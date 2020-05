Jak deaktivovat aktivační zámek iCloudu bez hesla

Každý z vás určitě ví, že jakmile si váš iPhone, iPad či třeba iPod touch zaregistrujete pod váš iCloud účet (Apple ID), tak je prakticky nemožné se v případě odcizení dostat k vašim datům. Zároveň je také za normálních okolností nemožné zařízení jakkoliv dále využívat. Zkrátka a jednoduše, pokud je zařízení tzv. uzamčeno na iCloud, tak se z něj stává cihla do té doby, dokud původní uživatel nezadá heslo ke svému Apple ID.

K čemu iMyFone iBypasser slouží?

Takto to samozřejmě funguje v naprosto ideálním světě, ve kterém se lidé nesnaží o to, aby tento proces mohli obejít. Pokud se vám doma válí nějaké zařízení, na kterém máte tzv. iCloud zámek, tak zbystřete. Existuje totiž software s jehož pomocí můžete zámek na iCloudu obejít, a to vcelku jednoduše. Tento software se nazývá iMyFone iBypasser a k obejití celého bezpečnostního postupu pro zadání hesla využívá jailbreaku, který je v momentální chvíli k dispozici prakticky na všechna jablečná zařízení. Jailbreak lze označit za jakousi možnost, díky které mohou uživatelé jablečných zařízení provádět různé úkony, které klasickým způsobem nemohou. Kromě tuny různých možností pro změnu vzhledu či přidání funkcí umí jailbreak také prolomit tuto ochranu v podobě uzamknutí zařízení.

Obejití aktivačního zámku na iCloud

To, že je zařízení uzamknuté na iCloud, poznáte jednoduše – po jeho spuštění se zobrazí bílá obrazovka, na které se nachází informace o tom, že pro odemčení zařízení je nutné zadat heslo k Apple ID účtu, které k zařízení bylo přihlášeno naposledy. Program iMyFone iBypasser obejde aktivační zámek na všech zařízeních od iPhone 5 až po iPhone X, a to pomoci již zmíněného jailbreaku. To znamená, že „uzamknuté“ zařízení budete schopni používat bez sebemenších problémů. Zároveň si tohle zařízení budete moci klasicky přidat pod svůj účet Apple ID. Původní majitel, který zařízení vlastnil, vás nebude schopen žádným způsobem sledovat a nezjistí, že došlo k aktivaci jeho starého zařízení. Bývalý uživatel zároveň nebude schopen zařízení na dálku smazat anebo s ním jinak pracovat.

K uzamčení nedochází jen při odcizení!

Pokud si však myslíte, že může k uzamknutí iPhonu (či jiného zařízení) dojít jen při odcizení zařízení, tak se pletete. Kromě odcizení je naprosto běžné, že iPhone zůstává uzamknutý například po prodeji z druhé ruky. Nutno podotknout, že uživatel může své heslo také klidně zapomenout (pokud jej nepoužívá často), zároveň se může iPhone uzamknout tehdy, pokud se před obnovením do továrního nastavení neodhlásíte. V neposlední řadě, to je ta nejméně častá možnosti, může dojít k hacknutí vašeho zařízení, kdy vám útočník jednoduše zařízení takto uzamkne.

Jak na odstranění aktivačního zámku?

Celý proces odemčení zařízení probíhá ve třech jednoduchých krocích. Prvně je samozřejmě nutné, abyste si program iMyFone iBypasser stáhli a nainstalovali. Jakmile tak učiníte, tak program spusťte a připojte váš iPhone (či jiné zařízení) k vašemu Macu. Poté stačí prostřednictvím aplikace provést jailbreak vašeho zařízení. Po provedení jailbreaku se software pokusí iCloud zámek automaticky odstranit, což se ve většině případech bez problémů podaří. Poté stačí zařízení od Macu odpojit a můžete jej začít klasicky používat. Pokud zařízení tímto způsobem zbavíte zámku na iCloud, tak jej můžete bez problémů používat do té doby, dokud se nerestartuje. Jakmile dojde k restartu zařízení, tak musíte celý proces pro odstranění zámku iCloudu opakovat – to znamená, že musíte vaše zařízení opět připojit k Macu, spustit iMyFone iBypasser a nechat jej, aby proces odemčení zopakoval. Tento program je prozatím k dispozici jen pro macOS, verze pro Windows bude k dispozici na konci května

Resumé

Pokud doma máte nějaké zařízení, u kterého potřebujete obejít, zrušit či deaktivovat aktivační zámek na iCloudu, tak vám v tom může pomoci iMyFone iBypasser. Tento program vám může pomoci tehdy, pokud se na obrazovce iPhonu, iPadu či iPodu touch objevuje informace o tom, že je nutné zadat heslo k iCloudu pro odemčení zařízení. iMyFone iBypasser obejde aktivační zámek na všech iPhonech od verze 5, až po X. Kromě toho zvládne ve třech jednoduchcých krocích odstranit aktivační zámek na dalších zařízeních – pro zobrazení celého seznamu stačí klepnout zde. Jedinou nevýhodou v tomto případě je, že po restartu zařízení je nutné celý proces odstranění zámku provést znova.