Recenze aplikace Fortuna Sázky: Sázejte kdekoliv na všechny dostupné příležitosti

V době, kdy po celém světě řádí pandemie koronaviru, není bohužel možné sázet na sportovní příležitosti. Prakticky na celém světě je totiž zákaz stýkání vícero lidí na jednom místě, aby se přenášení koronaviru co možná nejvíce zabránilo. O nějakém tom fotbálku, hokeji, basketu či Formulích 1 si tak musíme jen nechat zdát. Pro mnoho lidí je však momentální situace ideální pro různé změny a zkoumání nových věcí. Pokud jste tedy v minulosti třeba nesázeli a chtěli byste začít, popřípadě pokud jste v minulosti měli problémy s nějakou sázkařskou společností, tak jste tady naprosto správně. V tomto článku se totiž společně podíváme o něco blíže na aplikaci Fortuna Sázky.

Ještě než se do toho pustíme…

I v tomto případě je samozřejmě nutné podotknout, že telefon, na kterém většina sázkařů vsází, patří mezi jeden z nejméně čistých předmětů, se kterými se v běžném světě můžeme setkat. Displej mobilního telefonu je údajně špinavější, než záchodové prkýnko na veřejných toaletách. Slyšet tuto informaci není úplně příjemné v klasické situaci, když však tohle uslyšíte v momentální „koronavirové době“, tak se vám z toho mohou zježit všechny chlupy na těle. Nezapomínejte tedy na pravidelnou dezinfekci mobilního telefonu.

Proč zrovna Fortuna Sázky?

V České republice je k dispozici hned několik různých aplikací, které můžete pro sázení na hokej, fotbal, tenis, basket či jiné sportovní příležitosti využít. Mezi jednu z těchto aplikací patří také Fortuna Sázky. Není to tak dávno, co se Fortuna rozhodla svou sázkařskou aplikaci „překopat“. Pokud jste tedy aplikaci zkoušeli ještě ve staré verzi, tak je dosti možné, že se vám ta nová bude líbit o mnoho více. Aplikace Fortuna Sázky je k dispozici naprosto zdarma a nově nabízí například možnost pro jednoduché přihlášení pomocí Touch ID či Face ID. To znamená, že do aplikace zadáte vaše uživatelské jméno a heslo pouze jedinkrát, a poté už přichází na řadu jednoduché odemykání pomocí biometrické autentizace.

Co Fortuna Sázky nabízí?

Tato aplikace přináší sázkařům vše, co mohou potřebovat, a na co jsou zvyklí z webu. Nechybí tedy sázky SOLO, AKO a nově i Maxikombi, kompletní a jednoduché přehledy všech tiketů s transakcemi, možnost dotací či výběrů z účtu a mnoho dalšího. Zkrátka a jednoduše, pokud máte strach, že vám bude v aplikaci Fortuna Sázky oproti webovému rozhraní něco chybět, tak jste na omylu. Aplikace Fortuna Sázky je vytvořena tak, abyste mohli vsázet a mít přehled o celém svém účtě přímo v ní. Pokud jste v minulosti ještě nikdy u Fortuny nesázeli, tak jsou pro vás nachystány dva příjemné vstupní bonusy, které určitě přivítáte.

Hlavní funkce aplikace

V aplikaci Fortuna Sázky si můžete nechat zobrazit kompletní nabídku kurzových sázek, a to včetně nabídky LIVE sázek. Abyste mohli každý zápas a utkání sledovat, tak jsou pro vás připraveny perfektně a intuitivně zpracované statistiky a tabulky. U mnohých zápasů jsou poté přímo k dispozici LIVE streamy, tudíž se můžete jednoduše přesunout přímo do centra dění zápasu. Dále je u zápasů k dispozici MatchTracker, což je jednoduše řečeno nástroj, který vám zprostředkuje všechny důležité informace o zápase, který právě probíhá. V aplikaci Fortuna Sázky nejste žádným způsobem omezeni při tvorbě tiketu – vše si můžete „naklikat“ úplně stejně, jako v případě webového rozhraní. To samé platí i v případě samotných sázek – vsadit tak můžete bez problémů na FALC, malou domů či Maxikombi s veškerými možnostmi nastavení chyb a skupin.

Abyste byli vždy v obraze, tak Fortuna Sázky nabízí možnost informování pomocí push notifikací, tedy klasických notifikací, které se zobrazí na uzamčené obrazovce vašeho iPhonu. Fortuna Sázky dále využívá funkce 3D Touch k vytvoření rychlosázky. Nechybí ani již zmíněné přihlašování pomocí Touch ID a Face ID. Vklad a výběr lze provést hned několika různými způsoby – například pomocí platební karty či klasickým převodem. Před zápasy si můžete zobrazit analýzy, abyste měli jistotu správné sázky, a v případě, že se budete z nějakého důvodu potřebovat zastavit na pobočku Fortuny, tak si tu nejbližší můžete vyhledat přímo v aplikaci.

Jak na instalaci aplikace?

Pokud patříte mezi uživatele operačního systému iOS (popřípadě iPadOS), tak je ve vašem případě instalace opravdu velmi jednoduchá. Stačí, abyste se přesunuli do App Storu, kde aplikaci Fortuna Sázky jednoduše najdete ve vyhledávání. Pokud se vám nechce hledat, anebo pokud aplikaci najít nemůžete, tak stačí klepnout na tento odkaz. V případě, že vlastníte zařízení s operačním systémem Android, tak je instalace o něco složitější. Google totiž neumožňuje do obchodu Google Play umisťovat aplikace, které slouží k online sázení či jinému hazardu. Tohle omezení lze však jednoduše obejít tak, že si aplikaci stáhnete přímo do paměti vašeho Android zařízení a provede instalaci. Pro stažení instalačního souboru .APK stačí přejít na stránky Fortuny pomocí tohoto odkazu, a poté stisknout tlačítko pro stažení aplikace. Po stažení soubor .APK otevřete a potvrďte instalaci. Pro provedení instalace je nutné mít povolenou instalaci aplikací z nedůvěryhodných zdrojů. Poté můžete aplikaci Fortuna Sázky začít používat.

Resumé

Pokud hledáte aplikaci pro online sázení pomocí vašeho mobilního zařízení, tak jste dost možná právě narazili na zlatý důl. Aplikace Fortuna Sázky nabízí naprosto všechny funkce a vychytávky, které můžete znát z webového rozhraní Fortuny. Kromě toho aplikace podporuje nejnovější technologie, tedy například autorizaci pomocí Touch ID či Face ID, anebo třeba vytváření rychlosázek pomocí 3D Touche. Pokud navíc patříte mezi sázkami nepolíbené hráče, tak si pro vás Fortuna nachystala vstupní bonusy, které nelze odmítnout. Rovněž si na stránce Fortuny můžete vyzkoušet kasinové hry, ruletu nebo výherní automaty. O perfektním provedení a funkčnosti aplikace mluví i recenze v App Storu, kde má aplikace Fortuna Sázky 4,7 hvězdiček z 5 možných. Tak na co ještě čekáte? Stáhnetě si aplikaci Fortuna Sázky nyní!