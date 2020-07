Na TV+ dorazí thriller s Willem Smithem, Apple za něj utratil jmění

Apple se usilovně snaží pro své nadcházející chystané filmy hledat co nejzvučnější jména, která by světu názorně ukázala, že i Apple TV+ dokáže konkurovat ostatním mediálním gigantům a neváhá kvůli tomu sáhnout po známých hercích. Nejinak tomu je i u akčního thrilleru Emancipation, v němž si střihne roli Will Smith, a který společnost za 120 milionů dolarů odkoupila. Ačkoliv se mezi vámi nenajde snad nikdo, kdo by tohoto legendárního herce neznal, mezi jeho nejlepší role patří například film Training Day nebo The Equalizer. Právě proto se Apple nakonec rozhodl podstoupit tento drahý a poměrně riskantní krok. Práva na snímek totiž společnost zakoupila na festivalu Cannes Virtual Film Market, který měl nahradit tradiční dlouholetou událost.

Fotogalerie Apple TV chlazeni nahled Apple TV 4K chlazení Apple TV 4K nahled Apple TV 4K Apple TV4K nahled Apple TV 4K detail a krabička AppleTV nahled Apple TV 4K +3 Fotek Apple TV 3. generace nahled Apple TV 4K a kamera na stole Apple TV ovladac nahled Apple TV 4K a ovladač Vstoupit do galerie

Kromě této akvizice si však Apple připsal na konto další prvenství, na které může být náležitě pyšný. Koupě autorských práv na Emancipation byla totiž největší uskutečněnou transakcí v rámci festivalových filmů. Vzhledem k hlavní roli Willa Smitha se ale není čemu divit, navíc jablečná společnost soupeřila o nejvyšší nabídku rovnou s několika konkurenčními značkami. Tak či onak, snímku vyprávějící příběh otroka během občanské války Severu proti Jihu se dočkáme až za poměrně dlouhou dobu. Produkce totiž započne až příští rok a nejprve se má film objevit v kinech a až poté na streamovací platformě Apple TV+.