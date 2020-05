Recenze Achieve Me: Aplikace, která vás dokonale motivuje

Valná většina z nás již jistojistě zkusila nespočet aplikací, které byly určeny k případné motivaci či pro různá připomenutí. Ať už se jedná o denní cvičení, a nebo upomínky ohledně práce a stravy, většina z nás od těchto aplikací po čase ustoupila a nadále je nepoužíváme. Jenže potom tu je AchieveMe, aplikace, která na to jde trošku jinak a snaží se skloubit připomínky všeho druhu do jednoho.

AchieveMe nám pomůže tvořit, spravovat a především dosáhnout našich vysněných cílů. V čem je ale největší rozdíl oproti ostatním motivačním aplikacím? Nejedná se totiž pouze o „appku,“ ale hned o celou sociální síť, na které se můžete napříč svými přáteli navzájem inspirovat, podporovat a v nutném případě i motivovat.

První pohled do aplikace

Po prvním spuštění samotné aplikace si budete muset vytvořit nový účet, kterým se budete v rámci této sociální sítě prezentovat. K registraci můžete využít Facebook, díky kterého se vám již předvyplní jméno a fotografie, přičemž posléze již stačí pouze dopsat vaše zaměstnání a taktéž si můžete zvolit váš oblíbený citát. Jakmile splníte všechny tyto kroky a vytvoříte svůj účet, dostanete se na takzvanou hlavní stránku aplikace. Na té si na první pohled můžete povšimnout výběru kategorie, či možnosti vyzvat kamaráda. V základní verzi je zpřístupněna pouze kategorie Byznys, avšak odemknutí všech kategorií Vás posléze vyjde pouze na 25 korun.

V AchieveMe najdete například kategorie, osobní růst, vztahy, zdraví, cestování a v neposlední řadě také duchovní afirmace. Zvláště za povšimnutí stojí cíle z kategorie duchovní afirmace kde si díky upomínkám zkusíte přeprogramovat Vaše podvědomí a přínést si tak do života více pozitvních věcí.

Nastavení cíle

Jakmile máte registrovaný účet, můžete se v okamžiku vrhnout na plánování svých vlastních cílů. Ve free verzi tedy budete muset klepnout na kategorii Byznys a následně již postačí zvolit to, čeho byste v současné době chtěli nejvíce dosáhnout. Samozřejmě nemusíte mít naplánovaný pouze jeden cíl, ale můžete se do toho vrhnout úplně naplno a zkombinovat co nejvíce možností, které vám samotná aplikace AchieveMe nabídne. Jestliže se v AchieveMe nenachází vámi požadovaná aktivita, nezoufejte, můžete si ji totiž sami, dle vlastního uvážení, přidat.

Vlastní profil

Sekci s vlastím profilem nalezneme úplně vpravo dole, kde stačí kliknout na ikonku symbolizující avatara. První čeho si po přejití na vlastní profil můžeme všimnout, jsou informace, které jsme vyplnili hned při registraci našeho účtu. Pokud bychom sjeli jemně dolů, můžeme se podívat například na naše statistiky či dosažené medaile, a nebo si náš profil taktéž můžeme upravit.

Vytvoření vlastního cíle

Jak jsem již v úvodu zmiňoval, pokud žádná kategorie nenabízí vámi vysněný cíl, můžete si jej do aplikace přidat sami. Dokonce si při jeho tvorbě můžete nadefinovat, zdali se jedná o cíl soukromý či nikoliv. Pro jeho vytvoření stačí klepnout na tlačítko plus ve středu spodní části a následně jen vyplnit políčka podle jejich požadavků. Pokud byste v tomto kroku tápali, v níže přiložené galerii naleznete přesný postup spolu s popisem.

Vyzvat přítele

V aplikaci se taktéž můžete vzájemně motivovat se svým kamarádem. Pokud si i váš přítel nainstaluje AchieveMe, můžete jej kdykoliv vyzvat k plnění určitého cíle, který posléze můžete zdolat společně.

Statistiky

Jak jsem již zmínil v úvodu, aplikace se chová trošku jako jednoduchá sociální síť. Díky tomu máte například již při plánování určitého cíle, nebo byť jen při obyčejném brouzdáním aplikací, možnost nahlédnout na statistiky. Ty vám mohou ukázat počet lidí, kteří již daný cíl dokázali splnit a naopak, kolik jich zase selhalo.

Možnost přispět do aplikace

Napadá vás hned několik cílů, které byste rádi do aplikace přidali? A spadají přesně pod jednu kategorii? Pokud jste si na obě otázky odpověděli ano, v části vašeho osobního profilu můžete klepnout na pole Kategorie a navrhnout zcela kategorii zcela novou. Váš návrh bude totiž odeslán přímo vývojáři, který se po uvážení může rozhodnout k aktualizaci aplikace, a to právě na základě vašeho návrhu.

Závěr

Osobně AchieveMe považuji za naprostý převrat na poli motivujících aplikací. Práce s ní a režim notifikací mě dokázal vždy jak se říká nakopnout a já si vždy uvědomil, proč jsem se k plnění daného cíle odhodlal. AchieveMe bych nedoporučil pouze lidem, kteří shánějí podobnou aplikaci, ale skutečně všem. Přestože si můžete myslet, že ve svém ne jen pracovním životě máte vše dokonale naplánované, tato aplikace vám ukáže, že tomu tak dost možná není – a pomůže vám to patřičně napravit. Aplikace AchieveMe rozhodně stojí za to ji minimálně vyzkoušet.

Pokud vás aplikace zaujala, nebo máte případně jakékoliv dodatečné dotazy, odpovědi na ně můžete nalézt na stránkách autora a aplikace.