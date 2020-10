Jak na iPhone přehrávat YouTube na pozadí

Pokud patříte mezi uživatele iPhonu či iPadu a zároveň rádi sledujete YouTube, tak jistě víte, že klasickým způsobem nelze videa z tohoto portálu sledovat na pozadí. Pokud tedy video na YouTube chcete sledovat, tak je nutné, abyste zůstali v aplikaci, anebo ve webovém rozhraní. Tohle omezení lze však vcelku jednoduše obejít tím způsobem, že si stáhnete určitou aplikaci v podobě prohlížeče pro iOS či iPadOS, který vám přehrávaní videí z YouTube na pozadí umožní. V minulosti jsme vám na tohle téma přinesli již několik návodů, v současné situaci je však tohle téma opět aktuální.

YouTube se neustále snaží všemožnými způsoby proti přehrávání videí na pozadí bojovat – a ještě aby ne. Portál YouTube totiž nabízí placené předplatné, ve kterém je využití přehrávání na pozadí možné, a to přímo v rámci oficiální aplikace. Pro předplatitele tedy přehrávání na pozadí není žádný problém, co ale s obyčejnými uživateli, kteří v předplácení YouTube nevidí smysl? Ti mohou využít již výše zmíněné okliky. Situace ohledně YouTube a přehrávání na pozadí je však momentálně velmi zmatečná – v současné době totiž přehrávání na pozadí funguje i obyčejným uživatelům, a to přímo v rámci Safari. Naopak však v poslední aktualizaci opět nefunguje funkce Obraz v obraze, které jsme se dočkali s příchodem iOS 14 – více o tomto tématu zde.

Co si tedy budeme nalhávat, samotný YouTube asi momentálně neví, co chce a samotní uživatelé tomuto chování samozřejmě nerozumí. V jeden den funkce Obraz v obraze na YouTube funguje, druhý den zase naopak nikoliv, na druhou stranu ale jakožto „kompenzace“ funguje přehrávání na pozadí. S největší pravděpodobností však YouTube přehrávání na pozadí zase deaktivuje a vše se bude opět točit okolo režimu Obraz v obraze. Našim čtenářům jsme se rozhodli celé tohle trápení ukončit, jelikož si v tomto článku společně ukážeme, jaké aplikace můžete pro přehrávání videí z YouTube na pozadí využít. Nutno podotknout, že v níže uvedených aplikacích přehrávání videí na pozadí z YouTube funguje již delší dobu, takže se nebudete muset stresovat s tím, že tato oklika opět nebude fungovat.

Z aplikací, které můžete k přehrávání videí z YouTube na pozadí využít, lze zmínit například Opera Touch, Yandex Browser či DuckDuckGo Privacy Browser. Proces, pomocí kterého můžete pomocí těchto prohlížečů přehrávat videa z YouTube na pozadí, je velmi jednoduchý. Ve všech případech je nutné, abyste se prvně přesunuli na stránky youtube.com, kde si poté vyžádejte verzi pro stolní počítač. Stačí přejít do nabídky prohlížeče a klepnout na možnost s názvem ve stylu Vyžádat stolní verzi. Jakmile se YouTube načte ve verzi pro počítač, tak spusťte video, a poté jej převeďte do režimu celé obrazovky. Pak už jen přejděte na domovskou obrazovku, čímž se přehrávání videa ukončí. Nyní otevřete ovládací centrum a v panelu hudby klepněte na tlačítko přehrát (trojúhelník). Video se poté spustí na pozadí. Stejným způsobem lze poté video přehrát na pozadí i tehdy, pokud vaše zařízení uzamknete – stačí opět klepnout na tlačítko pro přehrávání.