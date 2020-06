Česká firma Future Farming tvoří zemědělství budoucnosti, do kterého investuje i Jeff Bezos

Lidé mají ve svých životech různé vzory. Někdo chtěl být od malička popelářem, někdo zase kosmonautem. Postupem času se však tyto vzory začínají u lidí konkretizovat. Milovníci fotbalu chtějí být jako Lionel Messi, milovníci motorsportu jako Niki Lauda a jiní zase vizionáři jako například Elon Musk či Jeff Bezos. Co si budeme nalhávat, ne každému člověku se vlastní sen být jako někdo vyplní. V mnohých případech se však k úspěšným lidem můžete alespoň přiblížit. Být odlišný je v dnešní době jednoduché, stačí jen, aby vám neujel vlak. My vám v tomto případě podáváme z vlaku pomocnou ruku ve formě tzv. Future Farmingu – chytíte se, či nikoliv?

Jak už název Future Farming napovídá, tak se jedná o jakousi budoucnost ve farmaření. Hned na začátek vás může zaujmout fakt, že do konceptu Future Farming investuje například výše zmíněný Jeff Bezos (ředitel firmy Amazon.com, nejbohatší muž planety), anebo třeba bratr Elona Muska. To ale jen tak pro zajímavost, abyste si neřekli, že se vás snažíme navnadit na něco, co nefunguje, anebo třeba není rozšířené. Do Future Farmingu se může přidat kdokoliv z vás, a to hned několika způsoby. První způsobem, který vás nebude nic stát, je všeobecné šíření myšlenky Future Farmingu, aquaponie a všeho ostatního, co se jej týká. V případě, že patříte o farmáře, tak už jste dost možná o aquaponii, jakožto o dokonalém soužití rostlin a ryb, dost možná slyšeli. V budoucnosti se tak i vaše farma může stát farmou budoucnosti.

Co je to aquaponie?

Po celém světě je bohužel stále těžší pěstovat potraviny pomocí klasického a tradičního zemědělství – a zde přichází na řadu tzv. aquaponie. Aquaponie se dá jednoduše považovat za budoucnost pro pěstování potravin a předpokládá se, že se za pár let stane plnou alternativou tradičního zemědělství. Pokud patříte mezi lidi, kteří o pojmu aquaponie slyší poprvé, tak se v momentální situaci není čemu divit. Věřte ale, že za několik málo let se bude jednat o naprosto běžný jev, který budou znát prakticky všichni. Jedná se tedy o jakýsi technologický systém, jenž spojuje chování ryb s pěstováním zeleniny. Ryby v tomto případě poskytují hnojivo rostlinám a rostliny čistí vodu rybám.

Při aquaponii se nepoužívají žádná umělá hnojiva ani jiná agrochemie. Tento systém navíc šetří až 95 % vody oproti jiným způsobům pěstování. Důležité je také zmínit fakt, že je produkce v tomto případě naprosto nezávislá na klimatu a počasí. Navíc k tomu je zelenina vypěstovaná pomocí aquaponie chutná a bohatá na vitamíny a nutriční hodnoty. Takto už se nikdy nebudete muset spoléhat na zeleninu či ovoce ze supermarketu – a ani ji nikdy chtít nebudete, jelikož si produkty aquaponie tak moc zamilujete. V Česku a na Slovensku je již k dispozici hned několik aquaponických farem, kdy ty nejmodernější z nich dokáží ročně vypěstovat až 50 tun ryb a 50 tun rostlin, respektive zeleniny či ovoce. Nutno podotknout, že díky aquaponie lze i v českých klimatických podmínkách vypěstovat exotické ovoce, které se jinak musí nedozrálé převážet přes půlku světa, což rozhodně není ideální.

Aquaponie a všeobecně Future Farming je rozhodně velmi zajímavým projektem, který funguje nejen v České republice už po dobu několika dlouhých let. Očekává se, že se myšlenka Future Farming během několika dalších let několikanásobně rozroste, jelikož uznejte sami – fungování aquaponie je velmi pozoruhodné a na druhou stranu také ekologické. Momentálně tedy pojem aquaponie není nikterak rozšířený a rozhodně jej nezná každý druhý člověk na planetě, avšak jak se říká, co není, může být. Není-li vám ekologie a budoucnost naší planety ukradená a zároveň byste rádi sdíleli tuto perfektní myšlenku, anebo se případně do Future Farmingu chcete zapojit více aktivně, tak vám k tomu rozhodně nic nebrání. Můžete tak učinit například vytvořením vlastní farmy. Více informací o Future Farmingu můžete získat na těchto oficiálních stránkách.