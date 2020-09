Jak opravit iPhone, který se zasekl na obrazovce s Apple logem [podporuje iOS 14]

Lidé si jablečná zařízení kupují z různých důvodů. V jednom důvodu se ale s největší pravděpodobností shodneme ve všech případech – jednoduchost. Pokud se podíváme na pole chytrých telefonů, tak je operační systém iOS uzavřenější, než například Android. Jablečný operační systém je díky své jednoduchosti určený pro naprosto všechny uživatele, ať už máte 9 nebo 99 let. I mistr tesař se ale někdy utne – mistrem v tomto případě myslíme Apple. Nestává se to často, ale čas od času se můžete ocitnout v situaci, kdy váš iPhone či iPad selže a přestane odpovídat.

To, že iPhone či iPad přestane z nějakého důvodu fungovat, můžete zpozorovat vcelku jednoduše. Nejčastěji se zařízení jednoduše vypne a po opětovném zapnutí se zobrazí pouze Apple logo, přes které se nedostane. Kromě toho se můžete například ocitnout na černé či bílé obrazovce, popřípadě může dojít k různým selháním po aktualizaci na novou verzi iOS. V těchto případech se můžete zachovat různě. Uživatelé, kteří si nevědí rady, své zařízení odnesou do autorizovaného servisu, znalejší jedinci poté provedou obnovu na Macu či počítači. Pravdou ale je, že v tomto případě ve většině případech přijdete o veškerá data, která jsou na zařízení uložená. Co když vám ale řeknu, že existuje skvělý a intuitivní program, který si s nefunkčním iPhonem či iPadem dokáže poradit?

iMyFone Fixppo dokáže pomoci s nefunkčním iPhonem

Pokud se někdy v budoucnu ocitnete v situaci, kdy přestane váš iPhone či iPad fungovat tak, jak by měl, tak můžete sáhnout po programu s názvem iMyFone Fixppo iOS system recovery. Tento software je doopravdy velmi jednoduchý na použití a iPhone s ním zvládne obnovit skutečně naprosto každý, včetně amatérů. Určitě se teď vlastně ptáte, jaký je rozdíl mezi Fixppo a klasickým iTunes, potažmo Finderem v macOS. Odpověď na tuto otázku jsme nakousli již v minulém odstavci. Zatímco iTunes či Finder ve většině případech při obnovování odstraní veškerá data, tak Fixppo udělá vše proto, aby veškerá data zachoval a neodstranil. Fixppo tedy využijí především ti jedinci, kteří žádným způsobem nezálohují, ani na iTunes, ani na iCloud. Mezi další skvělé funkce Fixppo patří například možnost jednoduchého downgradu, jednoduchý přesun do režimu obnovení či DFU a kromě toho lze Fixppo využít jako všestrannou jednodušší alternativu pro iTunes.

Jak opravit iPhone, který se zasekl na obrazovce s Apple logem?

Pokud jste se ocitli v situaci, kdy se váš iPhone zasekl na obrazovce s Apple logem a neustále se restartuje, tak je postup velmi jednoduchý. Prvně je samozřejmě nutné, abyste si program Fixppo stáhli a nainstalovali. Po úspěšné instalaci aplikaci spusťte a vyberte možnost Standard Mode. Tento klasický mód dokáže jednoduše vyřešit většinu problémů bez ztráty dat, oproti Advanced Mode.

Jakmile režim vyberete, tak stačí, abyste zařízení připojili k Macu či počítači – jakmile tak učiníte, tak klepněte na Next. Nyní ve většině případech dojde k rozpoznání zařízení. Pokud k rozpoznání zařízení nedojde, tak se nejspíše jedná o větší problém a bude nutné přejít do Advanced Mode. Po rozpoznání je nutné podle situace přepnout zařízení do speciálního režimu obnovy či do režimu DFU. Poté následuje stažení operačního systému iOS, po stažení už jen stačí klepnout na Start pro spuštění automatické opravy zařízení. Po dokončení celého procesu by se měl iPhone znovu zapnout a bez problémů fungovat. Pokud se oprava nepovede, tak bude nutné přejít do Advanced režimu. Celý tento proces funguje i s iOS a iPadOS 14.

Oslavte příchod iOS 14 s iMyFone

Jak už to bývá každým rokem ve zvyku, tak i letos si pro nás společnost iMyFone, která za programem Fixppo stojí, připravila všemožné akce. V rámci těchto akcí můžete získat dárkové karty na Amazon, některé programy z portfolia iMyFone naprosto zdarma, anebo s výraznou slevou, což se rozhodně vyplatí – mnoho programů od iMyFone je totiž doslova k nezaplacení. Konkrétně jsou k dispozici přesně tři akce, na které se podíváme níže.

Proklikejte se k dárku – 100% jistota výhry!

V rámci první akce má každý z vás tři pokusy, v rámci kterých můžete získat software od iMyFone naprosto zdarma, společně s dárkovými kartami na Amazon a další. V případě této akce je 100% jistota výhry, takže si můžete být jistí, že pokaždé získáte nějakou formu výhry. V rámci této akce stačí vybrat vaše tři nejoblíbenější nové funkce z iOS, kdy po každém výběru zjistíte, jakou cenu jste vyhráli. Poté stačí jen zadat e-mail pro zaslání výhry a je hotovo.

Největší slevy – software jen za $4.95

Ocitli jste se v situaci, kdy jste v rámci první akce bohužel nezískali takový software, který by se vám zrovna hodil? I v tomto případě pro vás mám skvělou zprávu. iMyFone totiž v rámci druhé akce nabízí licence na čtyři programy za cenu 4.95 dolarů za kus. Konkrétně jsou k dispozici programy AnyTo, Filme, TunesFix a Umate Mac Cleaner. Pokud jste si tedy jeden z těchto programů chtěli zakoupit, tak nyní máte tu nejlepší příležitost.

Další slevy až 70 %

V rámci čtvrté akce poté můžete získat další software od společnosti iMyFone, a to se slevami až 70 %. V rámci této akce je k dispozici také program iMyFone Fixppo, kterému jsme se věnovali výše. Konkrétně můžete měsíční licenci tohoto programu zakoupit pouze za $14.95, kdežto původní cena je $49.95 za měsíc. Dále jsou zde k dispozici programy D-Back, LockWiper a iTranslator Pro.