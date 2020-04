Engeto nasazuje Python a Linux do onlinu

Komerční sdělení: V druhé polovině dubna spouští společnost Engeto své tradiční akademie, které po 12 týdnech opustí noví programátoři v Pythonu a Linuxu. Přestože patří oba programy mezi nejlépe hodnocené kurzy z nabídky, letošní ročníky proběhnou odlišně – kompletně online.

“Asi jako všechny vzdělávací agentury na světě, také nás velmi brzy po propuknutí koronavirové pandemie postihlo zastavení poptávky po našich kurzech, a to v podstatě ze dne na den,” říká Marian Hurta, spoluzakladatel firmy. “Stáli jsme před úkolem, jak co nejrychleji zareagovat a překopat naše prezenční kurzy na plně digitální,” dodává.

Kandidát na míru

Engeto vzniklo začátkem roku 2016 s cílem pomoci vyřešit problém s nedostatkem kvalifikovaných IT specialistů. Založili ho Marian Hurta a Filip Holec a postupně se z převážně vzdělávací agentury stala vyhledávaná společnost nejen pro poskytování kvalitních IT kurzů, ale navíc kombinovaná s personální agenturou, která je schopna umisťovat své kandidáty ve společnostech, se kterými spolupracuje. “Nechtěli jsme jen dodávat na trh absolventy IT kurzů, bez jasné strategie a vize pro jejich uplatnění. A přestože je kvalitních IT specialistů na trhu stále nedostatek, chtěli jsme jít dál a vytvořili unikátní koncept večerní IT akademie, která bude nejen připravovat účastníky na práci v IT, ale poskytne jim zároveň kariérní poradenství, pomoc s tvorbou životopisu, možnost absolvovat cvičný pohovor a v neposlední řadě pak propojení na budoucího zaměstnavatele,” říká Marian a dodává. “Podařilo se nám vytvořit produkt výhodný pro všechny – my poskytujeme kvalitní výuku, náš absolvent dostane zajímavou práci a spolupracující firma okamžitě dobře připraveného kandidáta.”

Python a Linux online

Jedním z klíčových a zároveň nejpopulárnějších produktů v nabídce Engeta jsou dvanáctitýdenní večerní akademie zaměřené na programovací jazyky Python a Linux. “Naše akademie byly první vlaštovky, které jsme se rozhodli plně převést do online prostředí. A přestože vlastní e-learningový portál provozujeme již od roku 2018, až nyní, se naplno projevuje její význam a potenciál. A vidíme to i na číslech – platforma nyní roste o téměř 500 studentů každý měsíc,” říká Marian Hurta.

Nové, plně digitální Python a Linux akademie budou trvat dva měsíce a obsahově budou stejné jako prezenční verze. Výuka však bude intenzivnější a bude obsahovat kromě teoretické části také cvičné projekty, cvičení a testy. Výklad lektora bude probíhat online formou webináře a k dispozici bude následně i záznam. Program je připravený tak, aby si účastník tohoto kurzu odnesl vše, co z naší původní večerní akademie. Pravidelně budou dostávat personalizovanou zpětnou vazbu, budou moci online diskutovat s lektorem na chatu, slacku či telefonicky.

Na stáže virtuálně

Engeto ale nezůstalo jen u online akademie a reaguje na trendy, které se na trhu práce v posledních letech objevují. “Pracujeme na další verzi naší originální virtuální stáže – simulace pracovního prostředí, ve které řeší student formou interaktivních cvičení úkoly z reálného světa,” říká Marian Hurta a dodává: “Chystáme se také již brzy představit aplikaci na automatizované vyhodnocování programovacího kódu, který bude absolventům i firmám sloužit pro ověření svých znalostí a připravenosti na různé pozice pro přední IT firmy u nás i v zahraničí,” uzavírá Marian Hurta.

Engeto v současné době spolupracuje s více než padestátkou společností, které mají v řadách svých zaměstnanců téměř dvě stovky absolventů jejich kurzů. Nechybí mezi nimi ani velké mezinárodní korporace jako IBM, Kiwi.com, EmbedIT, AT&T nebo CGI. Plně digitální Python Akademie startuje 20. 4. 2020 a Linux Akademie 21. 4. 2020.

