplikaci v App Storu, kterou si můžete pro předpověď počasí stáhnout. V rámci poslední aktualizace jsme se konečně dočkali podpory widgetů z iOS 14, tudíž pokud již CARROT Weather používáte, tak si widget aplikace nezapomeňte nastavit. Konkrétně si můžete zvolit pět tipů widgetů, a to Snark (sarkastické zobrazení počasí), samotnou předpověď, hodinové či denní zobrazení a mapu počasí. Widget si můžete jednoduše přizpůsobit tak, že na něm podržíte prst. Nezapomeňte v tomto případě také na to, že můžete využít chytrou sadu a vložit si tak všechny widgety z CARROT Weather do jednoho. Kromě toho CARROT Weather podporuje Zkratky Siri, zobrazení map počasí a je k dispozici i Apple Watch.

Weather Line

Pokud se podíváme na nativní widget aplikace Počasí z iOS 14 a porovnáme jej s widgetem aplikace Weather Line, tak zjistíme, že widget druhé zmíněné aplikace vypadá o mnoho jednodušeji, ale zároveň zajímavěji. Widget z Weather Line nabízí nespočet různých informací, které se týkají počasí – nutno podotknout, že všechny tyto informace zobrazuje opravdu elegantně. V rámci největšího widgetu Weather Line si můžete nechat zobrazit detaily a informace o vlhkosti, atmosférickém tlaku, UV indexu, času východu/západu slunce a mnoho dalšího. Aplikace Weather Line toho dokáže zobrazit ještě o mnoho více a k dispozici je také možnost pro zobrazení v několika různých motivech – v těchto případech je ale nutné zakoupení předplatného, které vychází na 3.49 dolarů měsíčně.

Weather Widget & Radar

Jestliže se rozhodnete pro stažení aplikace Weather Widget & Radar, tak získáte k dispozici nespočet různých widgetů, ze kterých si můžete vybrat. Widgety si můžete sestrojit přímo v aplikaci – změnit si můžete kompletní vzhled a styl. Kromě klasických moderních stylů můžete využít také retro styl, anebo třeba Halloween a další. Widgety z aplikace Weather Widget & Radar dokáží zobrazit přesnou předpověď počasí, v rámci příštích 48 hodin s hodinovou přesností. Denní předpověď je poté k dispozici na celý týden, nechybí ani mapa počasí, radar, kalendář počasí a mnoho dalších funkcí, které si rozhodně zamilujete.

Widgetsmith

Je to několik dnů nazpátek, co jsme vám na našem sesterském magazínu Jablíčkář.cz přinesli návod, pomocí kterého si můžete vytvořit svůj vlastní widget, konkrétně v aplikaci Widgetsmith. Pokud vám ani jedna z výše uvedených aplikací nevyhovuje, například kvůli nepřehlednému zobrazení, anebo kvůli stylu, tak je Widgetsmith určený přímo pro vás. V rámci Widgetsmith si můžete vytvořit widget, který dokáže zobrazit data z aplikací Počasí, Kalendář, Připomínky, Fotky a Zdraví. Nastavit si samozřejmě můžete také velikost widgetů, můžete změnit jejich barvu, písmo a další. Další skvělou funkcí je možnost pro naplánovaní automatické změny widgetu v určitou hodinu – dopoledne se vám tedy může například zobrazit widget počasí, odpoledne pak třeba kalendář a večer fotky.