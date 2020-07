Jak zchladit přehřátý iPhone

Venku je každým dnem tepleji a zatímco jsme si již několikrát vysvětlili, jak předcházet přehřívání iPhone, tentokrát se podíváme na to, co udělat, když už se telefon skutečně přehřeje. Pokud se vám na displeji telefonu ještě nezobrazila hláška, že je telefon přehřátý a potřebuje zchladit, poznáte, že se přehřívá typicky jednak podle toho, že vás čím dál víc pálí do ruky a tím, že se začíná snižovat jas jeho displeje. Dalším znamením, že se telefon začal přehřívat, je značné zpomalení nebo zastavení nabíjení, vypnutí blesku a snížení výkonu náročných aplikací.

V zásadě platí, že to, co nejvíce spotřebovává baterii, nejvíce zatěžuje procesor a tím pádem také zvyšuje teplotu celého přístroje. Je tedy důležité eliminovat vše, co způsobuje přehřátí telefonu. Ukončete veškeré aplikace včetně těch, které běží na pozadí. Řada aplikací, do kterých by to uživatelé ani neřekli, pracuje na pozadí a vyžaduje od procesoru a dalších součástí telefonu zvýšený výkon. Nejprve tedy ukončete veškeré aplikace a poté pokračujte k dalším krokům. Jakmile jsou aplikace ukončené, vypněte polohové služby nebo telefon přímo přepněte do letového režimu.

Telefon také vytáhněte z obalu, protože každá další vrstva, která na něm je, snižuje odvod tepla a zvyšuje zahřívání. Pokud pak je přístroj připojen k nabíječce – ať již drátové nebo bezdrátové -, odpojte ji. Jakmile máte vše hotovo, umístěte telefon do chladnějšího prostředí, často stačí z přímého slunce někam do stínu. Pokud jste například na rozpálené terase, stačí jej dát na pár minut do chladnějšího interiéru.

V žádném případě nevystavujte iPhone prudké změně teploty. Právě ta má na baterii telefonu nejhorší vliv a na nápady jako zavřít telefon do ledničky nebo jej dát okamžitě poté, co se přehřeje ke klimatizaci zapomeňte. Pokud chcete telefon co nejvíce zchladit, můžete použít například výdech klimatizace v autě nebo v domě, ale v tom případě, musíte telefon nejprve nechat zchladit přirozeně tím, že uděláte výše uvedené kroky a až poté, jej vystavíte skutečně chladnému vzduchu nebo okolní teplotě. Změna teploty musí být pozvolná a nikoli nárazová. Pamatujte však, že v rámci správného fungování baterie, sám Apple uvádí, že musí telefon pracovat v rozmezí teplot mezi -20 až + 45 stupni Celsia a tyto teploty se nedoporučuje překračovat.